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गाजियाबाद के हरीश राणा की इच्छा-मृत्यु किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने की मंजूर, जानिए पूरी कहानी

मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज की प्राथमिक स्वास्थ्य रिपोर्ट पर दिल्ली AIIMS ने लगाई थी मुहर.

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हरीश राणा को ‘इच्छा मृत्यु’ की अनुमति (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 11:36 AM IST

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Updated : March 14, 2026 at 11:48 AM IST

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मेरठ: हरीश राणा की इच्छा-मृत्यु की आधार रिपोर्ट, मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने तैयार की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली AIIMS की रिपोर्ट से मरीज की स्थिति का मूल्यांकन किया था. इसके बाद 'इच्छा मृत्यु' की अनुमति दी थी. चलिए जानते हैं इस बारे में.

परिवार ने किया था ये आग्रह: इस संबंध में ईटीवी भारत के संवाददाता ने गाजियाबाद के सीएमओ अखिलेश मोहन से बात की. उन्होंने बताया कि मरीज की स्थिति को देखते हुए परिवार के आग्रह पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आरसी गुप्ता से इस मामले पर बात कि गई. प्राचार्य ने चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया, जिसमें न्यूरो सर्जरी विभाग के HOD को अध्यक्ष बनाया.

बोर्ड में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सचिन गर्ग, एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ. अंकित श्रीवास्तव और प्लास्टिक सर्जन डॉ. अमित कुमार भी शामिल थे, प्राचार्य ने बताया कि डॉक्टरों की टीम ने 11 सितंबर 2025 को हरीश राणा का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की थी.

शरीर की जांच में ये समस्याएं मिली थीं: डॉक्टरों की टीम ने जब हरीश राणा का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया, तो जांच में पाया गया कि मरीज के शरीर में ध्वनि, प्रकाश या स्पर्श के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वे कई वर्षों तक निष्क्रिय रहने के कारण शरीर भी बेहद दुर्बल और अत्यंत कमजूर हो चुका है, हड्डियां भी अंदर की ओर मुड़ने लगी हैं. जिसके बाद मेडिकल बोर्ड ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में हरीश राणा के स्वस्थ होने की संभावना लगभग ना के बराबर बताया.

दिल्ली एम्स ने इच्छा मृत्यु पर जताई थी सहमति: प्राचार्य ने बताया कि मेरठ के डॉक्टरों की रिपोर्ट को दिल्ली एम्स के द्वारा बनाए गये मेडिकल बोर्ड ने भी जांच की, फिर उचित पाए जाने पर ‘इच्छा मृत्यु’ की सहमति जताई गई. इसके बाद दोनों मेडिकल बोर्डों की रिपोर्टों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के आदेश पारित किए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से कोमा में रहने और ठीक न होने की कोई उम्मीद नहीं होने पर ये निर्णय लिया गया है.

कैसे कोमा में गए थे हरीश राणा: गौरतलब है कि हरीश राणा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का छात्र था, पढ़ाई के दौरान वे पीजी की चौथी मंजिल से गिर पड़ा, जिसके बाद उसके सिर और कमर में गंभीर चोटें आई. इस हादसे के बाद से हरीश कोमा में था. लंबे समय तक इलाज के बावजूद सुधार न होने पर उनके पिता ने उपचार से हटाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग मेडिकल बोर्डो से जांच कराने का निर्देश दिया, फिर इच्छा मृत्यु के आदेश दिए.

प्राचार्य ने बताया कि मरीज हरीश राणा का उपचार पहले चंडीगढ़ पीजीआई और दिल्ली एम्स सहित कई बड़े अस्पतालों में कराया जा चुका था, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था.

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Last Updated : March 14, 2026 at 11:48 AM IST

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