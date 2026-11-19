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तुलसी विवाह में गन्ने का जानिए महत्व, तुलसी-शालिग्राम विवाह में इस वजह से बनाया जाता गन्ने से मंडप

तुलसी विवाह में गन्ने का जानिए महत्व ( ETV Bharat )

रायपुर: 21 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का त्योहार मनाया जाएगा. गन्ने का तुलसी विवाह में काफी महत्व होता है. खासतौर पर तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप बनाया जाता है. गन्ने की मिठास समृद्धि और नई फसल की प्रति आभार का प्रतीक माना जाता है. देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी के आसपास माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह में गन्ने का विशेष महत्व होता है.





देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी कहते हैं, "स्कंद पुराण के अध्याय 31 में यह स्पष्ट लिखा है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी और वासुदेव की पूजा करनी चाहिए. सुंदर गन्नों के साथ पूजा विधान संपन्न कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है. स्कंद पुराण के 31 वें अध्याय में महात्म लिखा है. इस लिहाज से शास्त्रीय तौर पर इच्छूदंड माने गन्ने का जो मंडप है और गन्ने का अपना महात्म है कि बड़ी मधुरता देता है, यह जीवन में बहुत अनिवार्य है."