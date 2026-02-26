ETV Bharat / state

इन 13 क्रिमिनल्स को क्यों तलाश रही मेरठ पुलिस, फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ तलाश

मेरठ रेंज के डीआईजी की ओर से जारी किया गया फरमान, जानिए वजह.

why is meerut police searching 13 criminals what is reasons
इन 13 क्रिमिनल्स को क्यों तलाश रही मेरठ पुलिस. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 11:34 AM IST

2 Min Read
मेरठ: जिले की पुलिस के लिए आजकल 13 बड़े अपराधी सिरदर्द बन गए हैं. हत्या, लूट डकैती और गैंगस्टर जैसे मामलों के आरोपी इन क्रिमिनल को तलाशने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है. इनमें से सभी अपराधियों पर 50 हजार रुपए का इनाम पुलिस की ओर से घोषित किया जा चुका है.

डीआईजी क्या बोले: DIG कलोनिधि नैथानी ने बताया कि परिक्षेत्र के जिलों में वांछित और फरार शातिर अपराधियों को चिन्हित किया गया है. ये वो अपराधी हैं जिनपर डकैती , लूट गैंगस्टर एवं हत्या के जैसे आपराधिक मामलों में वांटेड चल रहे हैं. उन्होंने कहा कि आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द चिन्हित इन 13 बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि सभी वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन करें.



इन अपराधियों पर 50 हजार का इनाम

  • हैदर, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश
  • मोहम्मद मासाअल्ला ईरानी, भोपाल मध्य प्रदेश
  • हबीब, कुडे राज्य महाराष्ट्र
  • बागर अली, ठाणे महाराष्ट्र
  • शोएब उर्फ शिब्बू मेरठ
  • इंतजार, मेरठ
  • अंकुर उर्फ प्रवीण, बुलंदशहर
  • भरत, मेरठ
  • रोहित, हापुड़
  • जीशान, हापुड़
  • नईम, हापुड़
  • बल्लू हापुड़


उनके मुताबिक ये सभी आरोपी लूट, हत्या समेत कई जघन्य मामलों में आरोपी हैं. उप महानिरीक्षक ने बताया कि वे आमजन से भी अपील करते हैं कि कि सभी वांटेड अभियुक्तों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दे सकते हैं ऐसे लोगों की पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी.

