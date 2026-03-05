ETV Bharat / state

बनारस को क्यों कहते हैं साढ़े तीन हवेली का शहर, जानें इनकी ख़ासियत

इसके अलावा इसी से थोड़ी दूर पर चौखम्भा इलाके में आधी हवेली भी जानी जाती है जो वैष्णव पीठ है. चौखंबा में, जहां पर भगवान, गोपाल जी के रूप में विद्यमान हैं, वह भी आदि हवेली के रूप में जाने जाती है. इन सभी को मिलाकर काशी में साढ़े तीन हवेलियों का इतिहास है.

इसके बाद काशी की तीसरी हवेली के रूप में काठ की हवेली को जाना जाता है. यह पूरी हवेली ही लकड़ी की बनी है. वहां, कहीं पत्थर, ईंट और मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ है. काठ की हवेली भी बड़े राजा की थी.

इसके बाद देवकीनंदन बाबू की हवेली, जो शहर के रामापुर में है. उसका शेप एल टाइप में है. अंग्रेजी के एल लेटर की तरह इसका निर्माण किया गया है. देवकीनंदन बहुत बड़े लकड़ी के कारोबारी थे. उनका बनारस के आसपास के जंगलों में लकड़ी का कारोबार हुआ करता था. इसलिए वह काशी में रहते थे. बाबू देवकीनंदन ने चंद्रकांता नामक उपन्यास लिखा और उस वक्त कहा जाता था कि चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी और उसके बाद भूतनाथ सहित कई उपन्यास लिखे, जो बहुत लोकप्रिय हुए. उन्होंने उस वक्त राजे-रजवाड़े की रहस्यमई कहानियों के बारे में लिखा- नौगढ़ किला, विजय गढ़ किला, चुनार का किला इन की रहस्यमई कहानियों को लोगों ने पढ़ा.

इसमें यहां की तीन हवेलियां प्रसिद्ध मानी गई हैं. सबसे पहले कश्मीरी मल की हवेली है, जो आज खंडहर की स्थिति में है. यह संकठा मंदिर के पास गली में है. कश्मीरी मल के बारे में यह कहा जाता था कि हुंडियों पर कारोबार करने वाले कश्मीरी मल अंग्रेजों को कर्ज दिया करते थे. बहुत बड़े व्यापारी थे. उनके बारे में यह भी प्रचलित है कि काशी में जब उनकी माता जी का निधन हुआ, तब उनको काशी में मां के दाह संस्कार के लिए जगह नहीं मिली थी. वहां के डोम राजा ने उस समय कहा कि यहां पर जगह नहीं है. ज्यादा शव आने के कारण दाह संस्कार नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त उन्होंने काशी के स्थान पर नाराज होकर सोने के अशर्फियों को जमीन पर बिछाया और उसी स्थान पर उनकी मां का दाह संस्कार हुआ. आज भी वह स्थान सुरक्षित है.

इस बारे में काशी के धार्मिक और ऐतिहासिक चीजों पर रिसर्च कर कई किताबें लिखने वाले इतिहासकार डॉ. के के शर्मा का कहना है कि हवेलियों का ही अर्थ हवा से होता है. हवेलियों का निर्माण इस रूप में होता था कि वह घर हवादार हो, बड़े-बड़े आंगन हों, हवा के आने-जाने की व्यवस्था हो, रोशनी हो, गर्मी में गर्मी ना लगे और ठंड में जाड़ा न महसूस हो, दीवारों और छतें इतनी मजबूत और मोटी होती थी कि उनका अस्तित्व बहुत लंबा माना जाता था, क्योंकि काशी में रजवाड़े और राजा -महाराजाओं के रहने की परंपरा रही है.

साढ़े तीन हवेली यानी उस पुरातन सैकड़ों वर्ष पुरानी बड़ी इमारत की श्रृंखला, जिसकी वजह से बनारस की एक अलग पहचान है. बनारस में ऐसी कई बड़ी हवेलियां हैं, जो समय के साथ अब बुरी स्थिति में आ चुकी हैं. इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है. इतना ही नहीं, कई तो खंडहर में तब्दील हो गई हैं.जानिए क्यों बनारस को साढ़े तीन हवेलियों का शहर कहते हैं, कौन सी हवेलियां हैं, जो अपने आप में हैं खास.

वाराणसी: बनारस शहर बेहद प्राचीन है और धरती पर सबसे जीवंत शहर के रूप में इस प्राचीन शहर को जाना जाता है. प्राचीनता के साथ ही शहर की ऐसी कई इमारतें हैं, जो अपने आप में बेहद खास हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि बनारस को धर्म, अध्यात्म, बनारस की साड़ी, पान वाले शहर के साथ ही साढ़े तीन हवेली के शहर के नाम से भी जाना जाता है.

काशी के जानकार डॉ. के के शर्मा का कहना है कि लोगों को पहले यह समझना होगा, कि कोठी और हवेली में अंतर होता है. यहां बहुत सी कोठियां हैं. शेर वाली कोठी, शीशे वाली कोठी लेकिन इनमें और हवेलियों में बहुत अंतर है, हवेलियों का अस्तित्व ही अलग होता था. इसमें बहुत से परिवार रहते थे. सैकड़ों की संख्या में, लेकिन कोठियों में एक सीमित परिवार रहता था. व्यापारिक कारोबार वहां नहीं होता था. ये हवेलियां व्यापारिक केंद्र भी हुआ करती थीं. उनके इतिहास की अगर बात की जाए, तो इनका लगभग 200 से ज्यादा वर्ष पुराना इतिहास है. 18वीं शताब्दी में यह काशी में स्थापित होना शुरू हुईं और बड़े व्यापारियों ने काशी में हवेलियां का निर्माण करवाया, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो रहे हैं. इनके जो वंशज हैं, वह इन पर ध्यान नहीं देते. वहीं आर्थिक रूप से बहुत सी चीज गड़बड़ होने के कारण कुछ ने दूसरे लोगों को बेच दिया, जो संरक्षित नहीं कर पाए. इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह परंपरा और काशी का पुरातन स्वरूप है.

साढ़े तीन हवेली का शहर है बनारस. (ETV Bharat)

वहीं वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु राज का कहना है कि काशी में हवेलियों का अस्तित्व बहुत पुराना है. साढ़े तीन हवेलियों का इतिहास है, लेकिन चार हवेलियों के रूप में काशी को जाना जाता है. जिनमें से एक हवेली आधी है. जिसके कारण काशी में साढ़े तीन हवेली कहते हैं. इसमें कश्मीरी मल की हवेली, बाबू देवकीनंदन हवेली, कंगन वाली हवेली, काठ की हवेली प्रमुख रूप से हैं.

उन्होंने बताया कि बनारस में इस बात को लेकर स्पष्ट है कि बनारस में हवेलियों का इतिहास बहुत पुरातन है. कंगन वाली हवेली काशी में राजा मानसिंह ने पंचगंगा क्षेत्र में तैयार करवाई थी. यह गंगा किनारे से दिखाई देती है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एक हिस्सा अगर आप देखेंगे, तो जिसमें सिर्फ एक दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन अगर गंगा किनारे घाट से देखेंगे, तो इसमें पांच दरवाजे दिखाई देते हैं. यह हवेली बहुत बड़ी है. इसमें 48 कमरे हैं. लगभग 12 से 13 बिस्सा क्षेत्र में ये हवेली तैयार हुई है. इसके अंदर बहुत पुरातन तरीके से बनाया गया है.

वाराणसी को साढ़े तीन हवेलियों का नगर कहते हैं. (ETV Bharat)

यह हवेली सामने से एक तरफ दिखाई देती है, लेकिन गंगा घाट से इसका बहुत बड़ा रूप दिखाई देता है. इसके अलावा सबसे छोटी और संकरी हवेली चौखंबा क्षेत्र में है, जिसे काठ यानी लकड़ी की हवेली कहा जाता है. यह ग्वालियर घराने से संबंधित है, तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने लगभग 200 वर्ष पूर्व वहां के ज्योतिषाचार्य ने ग्रह दशाओं को देखते हुए तत्कालीन ग्वालियर नरेश को काशी में निवास करने की सलाह दी थी और यह भी कहा था कि उन्हें किसी ऐसे मकान में रहना है, जो लकड़ी से बना हुआ हो. इस वजह से इस हवेली का निर्माण करवाया गया था.

इसके बाद कश्मीरी मल की हवेली सिद्ध माता की गली के पास है, जो बहुत ही जर्जर और खंडहर में तब्दील हो गई है. 3 फ्लोर की हवेली के दो फ्लोर गिर चुके हैं. एक फ्लोर भी सिर्फ खंडहर के रूप में है.

आर्किटेक्चर परंपरा की या बहुत मजबूत धारणा रही है यह भी हवेली लगभग 12 बिस्वा से ज्यादा क्षेत्र में है और इसमें 25 से ज्यादा कमरे हुआ करते थे. वहीं काशी के रामापुर इलाके में है. रामापुर स्थित यह हवेली लगभग दो बीघा में है. लाल पत्थरों से यह हवेली बनाई गई है, जो चुनार के थे. उस वक्त इन पत्थरों को यहां तक लाना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन लगभग ढाई सौ वर्ष पहले हवेली का निर्माण हुआ था.

बाबू देवकीनंदन प्रयागराज के बहुत अच्छे जमींदार परिवार के थे. इनके परिवार को छोटे रजवाड़ों के रूप में जाना जाता था. उन्हें उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत में दायित्व दिया था कि शहर के कुछ इलाकों को डेवलप करें. इन्हें कॉलोनाइजर के रूप में शहर में पहचान मिली थी. वह काशी में रहने आए, तो उन्होंने अपनी इस हवेली का निर्माण करवाया था.

गौर करें, तो उस वक्त इंग्लैंड से अंग्रेजी हुकूमत की अलग-अलग इमारत के लिए तीन लिफ्ट आने वाली थीं, जिसमें एक लिफ्ट इस हवेली के लिए भी लाने के लिए देवकीनंदन ने पूरी जान लगा दी, लेकिन वह हो न सका. इसकी वजह से उन्होंने बाद में इस हवेली में जाना ही बंद कर दिया. इस हवेली में आज भी सीडीओ का जो निर्माण है, वह लिफ्ट की जगह के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन लिफ्ट नहीं लगीं. यहां सीढ़ियां मौजूद है.

बनारस को साढ़े तीन हवेलियों की सिटी कहते हैं. (ETV Bharat)

जानिए साढ़े तीन हवेलियों का इतिहास

कश्मीरी मल की हवेली: वाराणसी की संकरी पतली गली में लगभग 12 बिस्सा क्षेत्र में यह हवेली बनी हुई है. इसमें 25 कमरे हैं और इसके निर्माण को लगभग 230 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं. आज भी है नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन एक बाहर की संस्था ने इसे खरीदा और इसका संरक्षण नहीं हुआ. इसकी वजह से यह हवेली अब खंडहर में तब्दील हो गई है. इस हवेली को बाबू कश्मीरी मल ने 1870 के आसपास तैयार करवाया था. बनारस की चुनिंदा हवेलियों में इस हवेली को रखा जाता है.

राजा टोडरमल के नाती कश्मीरी मल के रूप में जाने जाते थे और इसका निर्माण उन्होंने ही करवाया था. वर्तमान में हवेली की दो मंजिल गिर चुकी है और एक मंजिल ही बची है, लेकिन यह भी बहुत भव्य रूप में है. इसे देखकर ही लगता है कि शुरुआती दौर में ये हवेली किस रूप में रही होगी.

साढ़े तीन हवेलियों का नगर वाराणसी को कहते हैं. (ETV Bharat)

बाबू देवकीनंदन हवेली: लगभग दो बीघा में बनी इस हवेली में 30 कमरे हैं और इस हवेली का निर्माण 1800 ईस्वी में कराया गया था. तीन चबूतरों पर इसका निर्माण हुआ. जिसकी वजह से यह हवेली एल शेप में बनाई गई है. चार मंजिल और दो बाई से ऊपर, इस हवेली में टोटल तीन तल हैं और लाल चुनार के पत्थरों के साथ गुलाबी पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है. नीचे का तल आंगन के रूप में है, जो नौबत खाने के रूप में विस्तारित था, जहां एक साथ उस वक्त लगभग 20000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी और यहां एक मंदिर भी है, जो बहुत पुराना है.

काठ की हवेली: ग्वालियर राजघराने के ज्योतिष की सलाह पर इस हवेली का निर्माण 1800 ईस्वी में हुआ था. उस वक्त के तत्कालीन राजा ग्वालियर ने इस हवेली का निर्माण करवाया था. यह हवेली ईंट पत्थरों से नहीं, बल्कि पूरी तरह से लकड़ी से बनी हुई है और काशी की बेहद संकरी-पतली गली में काल भैरव मंदिर के पास स्थित है. पांच मंजिल की इस हवेली का आकार भी अद्भुत है और इस हवेली को भी आधी हवेली के रूप में जाना जाता है.

वाराणसी को हवेलियों का शहर कहते हैं. (ETV Bharat)

कंगन वाली हवेली: कंगन वाली हवेली काशी के पंचगंगा घाट के पास स्थित है. यह हवेली राजा मानसिंह के द्वारा बनाई गई थी. इस हवेली का रूप बहुत ही विशाल है और इसके कुल छह दरवाजे हैं. फ्रंट से एक बाकी पांच गंगा किनारे से, यह हवेली गंगा किनारे लगभग 10 बिस्सा से ज्यादा जगह में बनी है और इसमें 35 से ज्यादा कमरे हैं. यह हवेली भी निर्माण के रूप में पूरी नहीं हो सकी. इसकी वजह से भी इससे आधी हवेली कहा जाता है.

इसके अलावा काशी के चौखंबा क्षेत्र में गोपाल मंदिर, जो वैष्णव समुदाय का बहुत बड़ा तीर्थ रूप माना जाता है. वह भी आधी हवेली के रूप में विख्यात है.

