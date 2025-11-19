ETV Bharat / state

क्यों महंगा है यूपी और बिहार से अधिक पलामू का बालू? नहीं मिल रहे घाटों के खरीदार

झारखंड में पलामू जिले का बालू सबसे अधिक महंगा है. यहां का बालू 12.80 पैसे प्रति सीएफटी है.

why-is-palamu-sand-more-expensive-than-up-and-bihar-sand
बालू घाट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 19, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: जिले का बालू उत्तर प्रदेश और बिहार से अधिक महंगा है. झारखंड में सबसे अधिक पलामू के बालू घाट महंगे हैं. दरअसल, पूरे राज्य में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है. पलामू के बालू घाट के कोई भी खरीदार सामने नहीं आ रहा है. बालू घाट के खरीदार नहीं मिलने के कारण दो बार नीलामी की प्रक्रिया बढ़ाई गई है.

पलामू का बालू सबसे महंगा

पलामू का बालू 12.80 पैसे प्रति सीएफटी है. जबकि यूपी का छह और बिहार का चार रुपए प्रति सीएफटी है. पलामू का इलाका बिहार एवं उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है. पूर्व में पलामू का बालू बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सप्लाई किया जाता रहा है. पलामू के बालू का एक बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश का वाराणसी और बिहार से सटा हुआ इलाका रहा है.

पलामू में 38 बड़े बालू के घाट हैं, जिनकी नीलामी से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलने वाला है. पहली बार नीलामी की प्रक्रिया विफल होने के बाद पलामू के इलाके के बालू घाट का रेट 100 करोड़ रुपए तक काम किया गया था.

क्यों नहीं हो पा रही है बालू घाट की नीलामी

झारखंड में सबसे अधिक महंगा पलामू का सिंगरा बालू घाट रहा है. पहली बार नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो सिंगरा बालू घाट का रेट 231 करोड़ रुपए रखा गया था, बाद में दूसरी बार नीलामी की प्रक्रिया में बालू घाट का रेट 139 करोड़ रुपए रखा गया था. बालू के कारोबार से जुड़े हुए अवधेश कुमार ने बताया कि नीलामी नहीं होने से राजस्व के साथ-साथ आम लोगों का भी नुकसान हो रहा है. बालू का रेट काफी महंगा है और जो कॉर्पोरेट कार्यकर्ता होगा वही बालू घाट की नीलामी में भाग ले सकता है.

उत्तर प्रदेश एवं बिहार के इलाके में बालू घाट चालू हैं, जिस कारण पलामू का बालू बाहर बिकना मुश्किल है. जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की जाएगी.

ये भी पढ़ें: शराब के बाद पलामू में करोड़ों में बिकेंगे बालू घाट! 1000 करोड़ से अधिक सरकार को मिलेगा राजस्व

खूंटी में 31 करोड़ से अधिक कीमत के छह महंगे बालू घाट, 18 सितंबर को होगी ई-नीलामी

गढ़वा में बालू की किल्लत हुई दूर, खनन विभाग ने किया बालू घाट का ऑक्शन

TAGGED:

पलामू बालू घाट
PALAMU SAND GHAT
SAND GHAT IN PALAMU
PALAMU
SAND GHAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.