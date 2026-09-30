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महिलाओं की सुरक्षा पर सिर्फ पाबंदियां क्यों? लड़कों की परवरिश और काउंसलिंग पर भी हो बात: CM रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को मैत्रेयी कॉलेज में आयोजित ‘परंपरा से प्रगति’ कार्यक्रम में छात्राओं को संबोधित करते हुए महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर समाज की पारंपरिक सोच पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा है कि जब भी सुरक्षा को लेकर कोई अप्रिय घटना सामने आती है, तो परिवार और समाज की ओर से केवल लड़कियों पर ही पाबंदियां लगाने की बातें शुरू हो जाती हैं क्यों? उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर समाज लड़कों से सवाल क्यों नहीं करता?