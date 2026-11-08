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दिवाली पर क्यों जरूरी है सूरन की सब्जी? जानें यूपी की इस अनोखी परंपरा का धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य

दिवाली पर क्यों जरूरी है सूरन की सब्जी? ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: दिवाली यानी दियों की रोशनी, मिठाइयों की मिठास और लक्ष्मी-गणेश की पूजा. लेकिन उत्तर प्रदेश के करोड़ों घरों में इस महापर्व का रंग तब तक अधूरा रहता है, जब तक रसोई में जिमीकंद (सूरन) की सब्जी न पक जाए. अजीब बात है न? जहां एक तरफ काजू कतली और छप्पन भोग हों, वहां मिट्टी से लिपटी एक बदशक्ल सी दिखने वाली जड़ (रूट वेजिटेबल) त्योहार का सबसे अहम हिस्सा बन जाती है. यूपी में तो एक कहावत भी मशहूर है कि 'जो दिवाली को सूरन नहीं खाएगा, वो अगले जन्म में छछूंदर बनेगा'. आखिर इस कंद में ऐसा क्या खास है कि इसे लक्ष्मी पूजा का प्रसाद तक माना जाता है? आइए, यूपी के गांवों, पंडितों, डॉक्टर्स और रसोइयों से सीधे समझते हैं इस परंपरा की पूरी कहानी.

आयुर्वेद में सूरन सर्वोपरि: सूरन की सब्जी की लोकाचार से जुड़ी कथाएं तो बहुत सुनी हैं. आखिर इस सब्जी में ऐसा क्या खास है, जो इसे दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद खाया जाना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है.

वाराणसी से संवाददाता गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर डॉ. सुभाष पांडेय का कहना है कि सूरन को लेकर कोई पौराणिक मान्यता किसी किताब में नहीं मिलती है. लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसी मान्यता जो परंपरा बन चुकी है, उसका जिक्र पुराणों में हो या न हो फिर भी वह पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है. वेदों में भले ही सूरन का जिक्र न हो लेकिन सब्जियों और आयुर्वेद के मामले में सूरन को सर्वोपरि माना जाता है. सूरन ऐसा दिखता है. (Photo Credit: ETV Bharat) पुरानी मान्यताएं: जमीन के अंदर उगने वाली हर सब्जी को महत्वपूर्ण है. मान्यता है कि दिवाली की रात सूरन खाने से पूरे साल पेट संबंधित रोग नहीं होते. पुराने लोग इसे अपने पेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते थे. क्योंकि सूरन कहीं भी कैसे भी पैदा हो जाता है. इसलिए इसे गरीबों का सबसे अच्छा भोजन कहा जाता है. पौष्टिकता के साथ यह ताकत तो देता ही है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से जोड़कर इसका सेवन करवाने का श्रेय कहीं न कहीं से पौराणिक ऋषि मुनियों और वैद्यों को जाता है. जिन्होंने इसके महत्व को समझकर दिवाली के मौके पर इसे धर्म से जोड़ दिया. सूरन का धार्मिक महत्व. (Photo Credit: ETV Bharat) पौष्टिकता से भरपूर सूरन: काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद के रस शास्त्र विभाग के सीनियर प्रोफेसर आनंद चौधरी का कहना है कि सूरन सिर्फ सब्जी या जमीन में उगने वाला एक ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं जो नॉर्मल दिखाई देता है. दिखने में भले ही अच्छा न लगे लेकिन इसके अंदर इतनी पौष्टिक गुण होते हैं कि इसका महत्व बारिश के मौसम के बाद और बढ़ जाता है. शारीरिक संतुलन के लिए सूरन: बारिश के 3 महीने वात और पित्त के माने जाते हैं. बारिश के बाद शरीर में विकार पैदा होने लगते हैं. आयुर्वेद में हम तीन चीजों पर विशेष काम करते हैं वात, पित्त, कफ. इन तीन चीजों से ही हम आयुर्वेद के जरिए सबका इलाज करना शुरू करते हैं. सूरन का धार्मिक महत्व. (Photo Credit: ETV Bharat) दिवाली पर भारी भरकम मिठाई और पकवान खाने से पेट भारी होता है. एक तरफ जहां सूरन के सेवन से पेट को स्वस्थ रखने में और पित्त को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, वहीं बारिश के बाद बनने वाले कफ को यह कंट्रोल करने का काम करता है. यह बवासीर, कब्ज और पेट की गैस में रामबाण इलाज माना जाता है. इसमें ऑक्सलेट होता है. इसलिए इसे पकाने से पहले सही तरह से उबालना जरूरी है. इसके न करने पर कई बार यह गले और मुंह में खुजली और खराश पैदा कर देता है. इसलिए इसको सेवन से पहले पकाना सही तरीके से बहुत जरूरी हो जाता है. सूरन की सब्जी तैयार करती गृहिणी. (Photo Credit: ETV Bharat) विटामिन-मिनरल से भरपूर: प्रोफेसर आनंद चौधरी का कहना है कि सूरन को किसी महान व्यक्ति ने ऐसे ही दिवाली पर खाने के लिए जरूरी नहीं बताया. क्योंकि 3 महीने बारिश के बाद के जो शुरू होते हैं. सितंबर से नवंबर तक वह बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उसमें इस सब्जी का सेवन न सिर्फ आपके पेट की संदर्भित रोगों से दूर करता है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स भी आपको बहुत फायदा पहुंचाते हैं. सूरन को लेकर अब कई तरह की रेसिपी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध हो गई हैं. आज भी दिवाली पर बनने वाली सूरन की सब्जी का अपना ही महत्व और स्वाद होता है. इसे पकाना कोई आसान काम नहीं है. सूरन का वैज्ञानिक महत्व. (Photo Credit: ETV Bharat) कैसे बनाएं सूरन की पारंपरिक सब्जी: गृहिणी शोभा शर्मा कहती हैं कि सूरन को पकाने से पहले अच्छे से धोना जरूरी है. सिर्फ एक या दो पानी से नहीं बल्कि तब तक इसे साफ करना होता है, जब तक इसके अंदर की पूरी मिट्टी न निकल जाए और यह थोड़ा सॉफ्ट न हो जाए, क्योंकि सूरन बहुत कड़ा होता है. सबसे पहले सूरन को तलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जाता है. इस बात का ध्यान जरूर रखें कि काटने से पहले हाथों में सरसों का तेल जरूर लगा लें. नहीं तो हाथों में खुजली और उनके काटने का डर जरूर होता है, क्योंकि देसी सूरन में कांटे होते हैं और यह हाथों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. सूरन की सब्जी के मसाले. (Photo Credit: ETV Bharat)