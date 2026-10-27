भारत-नेपाल सीमा से आने वाले इन वाहनों पर क्यों नहीं हो पा रही कार्रवाई? अब पॉलिसी तैयार करने पर मंथन!
एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) का कहना है कि एक समिति का गठन किया गया जो इस तरह के संचालन की जांच कर रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 11:28 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में नेपाली नंबर वाले वाहनों का मकड़जाल तेजी से फैल रहा है. सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से परिवहन विभाग को पिछले साल इसे लेकर अलर्ट भी किया गया था. नेपाल से उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाले ऐसे वाहनों का चालान काटने के लिए परिवहन विभाग के पास कोई तंत्र नहीं है. इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने कानपुर जोन के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है. जिसके बाद ऐसे अवैध वाहनों पर कैसे कार्रवाई की जाए, इस पर विकल्प बनाने पर मंथन किया जा रहा है.
भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में नंबरों के लिए रोमन लिपि का विकल्प है. किसी भी वाहन पर कार्रवाई के लिए इसी भाषा में दर्ज नंबर को कैमरा और वाहन पोर्टल से लिंक परिवहन विभाग का ई चालान ऐप रीड करता है और संबंधित वाहन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. वहीं, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में नेपाली नंबर वाले वाहन संचालित हो रहे हैं, जिन्हें कैमरा रीड नहीं कर पाता है और परिवहन विभाग के पास कार्रवाई का विकल्प नहीं है.
ऐसे में सड़क पर ऐसे नेपाली वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने में परिवहन विभाग को दिक्कत होती है. ऐसे वाहन सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं. इसी को ध्यान में रखकर पिछले साल सुरक्षा एजेंसियों ने परिवहन विभाग को अलर्ट किया था. अब उस अलर्ट पर कुछ काम शुरू हुआ है. ऐसे वाहनों की जांच परिवहन विभाग के अफसर कर सकें और कार्रवाई कर सकें, इसे लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है.
परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि एक बैठक हो चुकी है. एक से दो बैठकें और होंगी उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर फैसला लिया जाएगा. नेपाली नंबर वाले वाहनों के लिए या तो एक टेंपरेरी नंबर की व्यवस्था की जाएगी जिसे पोर्टल पर आसानी से देखा जा सके और उसका पूरा डाटा भी दर्ज हो, इसे लेकर शासन की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा.
वह बताते हैं कि एक ऐसा पोर्टल डेवलप करने का सुझाव दिया जाएगा जिसमें भारत से नेपाल जाने वाले वाहनों का पूरा डाटा शो हो और नेपाल से भारत के विभिन्न राज्यों को आने वाले वाहनों का भी डाटा कॉमन लैंग्वेज में शो करे. रोमन लिपि में ब्यौरा होने से आसान हो जाएगा. इसको लेकर एसओपी तैयार की जाएगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस लखनऊ और SSB ने पिछले साल परिवहन विभाग को जानकारी दी गई थी कि कई बसों से नेपाल सीमा पर ऐसे परमिट प्रस्तुत किए गए जो सतही रूप से संभागीय परिवहन प्राधिकरण की तरफ से जारी प्रतीत हो रहे थे. लेकिन जांच में पूरी तरह जाली या वैधानिक अधिकार क्षेत्र से परे पाए गए. अलीगढ़, बागपत और महराजगंज में जाली परमिट की पुष्टि हुई थी.
संबंधित एआरटीओ ने प्रमाणित किया था कि ऐसे कोई परमिट कार्यालय से जारी नहीं किए गए. एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और जांच कराने का भी अनुरोध किया था. गोरखपुर, इटावा और औरैया में भी ऐसे परमिट प्रस्तुत किए गए, जो प्रथम दृष्टया भारत-नेपाल यात्री परिवहन समझौता, 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे.
तत्कालीन परिवहन आयुक्त ने लिखा था पत्र : तत्कालीन परिवहन आयुक्त ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा था. तीन जिलों में दर्ज प्रकरणों की स्पेशल टास्क फोर्स से जांच कराए जाने का अनुरोध किया था. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) और भारत-नेपाल समझौते के अनुच्छेद III (5) और III (11) के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मार्ग पर संचालन के लिए सिर्फ गंतव्य देश के दूतावास से Form-C में निर्गत परमिट ही वैध होता है. ऐसे में राज्य स्तर पर SR-30 और SR-31 फॉर्म में जारी परमिट भारत-नेपाल मार्ग के लिए वैधानिक नहीं हैं.
क्या है भारत-नेपाल यात्री यातायात समझौता : भारत-नेपाल यात्री यातायात समझौता 2014 के अनुच्छेद III (5) व Form-C के Note-4 के मुताबिक, नेपाल के लिए यात्रियों के साथ निजी बस संचालन के लिए परमिट के गंतव्य देश के दूतावास से ही Form- C में जारी किया जाना वैध है. इस परिप्रेक्ष्य में (RTO/ARTO) या RTA की तरफ से SR-30 या SR-31 फॉर्म में जारी कोई भी परमिट अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने के लिए वैधानिक रूप से मान्य नहीं है.
मैन्युअली भरने की छूट देने से हुआ था बड़ा खेल : नेपाल के वाहनों में कुछ परमिट ऐसे भी थे जो VAHAN 4.0 पोर्टल के ऑटो अप्रूवल सिस्टम से जारी हुए थे. कॉलम को मैन्युअली भरने की छूट की वजह से नेपाल जैसे स्थान दर्ज किए गए. परिवहन विभाग ने पहले ही NIC को स्पष्ट वर्क फ़्लो भेजा था. निर्देश दिया गया था कि ऐसे कॉलम में सिर्फ पूर्व-निर्धारित ड्रॉपडाउन सूची के विकल्प ही चयनित हो सकें, लेकिन यह व्यवस्था आंशिक रूप से ही लागू की गई. इससे ऐसे परमिट पोर्टल से ऑटो जनरेट हो सकें.
क्या कहते हैं एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर
एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) केडी सिंह गौर का कहना है कि नेपाल से भारत का जो परिवहन है वह अंतरराष्ट्रीय परिवहन है. नेपाल एक अलग देश है और उस देश का अपना प्रोफार्मा और अपने तरीके हैं, लेकिन यह सही है कि बड़ी संख्या में नेपाल से बसें आती हैं और उन बसों में तमाम कमियां भी होती हैं. उन्होंने बताया कि अगर हम प्रवर्तन की कार्रवाई के दायरे में लाते हैं तो हमें एक फॉर्मेट करना पड़ेगा.
उन्होंने बताया कि परिवहन आयुक्त की तरफ से एक समिति का गठन किया गया जो इस तरह के संचालन की जांच कर रहा है. उसमें एक एसओपी तय करने पर विचार चल रहा है. परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया है कि आवश्यकता समझें तो समिति गोरखपुर बॉर्डर पर चेक कर सकती है और नेपाल भी जा सकती है. किस तरह की समस्याएं प्रवर्तन में आ रही हैं, इसका हम जल्द समाधान कर लेंगे. एक निश्चित कार्य योजना तैयार करेंगे.
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