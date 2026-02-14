INDIA परफ्यूम कैपिटल: इत्र से महकती नालिया..मिट्टी का परफ्यूम, 5000 साल पुराने शहर की दुनिया क्यों दीवानी, जानिए

ETV Bharat / state

यूपी के इस पुराने शहर की इतिहास, खास बातें और उपलब्धियां जानिए.

why kannauj is called perfume capital of india 5000 year old fragrance legacy taking over world
भारत की इत्र सिटी. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 12:43 PM IST

Updated : February 14, 2026 at 1:12 PM IST

रिपोर्ट: नित्य मिश्रा

India Perfume City: आज हम आपको ले चल रहे हैं इंडिया की परफ्यूम सिटी. इस शहर की विशेषता यह है कि यहां जर्रा-जर्रा इत्र की खुशबू से महकता है. यहां की नालियों से भी गुलाब समेत कई तरह के इत्र की खुशबू आती है. यहां इत्र बनाने की परंपरा कई सौ साल पुरानी है. यह शहर 3000-5000 साल तक पुराना बताया जाता है. इसका उल्लेख महाभारत और रामायम में भी है. आज इस शहर के इत्र की दुनिया दीवानी है. चलिए जानते हैं इस शहर के बारे में.

INDIA परफ्यूम कैपिटल कहां है: चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले कन्नौज. इस शहर का इतिहास करीब 3000 से 5000 साल पुराना बताया जाता है. महाभारत और रामायण में इस जिले को कन्याकुब्ज और कुशास्थल के नाम से बताया गया है. 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन की यह राजधानी हुआ करता था. कहा जाता है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान यह जिला पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच संघर्ष का कारण बना था. मौजूदा दौर में कन्नौज अपनी खुशबू (इत्र) के लिए दुनिया में जाना जाता है. इस वजह से इसे परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है.

why kannauj is called perfume capital of india 5000 year old fragrance legacy taking over world
INDIA की परफ्यूम कैपिटल के खास इत्र. (Etv Bharat)

कभी भारत का सबसे धनी शहर था: प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में कन्नौज को सबसे धनी शहर के रूप में देखा गया है. यहां संपन्नता उस दौर में ऊंचे शिखर पर थी. तब कन्नौज के आसपास के देश को आर्यावर्त कहा जाता था. यही वजह थी कि 1010 ई में महमूद गजनी की नजर इस शहर की संपन्नता पर पड़ी थी. यहां के चर्चित राजाओं में हर्षवर्धन, यशोवर्मन और राजा जयचंद के नाम प्रमुख हैं. यहां राजा जयचंद के किले के अवशेष अभी भी हैं.

why kannauj is called perfume capital of india 5000 year old fragrance legacy taking over world
इस विधि से तैयार होता है इत्र. (Etv Bharat)

इत्र का कितना पुराना कारोबार: इत्र उद्योग के इतिहास की बात करें तो यह भी करीब 5000 साला पुराना उद्योग बताया जाता है. यहां इत्र बनाने की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है. यहां कई लोगों की 7 से 30 पीढ़ियों से इत्र का कारोबार चला आ रहा है. नई पीढ़ी भी इसी कारोबार को आगे बढ़ा रही है.

why kannauj is called perfume capital of india 5000 year old fragrance legacy taking over world
इत्र को बढ़ाने के लिए सरकार की पहल रंग लाई. (Etv Bharat)

दुबई के शेख से लेकर लंदन के लार्ड तक दीवाने: कन्नौज के इत्र को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में निर्यात किया जाता है. यहां के इत्र की पूरी दुनिया में भारी डिमांड है. छोटे से जिले कन्नौज से कई कंपनियां दुनिया के 50 से भी अधिक देशों में इत्र को निर्यात कर रही है. सऊदी अरब, दुबई, मध्य पूर्व के देश, यूरोप मे जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए समेत दुनिया के सभी बड़े देशों में यहां के इत्र का निर्यात किया जा रहा है. विदेशियों में यहां के इत्र को लेकर खास दीवानगी है.

why kannauj is called perfume capital of india 5000 year old fragrance legacy taking over world
इतने तरह का इत्र तैयार होता है कन्नौज में. (Etv Bharat)

इत्र उद्योग कितना बड़ा: जानकारों की माने तो यहां साल का अनुमानित कुल कारोबार लगभग 200 से 400 करोड़ के बीच है. लगभग 20% हिस्सा सीधे निर्यात के रूप में जाता है. इस उद्योग से हजारों लोगों को रोज़गार मिलता है. यहां कई छोटे-बड़े निर्माता नियमित रूप से काम करते हैं.

इत्र कैसे तैयार होता: कन्नौज में इत्र बनाने की विधि पारंपरिक और प्राकृतिक है. यहां सबसे पहले फूल, फूलों की पंखुड़ियां, जड़ों, मसालों, लकड़ी जैसे चंदन आदि से सुगंधित तेल और अर्क निकाला जाता है. यह काम आमतौर पर डीग भपका, हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रक्रिया से होता है. इसमें भारी मशीन नहीं होती बल्कि पारंपरिक भाप विधि का उपयोग होता है. आग के माध्यम से डींग भपको मे डाला जाने वाला फूल उबाला जाता है. भांप से इत्र निकाला जाता है. इसमें चंदन तेल को बेस यानी आधार के रूप में लिया जाता है और उसमे फूलों के अरोमां को मिलाकर इत्र तैयार होता है. एक छोटी बोतल इत्र तैयार होने में आम तौर पर लगभग 10–15 दिन का समय लगता है. यह प्रक्रिया बिना अल्कोहल और रसायनों के होती है. इस वजह से यहां के कच्चे, प्राकृतिक अतर को दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है.

इत्र किनसे तैयार होता: कन्नौज में प्राकृतिक इत्र बनाने के लिए कई प्रकार के फूल, सुगन्धित जड़ी-बूटियां जैसे केवड़ा, खस, हिना, शमामा, मुक्सम्बर, मेहंदी, मोतिया या मोगरा, रात रानी, चंपा, मौलश्री, कदम, गुलाब और चमेली, मिट्टी की खुशबू, गेंदा, चंदन, कस्तूरी के साथ ,जड़ी-बूटियां और औषधीय फसलों के अर्क से इत्र तैयार किया जाता है. यहां मिट्टी से भी खास तरह का इत्र तैयार किया जाता है.

किस तरह की इत्र की सबसे ज्यादा डिमांड: कन्नौज में तैयार किये जाने वाले इत्र मे कुछ खास और मांग वाले इत्र भी होते है. यहां का मिट्टी का अतर, बारिश की मिट्टी जैसी सुगंध वाला अतर, गुलाब का इत्र सबसे लोकप्रिय है. इसके अलावा चंदन, चमेली और गेंदा के अतर की भी भारी डिमांड रहती है. साल भर इनकी डिमांड होती रहती है.

कितनी इकाइयां चल रहीं: जानकारों की माने तो कन्नौज मे 300 से 400 के आसपास इत्र बनाने वाली इकाइयां चल रही हैं. इनसे बड़ी संख्या मे लोग सीधे और परोक्ष रूप से जुड़े हैं. इनमें फूल उगाने वाले किसान से लेकर कामगार, डिस्टिलेशन विशेषज्ञ, व्यापारी और विक्रेता आदि शामिल हैं.

फ्रांस की ग्रास सिटी से टक्कर: फ्रांस की ग्रास सिटी दुनिया में अपनी महक के लिए जानी जाती है, इसे टक्कर भारत की ये परफ्यूम सिटी दे रही है. कन्नौज का इत्र इस सिटी की टक्कर का है. इस वजह से इसे दुनिया की दूसरी ग्रास सिटी कहा जाता है. कन्नौज के इत्र का डंका दुनिया के कोने-कोने में बज रहा है.

क्या बोले इत्र कारोबारी. (etv bharat)

क्या उपलब्धि हासिल की: 14 फरवरी 2022 को कन्नौज में तैयार ‘मेड इन इंडिया’ परफ्यूम को अमेरिका के न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया. इस दिन न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधियों और उद्योग से जुड़े लोगों की मौजूदगी में इस परफ्यूम को प्रस्तुत किया गया. ‘मेड इन इंडिया’ ब्रांडिंग के साथ लॉन्च हुए इस उत्पाद ने न केवल कन्नौज के इत्र उद्योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई, बल्कि स्थानीय कारीगरों के लिए नए बाजार के द्वार भी खोल दिए थे. तभी से इसकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति में चार चांद लग गए.

क्या बोले कारोबारी: कन्नौज इत्र एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन त्रिवेदी नें बताया कि कन्नौज का प्राकृतिक इत्र अमेरिका के न्यूयार्क शहर 14 फरवरी 2022 को गया था. वहां इन सब प्राकृतिक इत्र की बहुत सराहना की गई थी. फ्रांस के राष्ट्रपति इंडिया आये थे तो कन्नौज का मेक इन इंडिया इत्र उनको उपहार मे दिया गया था. कन्नौज का इत्र उद्योग लगभग 5 हजार साल पुराना उद्योग है. कन्नौज के इत्र में कोई नुकसान नहीं होता है. यह लगाने के साथ ही खानपान में भी इस्तेमाल होता है.

वहीं, कन्नौज के इत्र व्यापारी निशीष तिवारी कहते हैं कि सरकार के इस कदम से कन्नौज का इत्र व्यापार और मजबूत हुआ है. कन्नौज की खुशबू अब दुनिया के हर कोने तक पहुंची है. यही हमारा उद्देश्य है. आजादी के अमृत महोत्सव में यह लॉन्च हमारे लिए गर्व का क्षण है. आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है.

