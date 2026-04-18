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झामुमो-कांग्रेस के बीच असम के बाद बंगाल में भी दूरी क्यों, क्या झारखंड में संबंधों पर पड़ेगा असर!

रांचीः पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरु हो चुका है. पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर चुनाव होना है. पहले फेज में ही एसटी के लिए रिजर्व कुल 16 सीटों में से 15 सीटों पर वोट डाले जाने हैं.

इसी बीच झामुमो के एक स्टैंड ने झारखंड की राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है. क्योंकि इस चुनाव में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की एंट्री हो गई है. दोनों 18 से 20 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे. इसका शंखनाद पुरुलिया से हो चुका है. अब सवाल है कि क्या इसका झारखंड के सियासी समीकरण पर असर पड़ेगा. क्या यह कांग्रेस के लिए झटका नहीं होगा.

झारखंड में झामुमो और कांग्रेस के बीच मतलब की दोस्ती

खास बात है कि इन सवालों पर दोनों दलों ने एक ही तरह की दलील पेश की है. झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ सिर्फ झारखंड में तालमेल है. दूसरे राज्यों में अपना फैसला लेने के लिए पार्टी स्वतंत्र है.

कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं कि झामुमो के साथ गठबंधन सिर्फ झारखंड में है. सभी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है. साथ ही कांग्रेस नेता यह भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चुनाव में सीएम हेमंत के टीएमसी के पक्ष में प्रचार करने से झारखंड में कांग्रेस के साथ के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

झामुमो के रुख से उठने लगे हैं कई सवाल

लिहाजा, मतलब की दोस्ती पर तरह तरह की चर्चाएं शुरु हो गई हैं. सवाल उठने लगे हैं कि झामुमो आखिर झारखंड के बाहर कांग्रेस से दूरी क्यों बना रहा है. इसकी झलक असम विधानसभा चुनाव में दिख चुकी है जब कांग्रेस से तालमेल नहीं बनने पर झामुमो ने ना सिर्फ अपने प्रत्याशी उतारे बल्कि सीएम हेमंत सोरेन कई दिनों तक असम में रहकर चुनाव प्रचार करते रहे.

झामुमो के स्टैंड पर वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र का दो टूक

वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र का दो टूक कहना है कि झारखंड में झामुमो और कांग्रेस के संबंधों पर असर पड़ चुका है. पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने सरकार पर सीधा हमला ऐसे ही नहीं बोला था. उन्होंने सीधे तौर पर विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए थे. मेरा मानना है कि झामुमो चाहता है कि हम पहल ना करें कांग्रेस पहल करे. कांग्रेस ने बिहार में झामुमो को ठेंगा दिखाया था.

अब झामुमो को मौका मिला है तो अपने तेवर दिखा रहा है. लेकिन यह भी साफ है कि कांग्रेस विवश और मजबूर है. हालांकि कांग्रेस अगर तनकर खड़ी हो जाएगी तो झामुमो को महंगा पड़ जाएगा. क्योंकि कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक वोट का झुकाव है. रांची मेयर चुनाव में इसकी झलक दिख चुकी है. झामुमो प्रत्याशी फिसड्डी साबित हुए थे. वहीं अल्पसंख्यक वोट की बदौलत कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिली थी.

क्या कांग्रेस के खिलाफ तैयार हो रहा है नया विकल्प

रही बात असम की तो वहां झामुमो का स्टैंड बहुत हद तक सही था. कांग्रेस से अलग ताल ठोककर झामुमो ने यह जरुर बताया कि वह अब राष्ट्रीय स्तर पर ट्राइबल के बीच अपना विस्तार चाहता है. यही स्टैंड पश्चिम बंगाल में दिखता तो मतलब समझ में आता. अब चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के खिलाफ एक नया विकल्प तैयार हो रहा है.