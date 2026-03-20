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अफीम की खेती नए इलाकों में क्यों हो रही शिफ्ट! तस्कर ग्रामीणों को दे रहे लालच, पुलिस एक्टिव

पलामू में अफीम की खेती पर लगातार कार्रवाई के बाद अब नए इलाकों में तस्करों का फोकस शिफ्ट हो रहा है.

Opium cultivation in Palamu
अफीम के खेत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 4:12 PM IST

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पलामू: जिले में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ पुलिस की सतत कार्रवाई जारी है. 2025-26 में अब तक 358 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया जा चुका है. पिछले वर्ष 2024-25 में विभिन्न इलाकों में कुल 650 एकड़ अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट किया था.

नए इलाकों में फैल रही अफीम की खेती

पिछले साल मनातू और पांकी इलाकों में अफीम की खेती चिन्हित की गई थी, लेकिन इस बार छतरपुर और नौडीहा बाजार के नए क्षेत्रों में यह खेती पकड़ी गई है. सभी खेती रैयती जमीन पर की गई थी. पुलिस ने फसल नष्ट करने के बाद सभी संलिप्त किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

पलामू एसपी का बयान (ETV Bharat)

खेती से पहले भौतिक सत्यापन, फिर भी नए क्षेत्रों में उगाई फसल

अफीम की खेती शुरू होने से पहले पुलिस ने सभी संभावित इलाकों का भौतिक सत्यापन किया था. जहां पिछले साल खेती का इतिहास था, वहां कोई सबूत नहीं मिले थे और ग्रामीणों ने दूसरी फसलें लगा ली थीं. लेकिन कार्रवाई के दौरान नए इलाकों में अफीम की खेती चिन्हित हुई, जिससे पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली.

तस्कर बना रहे ग्रामीणों को सॉफ्ट टारगेट

तस्कर पुलिस की निगरानी से बचने के लिए नए इलाकों की ओर शिफ्ट हो गए हैं. वे स्थानीय ग्रामीणों को लालच देकर या झूठ बोलकर अफीम की खेती करवा रहे हैं. तस्कर ग्रामीणों को खेती की सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं और खेती के तरीके भी बता रहे हैं. यह खेती उन इलाकों में हो रही है, जो पहले नक्सल हिंसा के लिए चर्चित थे, लेकिन अब शांत हैं. कई तस्कर बटाइदार बनकर खेती करवा रहे हैं, जबकि कुछ ने जमीन भाड़े पर लेकर फसल उगा रहे हैं.

पिछले सीजन की तुलना में जारी सख्ती

पुलिस की कार्रवाई से पुराने क्षेत्रों में अफीम की जगह अन्य फसलें लगाई जा रही हैं, लेकिन तस्कर नए इलाकों में सक्रिय हो गए हैं. पुलिस लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही है.

पिछले सीजन में 650 एकड़ के करीब अफीम की फसल को नष्ट किया गया था इस सीजन में अब तक 358 एकड़ से भी अधिक में अफीम के फसल को नष्ट किया गया है. पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई जानकारी मिली है पुलिस की खेती से पहले भौतिक सत्यापन किया था जिस जमीन पर पिछले सीजन में खेती लगी हुई थी उसे पर खेती नहीं हुई है. कार्रवाई के दौरान एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि खेती नए इलाकों में शिफ्ट हुई है लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. पिछले सीजन में जिस जमीन पर खेती हुई थी उसे जमीन पर ग्रामीण दूसरे तरह की फसल को लगा रहे है. - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू

नेटवर्क का दायरा उत्तर प्रदेश तक

कार्रवाई के दौरान पुलिस को पता चला है कि पलामू से निकलने वाला अफीम तस्करों का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के बरेली, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक फैला हुआ है. पुलिस को नेटवर्क से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां भी मिली हैं.

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