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"पूर्वांचल राज्य का पहला CM राजभर ही क्यों?" ओपी राजभर के बयान से सुलगने लगी यूपी के बंटवारे की सियासत!

ओपी राजभर के बयान से सुलगने लगी यूपी के बंटवारे की सियासत! ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों के 'रॉकेट' छोड़ने के लिए मशहूर कैबिनेट मंत्री और सुभासपा (SBSP) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है. इस बार उनका निशाना सीधे 'पूर्वांचल राज्य' की मांग और उसके सिंहासन पर है.

लोकसभा चुनाव 2024 में अपने बेटे की हार के बाद राजभर को अपनी जमीन खिसकती महसूस हो रही है. 2027 के चुनाव में खुद को किंगमेकर बनाए रखने के लिए वे 'राजभर मुख्यमंत्री' का दांव खेलकर अपनी कोर वोटर लिस्ट को रीचार्ज कर रहे हैं. उन्हें डर है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान न हो जाए, इसलिए अपने लोगों को लुभाने की पुरजोर कोशिश में ओपी राजभर जुट गए हैं.

ओमप्रकाश राजभर ने वर्ष 2002 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की थी. खूब मेहनत की और राजनीति में स्थापित होने के लिए बड़ी पार्टियों का सहारा भी लिया. कभी सपा के साथ थे फिर भाजपा में आए, फिर पाला बदला और अब दोबारा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं.

कांग्रेस: छोटे राज्यों के गठन पर हमेशा क्षेत्रीय जनता की भावना और प्रशासनिक सुगमता को प्राथमिकता देती है.

बसपा: मायावती ने खुद इसका प्रस्ताव रखा था, इसलिए वह आज भी इसके समर्थन में खड़ी दिखती हैं.

सपा: उत्तर प्रदेश की अखंडता और एकजुट विकास की वकालत करती है, विभाजन के खिलाफ रही है.

भाजपा: सांस्कृतिक रूप से क्षेत्रीय विकास की बात करती है, लेकिन प्रशासनिक रूप से विभाजन पर फिलहाल मौन है. पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभी राज्य के विभाजन को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है.

पार्टी के नेताओं का मानना है कि चुनाव करीब आ रहे हैं, इसलिए राजभर ने अपनी जातियों को गोलबंद करने के लिए इस तरह का बयान दिया है. धरातल पर कुछ भी नहीं है. बसपा सुप्रीमो की तरफ से जगह प्रस्ताव पास हुआ था. उसके बाद से केंद्र सरकार ने एक बार भी ध्यान नहीं दिया. केंद्र में चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की. ऐसे में यूपी को चार राज्यों में बांटने के लिए फिलहाल अभी किसी भी स्तर पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है.

उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों (पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम प्रदेश और अवध प्रदेश) में बांटने का प्रस्ताव मायावती सरकार (2011) में विधानसभा से पास हो चुका है. राजभर के इस बयान ने ठंडे बस्ते में पड़ी इस मांग को फिर हवा दे दी है. हालांकि भारतीय जनता पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल राजभर के इस बयान को कोरी राजनीति की संज्ञा देते हैं.

इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम समझेंगे कि क्या वाकई यूपी का बंटवारा संभव है? राजभर की 'राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना' का सच क्या है और इस बयान के पीछे कौन सी बड़ी सियासी मजबूरी या महत्वाकांक्षा छिपी है.

राजभर ने खुले मंच से वकालत की है कि अगर पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो उसका पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज से होना चाहिए. यह बयान सिर्फ एक जातिगत मांग नहीं है, बल्कि साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल की पिछड़ी और अति-पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने का एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है.

ओमरकश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ ही 'राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना' की चर्चा जोरों पर है. इसका नाम 'RSS' से मिलता-जुलता है और इसके सांगठनिक पद (जैसे आईजी, डीआईजी, कप्तान) पुलिस फोर्स जैसे हैं.

इस सेना में शामिल हर एक शख्स को वर्दी के साथ-साथ पद भी दिया गया है. नीली वर्दी, पीली बेल्ट, कंधे पर सितारे, सीने पर बैज, सिर पर कैप और हाथ में पीला डंडा होता है. आलोचक इसे राजभर की निजी 'प्रेशर आर्मी' कह रहे हैं. इसके अलावा, सपा-कांग्रेस गठबंधन से उनका अलग होना और साथी नेताओं के साथ उनकी तीखी नोकझोंक (जैसे अखिलेश यादव या स्थानीय नेताओं पर दिए गए विवादित बयान) उनके आक्रामक और अस्थिर राजनीतिक रवैए को दर्शाते हैं. समय-समय पर उनके बयान आते ही रहते हैं और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बनते हैं.

ओपी राजभर के बयान से यूपी के बंटवारे की सियासत! (ईटीवी भारत)

इन दिनों वे रोजाना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव के खिलाफ एक व्यंग्यात्मक पोस्ट करते हैं. जवाब सपा की तरफ से भी आता है, लेकिन ओपी राजभर जिस तरह के बयान देते हैं इस तरह की उनकी पोस्ट की स्क्रिप्ट भी होती है. ऐसे में उनकी पोस्ट को भी लोग बेहद दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं.

क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता

चुनाव के समय यह मुद्दा लाया जाता है. इसमें वास्तविकता का धरातल नहीं है. प्रधानमंत्री आएं और बताएं कहीं कोई प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा हो. बगैर प्रस्ताव के कोई भी राजनीतिक दल अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए कह दे तो उसका कोई अर्थ नहीं है.

एक अर्थ जरूर है राजभर के मन में योगी आदित्यनाथ को हटाकर मुख्यमंत्री बनने की चाह है. केशव प्रसाद मौर्य खुद कह चुके हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है. ये सब आपस में लड़ लें उनकी शक्ति बचेगी. यह हम लोगों से लड़ पाएंगे नहीं. इस बार उत्तर प्रदेश में हम इन्हें हरा देंगे.

क्या कहते हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता

ओमप्रकाश राजभर अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. उत्तर प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और उनके अपने-अपने नेता हैं. सबकी अपनी-अपनी बात हो सकती है. सबका अपना अपना मत हो सकता है. सबका अपना देखने का नजरिया और दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एलायंस का एकमत है कि हम सब एक साथ होकर 2027 के चुनाव में जाएंगे और सभी सीटों पर एनडीए एलाइंस की जीत सुनिश्चित करेंगे.

2027 के चुनाव में 2017 से बड़ी सफलता एनडीए एलायंस को मिलेगी. इसके लिए हम प्रयास करते हैं. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एलाइंस के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं. उनकी तरफ से कभी भी कोई इस तरह का बयान नहीं आया है. किसी राजनीतिक दल के बयान देने से ये उनके नेताओं के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन या एनडीए का कोई भी सामूहिक विचार नहीं हो सकता.

राजभर के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए एलाइंस पर कोई दबाव नहीं पड़ता. वह अपनी पार्टी के नेता हैं और अपनी पार्टी का विचार रख सकते हैं. जो भी हमारे घटक दल है वह अपने पार्टी के विचार समय-समय पर रखते हैं. जब एनडीए एलाइंस की बात आती है सब सामूहिकता से निर्णय लिए जाते हैं.

ओपी राजभर के बयान से यूपी के बंटवारे की सियासत! (ईटीवी भारत)

देश के प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सब का प्रयास. उस नारे को भारतीय जनता पार्टी और घटक दलों ने अपना मूल मंत्र माना है. उसे मूल मंत्र को आत्मसात करके एनडीए एलायंस सबके साथ और सबके विकास के आधार पर काम कर रहा है.

योजनाएं भी बना रहा है. चाहे देश की सरकार के कार्यक्रम हों या उत्तर प्रदेश सरकार के, सभी कार्यक्रम जनहित के कार्यक्रम हैं और सबके लिए बनाए गए हैं. न उसमें जाति है न ही पंथ. न क्षेत्र है और न ही भाषा, इसलिए हम सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करते हैं.

क्या कहते हैं सपा नेता

यह भारतीय जनता पार्टी तय करे कि उनके पार्टनर बंटवारे की बात कर रहे हैं तो पार्टनर का सम्मान उन्हें रखना चाहिए. उनके साथी हैं, उनके कैबिनेट मंत्री हैं तो उनकी बात का सम्मान रखें.

ओपी राजभर के बयान से सुलगने लगी यूपी के बंटवारे की सियासत! (ईटीवी भारत)

क्या कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार

ओम प्रकाश राजभर का जो बड़बोलापन है या उनके जो बात करने के तरीके हैं वह केवल अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि लंबे समय से इसकी चर्चा बस जरूर रही है राजनीतिक गलियारों में रहिए ऊपर रही है लेकिन उत्तर प्रदेश के चार हिस्से करने के बाद कभी धरातल पर नहीं आई ना ही कोई दस्तावेज ऐसे प्रस्तुत किया जिसमें कहा जाए कि किस तरह की बात हो रही. हां, यह जरूर है कि अपने आप को मुख्यमंत्री का दर्जा देना चाहते हैं या जयंत चौधरी को भी बताना चाह रहा है तो यह उनकी सस्ती लोकप्रियता का कारण कहा जा सकता है. वह अपने आप को मीडिया में चर्चा का विषय बन रहे इस तरह की बातें लगातार वह देते रहते हैं हर पल बयान जारी करते रहते हैं.

क्या कहते हैं सुभासपा प्रवक्ता

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल के पहले मुख्यमंत्री के रूप में राजभर समाज के व्यक्ति की मांग की है. क्या यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है या इसके पीछे कोई ठोस सामाजिक-आर्थिक खाका है?

पार्टी के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा का कहना है कि 27 अक्टूबर 2002 को जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना हुई थी, तो हमारे मेनिफेस्टो में ही साफ लिखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण और उत्तर प्रदेश का चार राज्यों में विभाजन. इसके पीछे मकसद यही है कि जब उत्तर प्रदेश चार हिस्सों में बटेगा तभी इसका विकास हो सकेगा.

वह कहते हैं कि पहले जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करते थे तो हाईकोर्ट तक पहुंचने में चमोली और गढ़वाल से दो से तीन दिन लग जाते थे. जब उत्तराखंड अलग हुआ तो वहां का विकास हुआ. ऐसे ही जब पूर्वांचल राज्य बने तो इसका विकास हो पाए. जब हमारा पहले से ही मेनिफेस्टो में संकल्प है तो अगर पूर्वांचल राज्य बनता है तो वहां पर क्यों नहीं राजभर समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये सिर्फ बयान भर नहीं है, बल्कि ठोस सामाजिक और आर्थिक खाका है.

सवाल 2: 'राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना' के पद पुलिस महकमे जैसे हैं और नाम RSS जैसा. क्या सुभासपा एक समानांतर प्रशासन या कोई नया दबाव तंत्र खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? इस सवाल पर प्रवक्ता पीयूष मिश्रा का कहना है कि जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना हुई थी. उसी समय सुहेलदेव राष्ट्रीय सेना भी गठित हुई थी. आरएसएस से इसका कोई लेना देना नहीं है. जहां तक बात पुलिस जैसे पद होने की है, तो यह अनुशासन के लिए पद नाम दिए गए हैं. जब कोई जनसभा होती है बड़ी रैली होती है, तो यह पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासित रखते हैं. साथ ही अलग-अलग तरह के काम सभी को विभाजित हैं. इससे पार्टी में अनुशासन बना रहता है. हम कोई दबाव तंत्र खड़ा नहीं कर रहे हैं. हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं.

बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि "ओम प्रकाश राजभर बोलते रहते हैं. वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं इसलिए उनकी आदत वैसे ही हो गई है. घोषणा करते हैं, जिलों के नाम बदलने की बात करते हैं. बहुजन समाज पार्टी काम करने में विश्वास रखती है. हम ओमप्रकाश राजभर के इस बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं करते कि उत्तर प्रदेश का चार राज्य में विभाजन हो और पूर्वांचल में राजभर समाज का मुख्यमंत्री बने. हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर बसपा सुप्रीमो ने जो 2011 में कहा था वह करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कहने में नहीं करने में भरोसा करती है."