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कांग्रेस की कलह कथा, नहीं थम रहे कौल के तीखे बोल, क्या इसलिए CM सुक्खू से नाराज हैं द्रंग के ठाकुर?

किसी समय कौल सिंह ठाकुर खुद को सीएम पद का मजबूत दावेदार मानते थे. वर्ष 2012 में वीरभद्र सिंह ने छठी बार हिमाचल की कमान संभाली थी. कौल सिंह ने 2017 का चुनाव आते-आते कई बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे आठ बार के विधायक हैं और उनमें सीएम बनने के सभी गुण मौजूद हैं. कौल सिंह कभी वीरभद्र सिंह के अपोजिट कैंप के प्रमुख चेहरे थे, लेकिन राजनीति के सिंह के मौजूद रहते कौल सिंह सर्वोच्च पद पर नहीं पहुंच पाए. फिर 2017 का चुनाव आया और द्रंग के इस ठाकुर नेता का सियासी दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि वे चुनाव हार गए. मंडी के राजपूत नेता जयराम ठाकुर सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए और कांग्रेस के राजपूत नेता कौल सिंह मन मसोस कर रह गए. अगले चुनाव में फिर उम्मीद जगी.

शिमला: स्थानीय निकाय चुनाव सिर पर हैं, लेकिन सत्ताधारी दल कांग्रेस में कलह कथा थम नहीं रही है. आठ बार के विधायक, चार बार कैबिनेट मंत्री, पीसीसी चीफ व विधानसभा स्पीकर रहे कौल सिंह ठाकुर इस समय अपने ही नेतृत्व के खिलाफ तीखे बयान दे रहे हैं. अभी कुछ ही समय हुआ है, जब कौल सिंह ठाकुर ने मंडी में कहा था कि उनके डीओ नोट नजर अंदाज किए जा रहे हैं. फिर शिमला में पार्टी प्रभारी की मौजूदगी में मीडिया में परोक्ष रूप से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा कि मंत्रियों को भी काम दिया जाए , वे काम करने में सक्षम हैं. अभी इन दो बयानों की गर्मी शांत भी नहीं हुई थी कि कौल सिंह ठाकुर ने एक और तीखी बात कह डाली. कौल सिंह ने द्रंग में कहा कि वे चुनाव हार गए, वरना सीएम वही होते न कि सुक्खू. कौल सिंह का ये बयान न केवल उनकी टीस को दर्शाता है, बल्कि सीएम से नाराजगी का भी स्पष्ट संकेत है. आखिर क्या कारण है कि कौल सिंह ठाकुर सीएम सुक्खू से नाराज हैं और उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूके रहे. कांग्रेस की इस भीतरी कलह कथा की पड़ताल से पहले कौल सिंह ठाकुर पर कुछ बातें दर्ज करना जरूरी है.

अक्टूबर 2015 में कौल सिंह ने बयान दिया था कि, नेताओं को 75 साल बाद राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए. इस तरह का नैतिक बयान देने के बावजूद कौल सिंह 75 साल की आयु को पार करने के बाद भी चुनाव मैदान में उतरे. जिस द्रंग विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें आठ बार अपना प्रतिनिधि चुना, उसी जनता ने लगातार दूसरी बार कौल सिंह को नकार दिया. कौल सिंह के लिए पीड़ा की बात ये रही कि वे अपने ही सियासी चेले पूर्ण ठाकुर के हाथों पराजित हो गए. हालांकि वोटों का अंतर एक हजार से भी कम था, लेकिन हार तो हार ही होती है. कौल सिंह का सीएम बनने का सपना चूर-चूर हो गया. उसी सपने की टीस बुधवार 22 अप्रैल 2026 को फिर उभरी और कौल सिंह ने एक सभा में मंच से कह दिया कि यदि चुनाव जीत जाते तो फिर सुक्खू सीएम न होते, कौल सिंह ठाकुर सीएम बनते. हाईकमान ने भी इस बात का मन बनाया था, लेकिन क्या करें कि बहुत कम मतों से चुनाव हार गए.

अनुभव की कमी नहीं, किस्मत ने दिया दगा

कौल सिंह ठाकुर एक अनुभवी राजनेता हैं. कानून की पढ़ाई पढ़े इस राजनेता ने आठ बार विधानसभा चुनाव जीता है. कौल सिंह ने सीएम के बाद सबसे पावरफुल महकमे आईपीएच (अब जलशक्ति) सहित कानून, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग को संभाला है. उनके पास अनुभव की पूंजी है. वर्ष 1977 से वे राजनीति में हैं. करीब पांच दशक के अनुभव से लैस हैं. पीसीसी चीफ भी रहे हैं. इस तरह कौल सिंह के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन सियासत में किस्मत भी कोई फैक्टर होता है और यही फैक्टर उनके साथ नहीं रहा. वर्ष 2022 में उनकी आस प्रबल थी, लेकिन चुनाव हार गए. उसकी टीस अभी के बयान में है.

खैर, चुनाव हारने के बाद भी उन्हें आस थी कि पांच दशक के अनुभव का सम्मान करते हुए कोई न कोई पद उन्हें दिया जाएगा. ये आस भी पूरी नहीं हुई. फिर उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में उनके बताए काम नहीं हो रहे थे. इसकी पीड़ा भी भीतर दबी थी. सीएम सुक्खू उन्हें निरंतर नजर अंदाज करते रहे तो फिर कौल सिंह का सब्र टूट गया.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि, "कौल सिंह बेशक अनुभवी हैं, लेकिन एक दशक से भाग्य उनके साथ नहीं है. अब आयु के इस पड़ाव में वे अपनी नई पीढ़ी को भी आगे लाना चाहते हैं. उनकी बेटी चंपा ठाकुर मंडी सदर से चुनाव हारी थीं. अब कौल सिंह के भीतर कहीं ये चाह है कि उनकी अगली पीढ़ी से कोई द्रंग में उनकी विरासत संभाले. हालांकि कौल सिंह ने चुनाव लडऩे से साफ मना किया है, लेकिन हाईकमान के आदेश से मैदान में उतरने से उन्होंने इनकार नहीं किया है. फिलहाल, कांग्रेस के इस दिग्गज राजपूत नेता की नाराजगी आगामी समय में थमेगी या नहीं, ये देखना होगा."

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