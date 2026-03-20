विलुप्त होती जा रही गौरैया, इंसानी व्यवहार बना दूर होने का कारण, कैसे कर सकते हैं संरक्षित
हजारीबाग से गौरैया पक्षी विलुप्त होती जा रही है. विश्व गौरैया दिवस पर पर्यावरणविद् ने इसके कारण बताए.
Published : March 20, 2026 at 4:57 PM IST
हजारीबाग: कभी सुबह की शुरुआत एक चिड़िया की चहचहाट और आवाज से होती थी. हर ओर वह पक्षी दिख जाया करती थी. लेकिन अब यह विलुप्त होने की कगार पर है. यह चिड़िया कोई और नहीं बल्कि गौरैया है, जो कभी हर घर का हिस्सा हुआ करती थी.
हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद खत्म हो रही गौरैया को संरक्षित करना और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रेडियो प्रोग्राम 'मन की बात' में विलुप्त हो रही गौरैया के संरक्षण पर जोर दिया है.
चिड़ियों की दुनिया में, गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो कभी हर घर में रहता था. लेकिन अब गौरैया की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है. गौरैया, जो कभी इंसानी जिदगी का हिस्सा थी, इंसानी गतिविधियों की वजह से धीरे-धीरे खत्म हो रही है.
गौरैया दिवस का उद्देश्य शहरीकरण और बढ़ते प्रदूषण के कारण तेजी से विलुप्त हो रही गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. यह दिन पहली बार 2010 में मनाया गया था, जिसकी शुरुआत भारत की नेचर फॉरएवर सोसाइटी द्वारा की गई थी.
गौरैया पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और कीटों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सत्य प्रकाश बताते हैं कि गौरैया के विलुप्त का कारण इंसान की बदलती जीवनशैली और खेती में कीटनाशकों का उपयोग है.
पर्यावरणविद् मुरारी सिंह का कहना है कि गौरैया शहर से विलुप्त हो गई है. यह अब गांवों में देखने को मिलती है. पिछले 10 सालों में गौरैया की संख्या में 70 से 80 फीसदी की गिरावट आई है. अगर जल्द इस विलुप्त हो रही पक्षी को संरक्षित नहीं किया गया तो ये नन्हीं सी चिड़िया हमारे जीवन से दूर हो जायेगी. घर का आंगन गायब होना, कंक्रीट का घर और रोशनदान को भी बंद कर देना, गौरैया जैसे पक्षी के लिए घातक साबित हुआ है.
उन्होंने आगे कहा कि पक्षियों को शहरों में भोजन नहीं मिल रहा है. अत्यधिक कीटनाशकों के कारण इनके अंडे गर्भ में ही मर जा रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपने घरों के ऊपर या फिर दीवारों पर लकड़ी के घरौंदा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि छतों पर अनाज और दूसरी चीज़ें रखें. गौरैया का मधुर गीत फिर सुनाई देगा. पर्यावरण में हर पक्षी का एक खास महत्व है. गौरैया का विलुप्त होना हम सभी के लिए चिंता की बात है.
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