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अफीम की खेती नए इलाकों में क्यों हो रही शिफ्ट! तस्कर ग्रामीणों को दे रहे लालच, पुलिस एक्टिव

पलामू: जिले में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ पुलिस की सतत कार्रवाई जारी है. 2025-26 में अब तक 358 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया जा चुका है. पिछले वर्ष 2024-25 में विभिन्न इलाकों में कुल 650 एकड़ अफीम की खेती को पुलिस ने नष्ट किया था.

नए इलाकों में फैल रही अफीम की खेती

पिछले साल मनातू और पांकी इलाकों में अफीम की खेती चिन्हित की गई थी, लेकिन इस बार छतरपुर और नौडीहा बाजार के नए क्षेत्रों में यह खेती पकड़ी गई है. सभी खेती रैयती जमीन पर की गई थी. पुलिस ने फसल नष्ट करने के बाद सभी संलिप्त किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

पलामू एसपी का बयान (ETV Bharat)

खेती से पहले भौतिक सत्यापन, फिर भी नए क्षेत्रों में उगाई फसल

अफीम की खेती शुरू होने से पहले पुलिस ने सभी संभावित इलाकों का भौतिक सत्यापन किया था. जहां पिछले साल खेती का इतिहास था, वहां कोई सबूत नहीं मिले थे और ग्रामीणों ने दूसरी फसलें लगा ली थीं. लेकिन कार्रवाई के दौरान नए इलाकों में अफीम की खेती चिन्हित हुई, जिससे पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली.

तस्कर बना रहे ग्रामीणों को सॉफ्ट टारगेट

तस्कर पुलिस की निगरानी से बचने के लिए नए इलाकों की ओर शिफ्ट हो गए हैं. वे स्थानीय ग्रामीणों को लालच देकर या झूठ बोलकर अफीम की खेती करवा रहे हैं. तस्कर ग्रामीणों को खेती की सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं और खेती के तरीके भी बता रहे हैं. यह खेती उन इलाकों में हो रही है, जो पहले नक्सल हिंसा के लिए चर्चित थे, लेकिन अब शांत हैं. कई तस्कर बटाइदार बनकर खेती करवा रहे हैं, जबकि कुछ ने जमीन भाड़े पर लेकर फसल उगा रहे हैं.