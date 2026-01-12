मकर संक्रान्ति का त्योहार क्यों है इतना खास,जानिए... कालकाजी मंदिर पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत से
मकर संक्रान्ति का दिन कई मायनों में है बहुत खास, भीष्म पितामह ने प्राण त्याग के लिए किया था इस दिन का इंतजार.
January 12, 2026
नई दिल्ली: देशभर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाना है जिसको लेकर सनातन धर्म में विशेष तैयारी की जाती है. इस दिन लोग स्नान कर गुड़ और तिल का दान करते है ऐसा करने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है.
मकर संक्रांति क्यों है इतना खास दिन : मकर संक्रांति का दिन खास है क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे सूर्य का उत्तरायण शुरू होता है, जिसे देवताओं का दिन और शुभ समय माना जाता है,साथ ही इस दिन खरमास समाप्त होता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, और इस दिन स्नान, दान-पुण्य, जप, और सूर्य पूजा करने से विशेष फल मिलता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है और लोगों में नई ऊर्जा का संचार करता है.
कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत : मकर संक्रांति को लेकर कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया कि इस बार भी मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा और इस दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं .मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जो लंबी अवधि (दिनों) के अंत और शुभ समय (मांगलिक कार्यों) की शुरुआत को चिह्नित करता है. इसलिए मकर संक्रांति से पहले रुके हुए सभी शुभ कार्य मकर संक्रांति के बाद फिर से शुभ कार्य शुरू हो जाते है क्योंकि मकर संक्रांति से पहले खरमास में किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता.
फसल के मौसम की शुरुआत : मकर संक्रांति के साथ ही फसल के मौसम की शुरुआत, सूर्य और शनि के मिलन (पौराणिक कथा), और गंगा के सागर से मिलने (ऐतिहासिक घटना) से भी जोड़ा जाता है, जिसमें स्नान, दान, पतंगबाजी और तिल-गुड़ के पकवान बनाने का विशेष महत्व है, जो खुशियों, समृद्धि और पापों के नाश के लिए मनाया जाता है. वही एक कहावत है कि महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह भी अपने प्राण का त्याग मकर संक्रांति के दिन ही किया था.
नदियों में स्नान और गुड़, तिल का दान : यह दिन इतना शुभ होता है इसलिए मकर संक्रांति से पहले का एक महीना खरमास होता है जिसमें सभी शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं और जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं इसके बाद सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते है. इस दिन जो समर्थवान लोग हैं उन्हें नदियों में स्नान कर कंबल या गुड़ और तिल का दान करना चाहिए ऐसा करने से लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है वही जो लोग समर्थ नहीं है उन्हें घर में स्नान कर गुड़ और तिल का दान करना चाहिए.
दही और चूड़ा खाने का रिवाज : मकर संक्रांति के दिन दही और चूड़ा खाने का भी रिवाज है इस दिन लोग तील से बने हुए लड्डू भी खाते है. इस दिन लोग खूब पतंगबाजी भी की जाती हैं. कई जगह पर मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों के समीप मेले का भी आयोजन होता है. मकर संक्रांति के बाद किसानों के फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय बताया जाता है. देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार अलग -अलग नामों से मनाया जाता है जिसकी धूम कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखायी देती है.
