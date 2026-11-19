तुलसी विवाह में गन्ने का जानिए महत्व, तुलसी-शालिग्राम विवाह में इस वजह से बनाया जाता गन्ने से मंडप
धार्मिक मान्यताओं में गन्ने के रस को अमृत माना गया है, जो जीवन में मिठास का प्रतीक होता है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 4:01 PM IST
रायपुर: 21 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का त्योहार मनाया जाएगा. गन्ने का तुलसी विवाह में काफी महत्व होता है. खासतौर पर तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप बनाया जाता है. गन्ने की मिठास समृद्धि और नई फसल की प्रति आभार का प्रतीक माना जाता है. देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी के आसपास माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह में गन्ने का विशेष महत्व होता है.
देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं, "स्कंद पुराण के अध्याय 31 में यह स्पष्ट लिखा है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी और वासुदेव की पूजा करनी चाहिए. सुंदर गन्नों के साथ पूजा विधान संपन्न कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है. स्कंद पुराण के 31 वें अध्याय में महात्म लिखा है. इस लिहाज से शास्त्रीय तौर पर इच्छूदंड माने गन्ने का जो मंडप है और गन्ने का अपना महात्म है कि बड़ी मधुरता देता है, यह जीवन में बहुत अनिवार्य है."
जानिए क्यों बनाया जाता है गन्ने का मंडप
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं, ''हम भगवान शिव का अभिषेक देखें तो जो पांच अमृत हैं, इसमें दूध, दही, शहद, घी और गन्ने का रस पांच अमृतों का जो समाहार है, उसमें से एक अमृत गन्ने का रस है. यह रस भगवान शिव को अर्पित होता है, इसके साथ ही सभी देवताओं को अर्पित किया जाता है. सभी देवताओं का इससे अभिषेक भी होता है. कहते हैं कि यह आपके जीवन में माधुर्य लाता है और दांपत्य जीवन में शुभता का प्रतीक बनता है. इस लिहाज से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन जब तुलसी की पूजा करते हैं, तब इच्छुदंड मतलब गन्ने का जो मंडप बनाते हैं, इसमें तुलसी और शालिग्राम भगवान की शादी कराई जाती है.
रिश्तों में मिठास और मजबूती: गन्ना बाहर से सख्त और गांठों वाला होता है, पर भीतर से मीठे रस से भरा रहता है. यह जीवन की कठिनाइयों के बीच रिश्तों में मधुरता और प्रेम बनाए रखने का संदेश देता है.
सुख-समृद्धि और शुभ शुरुआत: गन्ने को संपन्नता और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. देवउठनी एकादशी के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत में मीठे गन्ने का भोग शुभ माना जाता है.
नई फसल और प्रकृति का सम्मान: कार्तिक मास में गन्ने की नई फसल तैयार होती है. पहले भगवान को गन्ना चढ़ाकर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और कई क्षेत्रों में इसके बाद ही फसल कटाई व गुड़ का सेवन शुरू होता है.
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