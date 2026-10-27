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भारत-नेपाल सीमा से आने वाले इन वाहनों पर क्यों नहीं हो पा रही कार्रवाई? अब पॉलिसी तैयार करने पर मंथन!

परिवहन विभाग ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में नेपाली नंबर वाले वाहनों का मकड़जाल तेजी से फैल रहा है. सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से परिवहन विभाग को पिछले साल इसे लेकर अलर्ट भी किया गया था. नेपाल से उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाले ऐसे वाहनों का चालान काटने के लिए परिवहन विभाग के पास कोई तंत्र नहीं है. इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने कानपुर जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है. जिसके बाद ऐसे अवैध वाहनों पर कैसे कार्रवाई की जाए, इस पर विकल्प बनाने पर मंथन किया जा रहा है.



भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में नंबरों के लिए रोमन लिपि का विकल्प है. किसी भी वाहन पर कार्रवाई के लिए इसी भाषा में दर्ज नंबर को कैमरा और वाहन पोर्टल से लिंक परिवहन विभाग का ई चालान ऐप रीड करता है और संबंधित वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में नेपाली नंबर वाले वाहन संचालित हो रहे हैं, जिन्हें कैमरा रीड नहीं कर पाता है और परिवहन विभाग के पास कार्रवाई का विकल्प नहीं है.

परिवहन विभाग ने गठित की कमेटी (Video credit: ETV Bharat) ऐसे में सड़क पर ऐसे नेपाली वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने में परिवहन विभाग को दिक्कत होती है. ऐसे वाहन सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं. इसी को ध्यान में रखकर पिछले साल सुरक्षा एजेंसियों ने परिवहन विभाग को अलर्ट किया था. अब उस अलर्ट पर कुछ काम शुरू हुआ है. ऐसे वाहनों की जांच परिवहन विभाग के अफसर कर सकें और कार्रवाई कर सकें, इसे लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है. परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि एक बैठक हो चुकी है. एक से दो बैठकें और होंगी उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर फैसला लिया जाएगा. नेपाली नंबर वाले वाहनों के लिए या तो एक टेंपरेरी नंबर की व्यवस्था की जाएगी जिसे पोर्टल पर आसानी से देखा जा सके और उसका पूरा डाटा भी दर्ज हो, इसे लेकर शासन की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा. परिवहन निगम (Photo credit: ETV Bharat) वह बताते हैं कि एक ऐसा पोर्टल डेवलप करने का सुझाव दिया जाएगा जिसमें भारत से नेपाल जाने वाले वाहनों का पूरा डाटा शो हो और नेपाल से भारत के विभिन्न राज्यों को आने वाले वाहनों का भी डाटा कॉमन लैंग्वेज में शो करे. रोमन लिपि में ब्यौरा होने से आसान हो जाएगा. इसको लेकर एसओपी तैयार की जाएगी.







मिली जानकारी के मुताबिक, फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस लखनऊ और SSB ने पिछले साल परिवहन विभाग को जानकारी दी गई थी कि कई बसों से नेपाल सीमा पर ऐसे परमिट प्रस्तुत किए गए जो सतही रूप से संभागीय परिवहन प्राधिकरण की तरफ से जारी प्रतीत हो रहे थे. लेकिन जांच में पूरी तरह जाली या वैधानिक अधिकार क्षेत्र से परे पाए गए. अलीगढ़, बागपत और महराजगंज में जाली परमिट की पुष्टि हुई थी. परिवहन आयुक्त कार्यालय (Photo credit: ETV Bharat) संबंधित एआरटीओ ने प्रमाणित किया था कि ऐसे कोई परमिट कार्यालय से जारी नहीं किए गए. एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और जांच कराने का भी अनुरोध किया था. गोरखपुर, इटावा और औरैया में भी ऐसे परमिट प्रस्तुत किए गए, जो प्रथम दृष्टया भारत-नेपाल यात्री परिवहन समझौता, 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे.



