ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी की 'पीतल नगरी' में क्यों खो रही चमक; कभी सुहाग की निशानियां थीं पहचान

लखीमपुर खीरी की 'पीतल नगरी' में क्यों खो रही चमक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. कभी हर घर में कारीगर काम करते थे. अब ज्यादातर भट्टियां ठंडी पड़ चुकी हैं. बचे हुए कुछ कारखाने भी संघर्ष कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि यहां तैयार होने वाले पारंपरिक पीतल और कांसे के बर्तन जैसे बटुआ, लोटा, कटोरा, चिमटा, गगरी और करवा बहराइच, सीतापुर, अमेठी और इलाहाबाद तक सप्लाई होता था. शादी-ब्याह के मौसम में तो यहां खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी.

व्यापारी सुनील कसेरा बताते हैं कि 1990 से वह पीतल का व्यापार कर रहे हैं. रेलवे कनेक्टिविटी कम होने से बाहर के व्यापारियों की आवाजाही घट गई है. अब स्टेशन नहीं है. बड़ी लाइन बनने के बाद यहां हॉल्ट बन गया. ट्रेनें नहीं रूकती हैं, जिसका कारोबार पर बुरा असर पड़ा है.

पीतल कारोबारी सुनील कसेरा बताते हैं कि बढ़ती महंगाई, कच्चे माल की बढ़ी कीमत, सरकारी उदासीनता ने हमारा व्यापार छीन लिया है. पहले यहां छोटी लाइन थी. रेलवे स्टेशन था, जिससे कच्चा माल आसानी से पहुंच जाता था. उसी ट्रेन के व्यापारियों का माल भी बुक हो जाता था.

कभी ओयल कस्बे की गलियों में हथौड़ों की ठक-ठक सुनाई देती थी. भट्टियों की धौंकनी में तपाकर पीतल के बर्तन ढाले जाते थे. कारीगरों की मेहनत से तैयार लोटा, कटोरा, बटुआ और करवा शादियों की पहचान हुआ करते थे. यह सब अब गुजरे जमाने की बातें लगती हैं.

लखीमपुर खीरी: जिला मुख्यालय से करीब 15 किमी. दूर ओयल कस्बा. कभी यह पीतल और कांसे के बर्तनों का केंद्र था. इसे 'पीतल नगरी' कहा जाता था. दूर-दूर से कारोबारी सामान खरीदने पहुंचते थे. यह सब कस्बा धीरे-धीरे सूना पड़ता जा रहा है. व्यापारी अपना कारोबार समेटने के लिए मजबूर हैं.

सस्ते विकल्पों का दबाव: व्यापारी राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने लागत कई गुना बढ़ा दी है. पीतल की कीमत 700 से 800 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है. बाजार में फाइबर और स्टील के बर्तनों की भरमार ने पारंपरिक पीतल के बर्तनों की मांग कम कर दी है.

आधुनिक जीवनशैली और बदलती पसंद ने भी इस उद्योग को कमजोर किया है. आधुनिक मशीनों की कमी भी एक बड़ी समस्या है. हम अब भी पारंपरिक तरीकों से काम कर रहे हैं. सरकार की ओर से अगर मशीनरी या तकनीकी सहायता मिलती तो शायद हम प्रतिस्पर्धा में टिक पाते.

कभी सुहाग की निशानियां थीं यहां की पहचान. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुश्तैनी कारोबार पर संकट: पीढ़ियों से पीतल का कारोबार करने वाले गोपाल बताते हैं कि यह हमारा पुश्तैनी कारोबार है. शादी में दिए जाने वाले सारे पीतल के बर्तन हमारे कारखाने में बनते थे. अब 70 प्रतिशत कारोबार खत्म हो चुका है. कुछ ही लोग बचे हैं, जो इसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं.

उनका कहना है कि स्टेशन के हॉल्ट बनने से कच्चा माल लाने में दिक्कत बढ़ी है. लागत और अधिक हो गई है. सरकार की ओर से कोई विशेष योजना या प्रोत्साहन नहीं मिलने से कारीगर हताश हैं.

रजिस्ट्रेशन और GST की समस्या: ओयल के अधिकतर कारखाने बिना रजिस्ट्रेशन और GST नंबर के संचालित हो रहे हैं. इससे संचालकों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता और कई बार कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. व्यवस्था से बाहर होने के कारण यह उद्योग कमजोर हो गया है.

क्या फिर गूंजेगी पीतल की ठनक: ओयल कस्बे का पीतल उद्योग सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत है. यह सैकड़ों परिवारों की आजीविका का साधन रहा है. आधुनिकता, महंगाई, तकनीकी पिछड़ापन और प्रशासनिक अनदेखी ने इस गौरवशाली पहचान को लगभग मिटा दिया है.

कारोबारियों की मांग है कि सरकार को मदद करनी चाहिए. इस पारंपरिक उद्योग को क्लस्टर योजना, आधुनिक मशीनरी, सस्ती दर पर कच्चा माल और बेहतर परिवहन सुविधा देकर पुनर्जीवित करने की पहल करनी चाहिए. ODOP योजना के तहत भी इस उद्योग को पुर्नजीवित किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: इस किले में शिव का वास; शेरशाह सूरी को यहीं मिली मौत, जानिए अजेय कालिंजर किले की शौर्य गाथा