अदब का शहर लखनऊ क्यों बन रहा दहशतगर्दों का ठिकाना? 20 साल में 363 आतंकी गिरफ्तार, 6 ढेर

लखनऊ क्यों बन रहा दहशतगर्दों का ठिकाना, पढ़िए रिपोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: नफासत व मेहमान नवाजी के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाला अदब का शहर लखनऊ अब दहशतगर्दों का नया ठिकाना बनता जा रहा है. शहर से बीते 20 साल में कई आतंकी घटनाएं हुईं. इसमें 363 से अधिक दरशतगर्द गिरफ्तार किए गए. साथ ही 6 आतंकियों को ATS और STF ने मुठभेड़ में मार गिराया. इन आतंकियों ने लखनऊ को सुरक्षित ठिकाना बनाकर आसपास के जिलों में स्थित धार्मिक स्थालों को निशाना बनाने का प्रयास किया था. खास बात ये है कि ATS और STF की कार्रवाई में गिरफ्तार व ढेर हुए ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे. साथ ही जो वहां के नहीं थे उनका जुड़ाव पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रहे आतंकी संगठनों से था. आईए ETV Bharat Explainer जानते हैं, लखनऊ जो अदब के शहर के नाम से मशहूर है, जहां गाली देने में भी सादगी छलकती है, वो शहर इन दहशतगर्दों का सुरक्षित ठिकाना क्यों और कैसे बनता जा रहा है. लखनऊ की नई कॉलोनियां बन रहीं आतंकियों की पनाहगाह: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की सीमाओं पर तेजी से बनती नई विकसित कालोनियां आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना साबित हो रही है. पिछले 20 साल में यहां से हिजबुल मुजाहिद्विन, लश्करे तैयबा, अल कायदा आईएसआईएस, हूजी माड्यूल्स के तमाम संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं या मारे गए हैं. जल्दी न पहचाने जाने का मिलता है फायदा: उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे सुलखान सिंह का कहना है कि आतंकवादियों के लिए लखनऊ जैसा शहर छुपने और कनेक्टिविटी के लिए काफी मुफीद साबित होता है. लखनऊ, दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह है. लखनऊ में आतंकियों के अपना ठिकाना बनाने की क्या हैं वजह. (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ में आतंकियों का छिपना आसान क्यों: यहां पर देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से लोग काम धंधे या नौकरी करने के लिए आते हैं. ऐसे में यहां पर बाहर से आए लोगों का बसना या छिपना आसान होता है. बाहर से आने वाले लोग यहां पर आसानी से बस जाते हैं और क्षेत्रीय लोग भी उनके बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं. क्योंकि, यह उनके लिए एक साधारण सी बात होती है. बड़े शहरों से कनेक्टिविटी के मुफीद है लखनऊ: लखनऊ जैसे शहर में आपको रेल, हवाई जहाज व ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधन भी आसानी से मिल जाते हैं. जो यूपी के छोटे शहरों में मिलना मुश्किल होता है. साथ ही वहां पर दूसरे राज्यों से आए हुए व्यक्ति का रुकना कठिन होता है. क्योंकि वह आसानी से आम लोगों के बीच में पहचाने जा सकते हैं. इसलिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग लखनऊ जैसे शहर को अपना बेस बनाना पसंद करते हैं. आतंकियों के टारगेट पर उत्तर प्रदेश: पाकिस्तान के निशाने पर भारत तो है, लेकिन प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश को उसके आतंकी संगठन ने अपने टारगेट पर ले रखा है. इसकी तस्दीक यूपी में हुई आतंकियों की गिरफ्तारियां करती हैं. एक समय था जब जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी पकड़े जाते थे. लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इनकी गिरफ्तारी काफी तेजी से बड़ी है. सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में साल 2017 से अब तक 40 आतंकी संगठनों के सदस्यों और 300 से अधिक पीएफआई के सदस्यों और रोहंगिया को गिरफ्तार करने के उनके नापाक मंसूबों का खुलासा किया गया है. पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने इन आतंकियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को अपना नया टारगेट बना रखा है. योगी सरकार में आतंकियों-दहशतगर्दों का नेटवर्ट टूटा: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में हुई आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर नजर डालें तो वर्ष 2009 से 2014 तक इन 5 वर्षों में राज्य में 6 आतंकी संगठनों के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी. प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यानी वर्ष 2017 से अब तक 40 आतंकियों और 300 से अधिक देश विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी कर एनआईए और यूपी एटीएस आतंकी संगठनों के मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया है. ये गिरफ्तरियां लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों से हुईं. लखनऊ में कब-कब पकड़े गए आतंकवादी. (Photo Credit; ETV Bharat)