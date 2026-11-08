दिवाली पर क्यों जरूरी है सूरन की सब्जी? जानें यूपी की इस अनोखी परंपरा का धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य
वाराणसी से संवाददाता गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 8:54 AM IST
वाराणसी: दिवाली यानी दियों की रोशनी, मिठाइयों की मिठास और लक्ष्मी-गणेश की पूजा. लेकिन उत्तर प्रदेश के करोड़ों घरों में इस महापर्व का रंग तब तक अधूरा रहता है, जब तक रसोई में जिमीकंद (सूरन) की सब्जी न पक जाए. अजीब बात है न? जहां एक तरफ काजू कतली और छप्पन भोग हों, वहां मिट्टी से लिपटी एक बदशक्ल सी दिखने वाली जड़ (रूट वेजिटेबल) त्योहार का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है. यूपी में तो एक कहावत भी मशहूर है कि 'जो दिवाली को सूरन नहीं खाएगा, वो अगले जन्म में छछूंदर बनेगा'. आखिर इस कंद में ऐसा क्या खास है कि इसे लक्ष्मी पूजा का प्रसाद तक माना जाता है? आइए, यूपी के गांवों, पंडितों, डॉक्टर्स और रसोइयों से सीधे समझते हैं इस परंपरा की पूरी कहानी.
आयुर्वेद में सूरन सर्वोपरि: सूरन की सब्जी की लोकाचार से जुड़ी कथाएं तो बहुत सुनी हैं. आखिर इस सब्जी में ऐसा क्या खास है, जो इसे दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद खाया जाना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है.
इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर डॉ. सुभाष पांडेय का कहना है कि सूरन को लेकर कोई पौराणिक मान्यता किसी किताब में नहीं मिलती है.
लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसी मान्यता जो परंपरा बन चुकी है, उसका जिक्र पुराणों में हो या न हो फिर भी वह पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है. वेदों में भले ही सूरन का जिक्र न हो लेकिन सब्जियों और आयुर्वेद के मामले में सूरन को सर्वोपरि माना जाता है.
पुरानी मान्यताएं: जमीन के अंदर उगने वाली हर सब्जी को महत्वपूर्ण है. मान्यता है कि दिवाली की रात सूरन खाने से पूरे साल पेट संबंधित रोग नहीं होते. पुराने लोग इसे अपने पेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते थे. क्योंकि सूरन कहीं भी कैसे भी पैदा हो जाता है. इसलिए इसे गरीबों का सबसे अच्छा भोजन कहा जाता है.
पौष्टिकता के साथ यह ताकत तो देता ही है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से जोड़कर इसका सेवन करवाने का श्रेय कहीं न कहीं से पौराणिक ऋषि मुनियों और वैद्यों को जाता है. जिन्होंने इसके महत्व को समझकर दिवाली के मौके पर इसे धर्म से जोड़ दिया.
पौष्टिकता से भरपूर सूरन: काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद के रस शास्त्र विभाग के सीनियर प्रोफेसर आनंद चौधरी का कहना है कि सूरन सिर्फ सब्जी या जमीन में उगने वाला एक ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं जो नॉर्मल दिखाई देता है. दिखने में भले ही अच्छा न लगे लेकिन इसके अंदर इतनी पौष्टिक गुण होते हैं कि इसका महत्व बारिश के मौसम के बाद और बढ़ जाता है.
शारीरिक संतुलन के लिए सूरन: बारिश के 3 महीने वात और पित्त के माने जाते हैं. बारिश के बाद शरीर में विकार पैदा होने लगते हैं. आयुर्वेद में हम तीन चीजों पर विशेष काम करते हैं वात, पित्त, कफ. इन तीन चीजों से ही हम आयुर्वेद के जरिए सबका इलाज करना शुरू करते हैं.
दिवाली पर भारी भरकम मिठाई और पकवान खाने से पेट भारी होता है. एक तरफ जहां सूरन के सेवन से पेट को स्वस्थ रखने में और पित्त को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, वहीं बारिश के बाद बनने वाले कफ को यह कंट्रोल करने का काम करता है.
यह बवासीर, कब्ज और पेट की गैस में रामबाण इलाज माना जाता है. इसमें ऑक्सलेट होता है. इसलिए इसे पकाने से पहले सही तरह से उबालना जरूरी है. इसके न करने पर कई बार यह गले और मुंह में खुजली और खराश पैदा कर देता है. इसलिए इसको सेवन से पहले पकाना सही तरीके से बहुत जरूरी हो जाता है.
विटामिन-मिनरल से भरपूर: प्रोफेसर आनंद चौधरी का कहना है कि सूरन को किसी महान व्यक्ति ने ऐसे ही दिवाली पर खाने के लिए जरूरी नहीं बताया. क्योंकि 3 महीने बारिश के बाद के जो शुरू होते हैं.
सितंबर से नवंबर तक वह बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उसमें इस सब्जी का सेवन न सिर्फ आपके पेट की संदर्भित रोगों से दूर करता है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स भी आपको बहुत फायदा पहुंचाते हैं.
सूरन को लेकर अब कई तरह की रेसिपी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध हो गई हैं. आज भी दिवाली पर बनने वाली सूरन की सब्जी का अपना ही महत्व और स्वाद होता है. इसे पकाना कोई आसान काम नहीं है.
कैसे बनाएं सूरन की पारंपरिक सब्जी: गृहिणी शोभा शर्मा कहती हैं कि सूरन को पकाने से पहले अच्छे से धोना जरूरी है. सिर्फ एक या दो पानी से नहीं बल्कि तब तक इसे साफ करना होता है, जब तक इसके अंदर की पूरी मिट्टी न निकल जाए और यह थोड़ा सॉफ्ट न हो जाए, क्योंकि सूरन बहुत कड़ा होता है.
सबसे पहले सूरन को तलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है. इस बात का ध्यान जरूर रखें कि काटने से पहले हाथों में सरसों का तेल जरूर लगा लें. नहीं तो हाथों में खुजली और उनके काटने का डर जरूर होता है, क्योंकि देसी सूरन में कांटे होते हैं और यह हाथों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं.
इस तरह से बनाएं सूरन की सब्जी: इसे टुकड़ों को काटने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लेना चाहिए और फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करके हींग, जीरा और मिर्च सहित अन्य चीजों का तड़का लगाकर उसमें टमाटर भूनकर मसाले डालने चाहिए.
फिर सूरन डालकर धीमी आंच पर कम से कम 20 मिनट तक पकने के बाद इसमें हरी धनिया से गार्निशिंग करके थोड़ा देसी घी डालना चाहिए. इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण होता है. इसमें खटास का मिलाया जाना.
इमली कितनी जरूरी: शोभा शर्मा का कहना है कि सूरन जब पकने के लिए आप कड़ाही में डालें उसे वक्त उसमें अमचूर, नींबू या फिर इमली का पानी जरूर डालें. अमचूर और नींबू तो बहुत लोग डालते हैं, लेकिन इमली का पानी डालने से इसकी गले में खुजली हो खराश की समस्या खत्म हो जाती है. इसे आसानी से खाया जा सकता है क्योंकि खट्टापन सूरन के इस कमी को खत्म कर देता है.
सूरन का चटपटा अचार कैसे बनाएं: शोभा शर्मा का कहना है कि सूरन को लेकर बहुत सी चीजें तैयार होने लगी हैं. इसका सबसे डिमांडिंग आइटम चटपटा अचार है. जिसे बहुत शौक से खाया जाता है.
इसे बनाने के लिए सूरन को काटकर सरसों का तेल, राई, मेथी, कलौंजी, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, सिरका, लहसुन के साथ धूप में सूखाने के लिए रख दें. तीन से चार दिन धूप दिखाने के बाद आराम से इसका सेवन कीजिए इतना चटपटा और इतना मजेदार होता है कि खाकर हर किसी को आनंद आ जाता है.
सूरन का भर्ता और कबाब: वहीं, कुछ लोग सूरन का भर्ता भी बनाते हैं. जिसे कबाब के रूप में बहुत लोग बनाने लगे हैं. इसके लिए सूरन को उबाल कर इसे मसल लें, 100 ग्राम चना या बेसन इसमें मिलाएं.
हरी मिर्च, गरम मसाला, हरा धनिया, अदरक अन्य मसाले को मिलाकर इसे मिलाएं और टिक्की नुमा तैयार कर लें. अगर नॉर्मल आपको सिर्फ सूरन का भर्ता खाना है तो आप नींबू डालकर इसे खा सकते हैं.
या फिर टिक्की बनाने के लिए इसे बेसन में लपेटकर तवे पर सरसों के तेल में हल्के से सिकाई करें, एयर फ्रायर में बिना तेल के भी इसे आप तैयार कर सकते हैं. आराम से पारंपरिक सूरन का नया स्वरूप तैयार करके इसका आनंद लें.
दिवाली पर सूरन की डिमांड: सूरन जिनकी डिमांड नॉर्मल दिनों में बिल्कुल नहीं होती लेकिन दिवाली के पहले यह आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है. इस बारे में वाराणसी की सबसे बड़ी सुंदरपुर सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता विशाल सिंह पटेल का कहना है कि सूरन की डिमांड पूरे पूर्वांचल में बनारस से होती है.
आम दिनों में जहां 2 से 3 ट्रक सब्जियों में कुछ बोल ही सूरन के आते हैं तो दिवाली के दौरान 100 से 150 ट्रक की डिमांड होती है. इसमें भरकर आने वाला सूरन रिटेल आउटलेट पर खूब बिकता है.
आम दिनों में 30 रुपये किलो और दिवाली के समय इसका दाम 60 से 65 रुपए किलो हो जाता है, जो यह बताता है की दिवाली में इसकी डिमांड जबर्दस्त होती है. हर परिवार सूरन जरूर खरीदता है.
सूरन नहीं सुपरफूड: जिमीकंद या सूरन की यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों के बनाए त्योहार सिर्फ दिखावे के नहीं, बल्कि गहरी समझ और सेहत के विज्ञान पर आधारित थे. मिट्टी के भीतर छिपी यह साधारण सी दिखने वाली सब्जी आज के आधुनिक सुपरफूड्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है. तो इस दिवाली, जब आप अपने घर में दीए जलाएं, तो यूपी की इस अनमोल विरासत को अपनी थाली में जगह देना न भूलें. आप सभी को शुभ दीपावली!
(आपके घर में क्या कहते हैं?: क्या आपके परिवार में भी दिवाली पर सूरन बनाने की परंपरा है? आपके यहां इसे किस नाम से पुकारा जाता है-जिमीकंद, सूरन या ओल? अपनी स्पेशल रेसिपी को अपने परिजनों और दोस्तों के बीच शेयर करें!)
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