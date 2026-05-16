भोजशाला पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों नहीं हुआ लागू? यहां समझें पूरी कहानी
हाईकोर्ट ने भोजशाला को माना वाग्देवी (मां सरस्वती) का मंदिर लेकिन 1991 का कानून इसपर क्यों नहीं हुआ लागू? पीयूष सिंह राजपूत की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 9:05 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 9:16 PM IST
भोपाल : धार भोजशाला को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर करार दिया है, जिसके बाद से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 चर्चा में है. चर्चा ये हैं कि आखिर क्यों धार भोजशाला पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल विशेष अधिनियम 1991 लागू नहीं होता? इसे लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए बताया कि भोजशाला पर लागू अन्य अधिनियम की वजह से ऐसा है. आइए विस्तार से समझते हैं.
सबसे पहले समझें कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है?
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा या प्रार्थना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991. इस अधिनियम को भारत की संसद ने पारित किया था. उस दौरान अधिनियम में ये कहा गया था कि भारत देश के किसी भी धर्म से संबंधित पूजा या प्रार्थना स्थल के धार्मिक स्वरूप को नहीं बदला जा सकता है. इसका तात्पर्य यह था कि जो भी पूजा या धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जैसे थे, उन्हें बाद में नहीं बदला जा सकता, वे वैसे ही रहेंगे. उस दौर में भारत में कांग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा भारत के प्रधानमंत्री थे.
भोजशाला पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों लागू नहीं होता?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में सुनवाई के दौरान बताया गया कि 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कानून केवल मुकदमों पर लागू होता है. यह किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में बदलाव को प्रतिबंधित करता है. लेकिन भोजशाला क्योंकि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत शासित और संरक्षित, इसलिए उसपर ये एक्ट लागू नहीं होता. इसके साथ ही हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला दिया गया.
मौलिक अधिकारों के तहत दायर हुई थीं याचिकाएं
संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ये मामला था और हाईकोर्ट ने इसी के तहत दायर रिट पिटीशन पर सुनवाई की थी. जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा, '' नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत के संविधान का मूल ढांचा है, जिसे किसी अन्य कानून से दबाया नहीं जा सकता.''
हाईकोर्ट के आदेश की 7 बड़ी बातें और निर्देश
- संरक्षित स्मारक : भोजशाला और कमल मौला मस्जिद का विवादित क्षेत्र 1958 के अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक बना रहेगा.
- धार्मिक स्वरूप : इस परिसर का धार्मिक स्वरूप देवी वाग्देवी ( मां सरस्वती) के मंदिर के रूप में भोजशाला का ही माना गया है.
- पुराना आदेश रद्द : एएसआई द्वारा 7 अप्रैल 2003 को पारित वह आदेश रद्द किया गया है, जो हिंदुओं की पूजा को सीमित करता था.
- नमाज का आदेश रद्द : परिसर क्योंकि माता सरस्वती का माना गया है, इसलिए मुस्लिम समुदाय अब नमाज नहीं कर सकता.
- एएसआई का नियंत्रण : भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण धार स्थित इस परिसर के प्रशासन और प्रबंधन का अंतिम निर्णय लेंगे.
- लंदन से मूर्ति वापसी : ब्रिटेन में रखी मां सरस्वती की प्रतिमा (वाग्देवी वास्तुकला) को वापस लाने के लिए सरकार को निर्णय लेना होगा.
- मुस्लिम समुदाय के लिए वैकल्पिक जमीन : कोर्ट ने न्याय और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष आवेदन करता है, तो राज्य सरकार उन्हें अलग से जमीन देगी.
भोजशाला विवाद की शुरुआत (सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक)
1034 ईस्वी : राजा भोज ने धार में मां वाग्देवी के भव्य मंदिर व शिक्षा मंदिर की स्थापना की
1305 ईस्वी: मुगल आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया.
1405 ईस्वी : दिलावर खां ने मंदिर को मस्जिद बनाने का प्रयास किया, असफल रहा.
1514 ईस्वी : आक्रांता महमूद शाह खिलजी ने मंदिर को मस्जिद बनाने का प्रयास किया, कुछ हद तक सफल.
भोजशाला से मिली प्राचीन मूर्ति
1875 : मेजर विलियम को खुदाई में मां वाग्देवी की प्राचीन मूर्ति मिली.
1903 : लॉर्ड कर्जन ने मूर्ति को हटाकर इंग्लैंड भेज दिया.
1904 : भोजशाला पुरातत्व संरक्षण के अंतर्गत आई.
मुस्लिमों को नमाज का अधिकार
1935 : धार स्टेट ने मुस्लिमों को नमाज का अधिकार दिया.
1951 : विवादित स्थल प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल अधिनियम (राष्ट्रीय महत्व) के तहत संरक्षित.
भोजशाला विवाद पर पहला मुकदमा
1962 : एक्टिविस्ट अमरुद्दीन ने मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध दायर की याचिका, विवादित स्थल का हक मांगा.
1995-1997 : याचिका के बाद हिंदुओं को मंगलवार व बसंत पंचमी पर पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार नमाज करने की अनुमति.
ASI ने हिंदुओं का प्रवेश रोका
फरवरी 6, 1998 : भारतीय पुरातत्व विभाग ने हिंदुओं का प्रवेश अगले आदेश तक रोक दिया. मुस्लिमों को नमाज की अनुमति बरकरार रही.
फरवरी 2003 : बसंत पंचवी के दिन हिंसा हुई, 2 की मौत.
अप्रैल 7, 2003 : एएसआई के डीजी ने हिंदुओं को मंगलवार व बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति दी, शुक्रवार को नमाज की भी अनुमति.
2006 : शुक्रवार को नमाज और बसंत पंचमी एक साथ पड़ी, हिंसा में कई घायल हुए.
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भोजशाला की असली कानूनी लड़ाई
2022 : हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने पूरे साल पूजा का अधिकार मांगा और साइंटिफिक सर्वे की मांग की.
मार्च 2024 : हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने साइंटिफिक सर्वे के आदेश दिए.
जुलाई 2024 : ASI की रिपोर्ट आई, ढांचे में बदलाव कर 14वीं शताब्दी में मस्जिद बनाने के सबूत मिले.
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भोजशाला मामले पर अंतिम सुनवाई
जनवरी से अप्रैल 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट खोले जाने के आदेश दिए, हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई.
मई 12, 2026 : हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा.
मई 15, 2026 : हाईकोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया, पुराने आदेशों पर रोक लगाई.