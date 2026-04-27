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हॉउस अरेस्ट, आमरण अनशन: कोतवाल की अभद्रता से नाराज़ सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर आखिर क्यों चर्चा में

शहर कोतवाल द्वारा अभद्रता किये जाने से नाराज कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने करीब साढ़े 16 घंटे बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया.

CONGRESS MP RAKESH RATHORE
नाराज कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने करीब साढ़े 16 घंटे बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 1:23 PM IST

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सीतापुर: सीतापुर के लोहारबाग़ स्थित अपने आवास पर बिना कारण बताए हॉउस अरेस्ट किये जाने व कारण पूछने पर शहर कोतवाल द्वारा अभद्रता किये जाने से नाराज कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने करीब साढ़े 16 घंटे बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया.

नाराज सांसद को मनाने के लिए कल से उच्चाधिकारियों द्वारा उनकी मान मनव्वल की जा रही थी. एसडीएम जनार्दन कुमार, सीओ कपूर कुमार से लेकर एएसपी आलोक कुमार तक ने उनसे वार्ता की, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी. आखिरकार पूरी रात सांसद राकेश राठौर आमरण अनशन पर डटे रहे.

नाराज कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने करीब साढ़े 16 घंटे बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया. (ETV Bharat)

प्रशासन के हाथ-पांव तब फूले, जब उन्होंने यह कह दिया कि आखिरी सांस तक वह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, जब तक उन्हें इसका ज़वाब नहीं मिलेगा कि आखिर उन्हें नज़रबंद क्यों किया गया, जबकि वह एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. इसके बाद सुबह होते होते राजनीतिक हलचल और तेज हो गई.

इस बीच सांसद की तबीयत भी बिगड़ गई. डॉक्टरों की टीम ने उनका चिकित्सीय परीक्षण किया. जिसके बाद आमरण अनशन पर बैठे सांसद राकेश राठौर से सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पाण्डेय, एएसपी आलोक कुमार, एसडीएम सदर जनार्दन कुमार, सीओ नगर कपूर कुमार ने करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक वार्ता की. इसके बाद उन्हें आश्वस्त किया गया है कि शहर कोतवाल से समझने में कोई चूक हुई है.

इसके लिए उन्होंने सीओ नगर को लिखित रूप से स्पष्टीकरण भी दिया है. इसके बाद सांसद ने अधिकारियों की बात का मान रखते हुए आमरण अनशन समाप्त करने का फैसला किया. इसके बाद उन्होंने पानी पीकर अपना आमरण अनशन सामाप्त किया.

बता दें कि कल शाम गाजीपुर जाकर विश्वकर्मा समाज की बच्ची की हुई हत्या मामले में उसके परिजनों स्व मुलाकात का इनपुट पुलिस को मिला था. इसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाए हुए सांसद को नज़रबंद कर दिया था.

इस दौरान शहर कोतवाल से सांसद की खासा नोकझोंक के साथ ही धक्का-मुक्की तक हो गई थी. इससे नाराज़ होकर सांसद राकेश राठौर आमरण अनशन पर बैठ गए थे.

इस बीच उन्हें मनाने पहुंचे सीओ नगर और एसडीएम से भी उनकी बहस हुई थी. सांसद का कहना था कि वह एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया, जिससे वह नाराज थे.

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