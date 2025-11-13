अदब का शहर लखनऊ क्यों बन रहा दहशतगर्दों का ठिकाना? 20 साल में 363 आतंकी गिरफ्तार, 6 ढेर
लखनऊ में 20 साल में 8 आतंकी घटनाएं हुईं, ETV Bharat Explainer में जानते हैं कैसे नवाबों की नगरी आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बन रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 4:33 PM IST
लखनऊ: नफासत व मेहमान नवाजी के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाला अदब का शहर लखनऊ अब दहशतगर्दों का नया ठिकाना बनता जा रहा है. शहर से बीते 20 साल में कई आतंकी घटनाएं हुईं. इसमें 363 से अधिक दरशतगर्द गिरफ्तार किए गए. साथ ही 6 आतंकियों को ATS और STF ने मुठभेड़ में मार गिराया. इन आतंकियों ने लखनऊ को सुरक्षित ठिकाना बनाकर आसपास के जिलों में स्थित धार्मिक स्थालों को निशाना बनाने का प्रयास किया था.
खास बात ये है कि ATS और STF की कार्रवाई में गिरफ्तार व ढेर हुए ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे. साथ ही जो वहां के नहीं थे उनका जुड़ाव पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रहे आतंकी संगठनों से था. आईए ETV Bharat Explainer जानते हैं, लखनऊ जो अदब के शहर के नाम से मशहूर है, जहां गाली देने में भी सादगी छलकती है, वो शहर इन दहशतगर्दों का सुरक्षित ठिकाना क्यों और कैसे बनता जा रहा है.
लखनऊ की नई कॉलोनियां बन रहीं आतंकियों की पनाहगाह: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की सीमाओं पर तेजी से बनती नई विकसित कालोनियां आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना साबित हो रही है. पिछले 20 साल में यहां से हिजबुल मुजाहिद्विन, लश्करे तैयबा, अल कायदा आईएसआईएस, हूजी माड्यूल्स के तमाम संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं या मारे गए हैं.
जल्दी न पहचाने जाने का मिलता है फायदा: उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे सुलखान सिंह का कहना है कि आतंकवादियों के लिए लखनऊ जैसा शहर छुपने और कनेक्टिविटी के लिए काफी मुफीद साबित होता है. लखनऊ, दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह है.
लखनऊ में आतंकियों का छिपना आसान क्यों: यहां पर देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से लोग काम धंधे या नौकरी करने के लिए आते हैं. ऐसे में यहां पर बाहर से आए लोगों का बसना या छिपना आसान होता है. बाहर से आने वाले लोग यहां पर आसानी से बस जाते हैं और क्षेत्रीय लोग भी उनके बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं. क्योंकि, यह उनके लिए एक साधारण सी बात होती है.
बड़े शहरों से कनेक्टिविटी के मुफीद है लखनऊ: लखनऊ जैसे शहर में आपको रेल, हवाई जहाज व ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधन भी आसानी से मिल जाते हैं. जो यूपी के छोटे शहरों में मिलना मुश्किल होता है. साथ ही वहां पर दूसरे राज्यों से आए हुए व्यक्ति का रुकना कठिन होता है. क्योंकि वह आसानी से आम लोगों के बीच में पहचाने जा सकते हैं. इसलिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग लखनऊ जैसे शहर को अपना बेस बनाना पसंद करते हैं.
आतंकियों के टारगेट पर उत्तर प्रदेश: पाकिस्तान के निशाने पर भारत तो है, लेकिन प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश को उसके आतंकी संगठन ने अपने टारगेट पर ले रखा है. इसकी तस्दीक यूपी में हुई आतंकियों की गिरफ्तारियां करती हैं. एक समय था जब जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी पकड़े जाते थे. लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इनकी गिरफ्तारी काफी तेजी से बड़ी है.
सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में साल 2017 से अब तक 40 आतंकी संगठनों के सदस्यों और 300 से अधिक पीएफआई के सदस्यों और रोहंगिया को गिरफ्तार करने के उनके नापाक मंसूबों का खुलासा किया गया है. पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने इन आतंकियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को अपना नया टारगेट बना रखा है.
योगी सरकार में आतंकियों-दहशतगर्दों का नेटवर्ट टूटा: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में हुई आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर नजर डालें तो वर्ष 2009 से 2014 तक इन 5 वर्षों में राज्य में 6 आतंकी संगठनों के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी. प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यानी वर्ष 2017 से अब तक 40 आतंकियों और 300 से अधिक देश विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी कर एनआईए और यूपी एटीएस आतंकी संगठनों के मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया है. ये गिरफ्तरियां लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों से हुईं.
गोमतीनगर में मारे गए थे 3 आतंकी: बात 2005 की है, तब यूपी में एटीएस यानी आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन नहीं हुआ था. एसटीएफ सक्रिय थी, जानकारी मिली थी कि उस समय बस रही गोमती नगर कॉलोनी में कुछ विदेशी शरण लिए हुए हैं. एसटीएफ दलबल के साथ पहुंची तो एक-47 से फायरिंग शुरू हो गई. जवाबी कार्रवाई में तीन आतंकी मारे गए.
देवा रोड पर 2 आतंकी ढेर: जांच में खुलासा हुआ कि तीनों पाकिस्तानी थे और हिजबुल मुजाहिद्विन से जुड़े हुए थे. इस मुठभेड़ के 2 साल बाद एसटीएफ ने देवा रोड पर दो आतंकवादियों को मार गिराया. जिसमें एक कैराना का था, जबकि दूसरा पाकिस्तान का रहने वाला था.
सिमी के सक्रिय सदस्य को दबोचा: वर्ष 2006 में कैंट क्षेत्र में पकड़ा गया आईएसआई एजेंट लारेब खान यहां आइटी चौराहे के पास एक प्लेसमेंट एजेंसी का संचालन कर रहा था. एटीएस ने सितंबर 2007 में सिमी के सक्रिय सदस्य शहबाज अहमद को मौलवीगंज से गिरफ्तार किया. वह इलाके में एक एजेंसी का संचालन करता था. आरोपी शहबाज का नाम जयपुर में हुए बम धमाके में सामने आया था.
रेलवे के सरकारी क्वार्टर में रह रहा आतंकी गिरफ्तार: इसी तरह 12 अगस्त, 2008 को एसटीएफ ने जमात-उल-मुजाहिद्दीन के आतंकी मु. मसरूर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था. मसरूर चारबाग स्थित रेलवे क्वार्टर में छिपकर रहता था और लालबाग में शीशे के शोरूम में नाम बदलकर काम कर रहा था.
कैसरबाग-अमीनाबाद से 12 आतंकी गिरफ्तार: इसी साल एटीएस ने एक आतंकी संगठन को असलहे सप्लाई करने के आरोप में मॉडल हाउस निवासी इजहार खान को पकड़ा था. तब पुलिस ने आरोपित इजहार के कैसरबाग व अमीनाबाद क्षेत्र के निवासी 12 साथियों व मददगारों को चिह्नित कर गिरफ्तार किया था.
प्रेशर कुकर बम लेकर लखनऊ में रह रहे थे 2 आतंकी: हाल की बात करें तो 11 जुलाई 2021 को यूपी एटीएस ने मड़ियांव और दुबग्गा में अलकायदा समर्थित अंसार गजव तुल से जुड़े दो आतंकियों मिनहाज और नसरुद्दीन को गिरफ्तार किया. उनके पास से कुकर बम के साथ बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए थे.
काकोरी में एक आतंकी ढेर: इससके बाद 8 मार्च 2022 को यूपी एटीएस ने काकोरी इलाके की हाजी कॉलोनी में सैफुल्लाह को मार गिराया था. मूल रूप से यह कानपुर का रहने वाला सैफुल्लाह काकोरी में किराए के मकान में रहता था. उसके पास कमरे में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए थे.
एटीएस ने पीएफआई के बड़े नेटवर्क को लखनऊ में तोड़ा: एनआईए, एटीएस, एसटीएफ व अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए पीएफआई के बड़े नेटवर्क को लखनऊ में तोड़ा था. एजेंसियों ने पीएफआई सदस्य मोइद हाशमी और मुहम्मद आबिद के साथ 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था.
कृष्णानगर से दिलशाद को पकड़ा था, जो सीएए हिंसा में शामिल था. इसके अलावा बीकेटी के अचरामऊ से मो. फैजान, सूफियान, रेहान को दबोचा गया. सभी पीएफआई के सक्रिय सदस्य थे, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे. 27 सितंबर 2022 को पीएफआई के मोईद हाशमी, मुहम्मद आबिद, रेहान, फैजान, सूफियान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया.
पीएफआई की 131 करोड़ रुपए संपत्ति ईडी ने की जब्त: प्रवर्तन निदेशालय ने 7 नवंबर 2025 को आतंकवादी फंडिंग के मामले में पीएफआई की 8 संपत्तियों को जब्त किया था, जिसकी कीमत 131 करोड रुपए आंकी गई है. इससे पहले भी टेरर फंडिंग और आतंकवादी गतिविधियों में इस संगठन के लोगों पर कार्रवाई होती रही है.
एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस एटीएस और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में आतंकी संगठनों और उनके फंडिंग के नेटवर्क को लगातार ध्वस्त करने का काम कर रही हैं. बीते दिनों इसी कड़ी में एक बार फिर से पीएफआई पर यह कार्रवाई की गई थी.
दिल्ली ब्लास्ट के यूपी कनेक्शन की गहनता से हो रही जांच: अमिताभ यश ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉ. शाहीन के प्रकरण में भी हम गहनता से जांच कर रहे हैं. उसके पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है. उत्तर प्रदेश में जितने भी इस तरह के संगठनों से जुड़े हैं और फंडिंग हो रही है, उस पर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं.
