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"दिल्ली लक्ष्मी योजना" के लिए MP और MLA की अनुशंसा की जरूरत क्यों?- हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि वो दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए अपने सांसद या विधायक से अनिवार्य रूप से अनुशंसा करवाना जरूरी क्यों है? चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से इस संबंध में दस दिनों के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा हर आवेदक महिला से अपने सांसद या विधायक से अनिवार्य रूप से अनुशंसा करवाना भला क्यों जरूरी है. इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है. याचिका कांग्रेस के पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त और आया नगर के पार्षद वेदपाल शीतल चौधरी ने दायर किया है.

याचिका में दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए अपने सांसद या विधायक से अनिवार्य रूप से अनुशंसा करवाने के प्रावधान को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि इस प्रावधान से जनप्रतिनिधियों को अपार विवेकाधीन की छूट मिलेगी और इससे वे अपने राजनीतिक संरक्षण के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका है. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने लक्ष्मी योजना का बचाव करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं दूसरे राज्यों भी चल रही हैं.