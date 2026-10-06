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NDA का शक्ति प्रदर्शन! लेकिन चर्चा में रही इस नेता की दूरी?

लखनऊ: राज्यसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन मंगलवार भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की उपस्थिति में अपना नामांकन किया, लेकिन इस दौरान एक नेता की गैरहाजिरी से से राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं.

क्या NDA में सबकुछ ठीक है?: नामांकन के दौरान एनडीए के घटक दल के रूप में शामिल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संजय निषाद अपना दल इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ आशीष पटेल मौजूद रहे. जबकि घटक दल में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर अनुपस्थित दिखे. इस दौरान उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही.

राजभर ने अखिलेश पर हमला बोला: नामांकन में राजभर भले ही नहीं पहुंचे लेकिन वो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधने से नहीं चुके. उन्होंने राज्यसभा के लिए तीसरे उम्मीदवार न उतारने पर सपा पर तंज कसा. अखिलेश के 403 के दावे को लेकर भी घेरा. राजभर ने अपने पोस्ट में अखिलेश यादव के 403 विधानसभा सीटों से जुड़े राजनीतिक दावे पर भी तंज कसा. उन्होंने लिखा कि रही बात 403 की तो बस यही कहूंगा कि सपने देखना बुरी बात नहीं है.

2027 में जीत का दावा: सिर्फ राजभर ही नहीं बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों ने भी एक सुर में 2027 में सरकार बनाने का दावा किया. बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी गोपी कृष्ण पांडेय ने कहा कि राज्यसभा का यह चुनाव निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं के बीच अपनी छाप छोड़ेगा. जहां तक 27 की बात है तो 27 हम लोग जीतेंगे. प्रो. राम गोपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि रामगोपाल यादव जी के अंदर क्या क्वालिटी है. मुलायम सिंह यादव के भाई के अलावा कुछ है उनके पास. हम कार्यकर्ताओं को हल्का बता रहे हैं, 1990 से जमीन पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं. राज्यसभा में आये और बहस कर लें.

दोनों डिप्टी सीएम भी रहें मौजूद (Photo Credit: ETV Bharat)

मैं जिस पासी समाज से आती हूं और मुझे राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने जो भरोसा मुझ पर किया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी. 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी.- प्रियंका सिंह रावत, राज्यसभा प्रत्याशी, बीजेपी

कमरा नम्बर आठ में हुआ नामांकन (Photo Credit: ETV Bharat)

दो निर्दलीय भी मैदान में उतरे: राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवारों के साथ सपा ने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं. इनके अलावा दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पर्चा भरा है. जिनमे तमिलनाडु से कांटे स्याना और लखनऊ के ओंकार नाथ चौरसिया शामिल हैं.

मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में BJP का नामांकन! (Photo Credit: ETV Bharat)



कमरा नंबर आठ में हुआ नामांकन: विधानसभा के कमरा नंबर आठ में नामांकन के दौरान सबसे पहले प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह दूसरे नंबर पर राधाकान्त ओझा ने नामांकन किया. इसी तरह तीसरे नम्बर पर विद्या सोनकर और चौथे नम्बर ओर श्रीप्रकाश पाल ने पर्चे भरे. गोपीकृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, श्रुति गंगवार, राम प्रताप सिंह चौहान ने भी निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की उपस्थिति में नामांकन किया. नामांकन के उपरांत सभी प्रत्याशी विक्ट्री का साइन दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बाहर निकले. रिटर्निंग आफिसर और विशेष सचिव अजित कुमार वर्मा की देखरेख में प्रत्याशियों ने नामांकन किया.

राज्यसभा: BJP का नामांकन! (Photo Credit: ETV Bharat)





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