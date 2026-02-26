ETV Bharat / state

इन 13 क्रिमिनल्स को क्यों तलाश रही मेरठ पुलिस, फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ तलाश

मेरठ: जिले की पुलिस के लिए आजकल 13 बड़े अपराधी सिरदर्द बन गए हैं. हत्या, लूट डकैती और गैंगस्टर जैसे मामलों के आरोपी इन क्रिमिनल को तलाशने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है. इनमें से सभी अपराधियों पर 50 हजार रुपए का इनाम पुलिस की ओर से घोषित किया जा चुका है.



डीआईजी क्या बोले: DIG कलोनिधि नैथानी ने बताया कि परिक्षेत्र के जिलों में वांछित और फरार शातिर अपराधियों को चिन्हित किया गया है. ये वो अपराधी हैं जिनपर डकैती , लूट गैंगस्टर एवं हत्या के जैसे आपराधिक मामलों में वांटेड चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द चिन्हित इन 13 बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि सभी वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन करें.





इन अपराधियों पर 50 हजार का इनाम