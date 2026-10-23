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'₹1 करोड़ की कंपनी को हजारों करोड़ का बिजली कारोबार क्यों? नायब सिंह बताएं किसकी चली पर्ची'-अनुराग ढांडा

आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा में बिजली-पानी के संकट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली और पानी की समस्या के लिए मुख्यमंत्री की नाकामी जिम्मेदार है. लेकिन मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का कारोबार एक निजी कंपनी को सौंपने में जुटे हैं. अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि न कंपनी के पास कोई अनुभव है न कंपनी वित्तीय क्षमता मानकों पर खरी उतर रही है तो आखिर सरकारी उपक्रम को नुक्सान में डालकर एक निजी कंपनी को 10000 करोड़ का लाभ देने के पीछे आखिर नायब सिंह की क्या मजबूरी है?

'उन्हें कुर्सी से चिपके रहने के बजाय इस्तीफा दे देना चाहिए': अनुराग ढांडा ने कहा कि पिछले 36 घंटे से गुरुग्राम, अंबाला, रोहतक, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र समेत प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से बिजली-पानी की किल्लत की शिकायतें आ रही हैं. गुरुग्राम जैसे बड़े आईटी हब में लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं. जब मुख्यमंत्री से बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं संभल रहीं, तो वे सरकार किस बात की चला रहे हैं? हरियाणा के लोग अब पूछ रहे हैं कि बिजली गायब है, पानी गायब है और मुख्यमंत्री भी गायब हैं, आखिर प्रदेश चला कौन रहा है? ढांडा ने कहा कि नायब सिंह सैनी से अगर सरकार नहीं संभल रही, तो उन्हें कुर्सी से चिपके रहने के बजाय इस्तीफा दे देना चाहिए.

निजी कंपनी को बिजली वितरण का ठेका देने पर सवाल (ETV Bharat) 25 साल की अवधि के लिए बिजली वितरण के ठेके पर उठाया सवालः अनुराग ढांडा ने कहा कि एक तरफ हरियाणा के लोग बूंद-बूंद पानी और बिजली के लिए परेशान हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का काम एक निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं. सवाल यह है कि आखिर नायब सिंह सैनी इस कंपनी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? 6 जून 2025 को बनी इलेवन पावर्स प्राइवेट लिमिटेड की पेड-अप कैपिटल करीब ₹1 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन कंपनी लगभग ₹4,700 करोड़ के निवेश की बात कर रही है और उसे 25 साल की अवधि के लिए बिजली वितरण की जिम्मेदारी दिया जाना हैरान कर देने वाला है. न कंपनी के पुराने अनुभव को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने है, न उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने की क्षमता पर सरकार ने जनता को संतोषजनक जवाब दिया है. ढांडा ने पूछा कि आखिर ऐसी कौन-सी खास बात है इस कंपनी में, जो हरियाणा सरकार प्रदेश की बिजली व्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा उसे सौंपने जा रही है? सरकार बताए कि कंपनी की वित्तीय क्षमता, तकनीकी योग्यता और निविदा प्रक्रिया की जांच किस आधार पर हुई। अगर सब कुछ साफ है, तो दस्तावेज सार्वजनिक करने में डर किस बात का है? आखिर 10000 करोड़ के लाभ की पर्ची सीएम कार्यालय से गई थी?: अनुराग ढांडा ने सीएम नायब सिंह की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि नायब सिंह गुरुग्राम के बिजली वितरण कारोबार से सालाना 10,000 करोड़ की कमाई वाला पैकेज एक निजी कंपनी को क्यों सौंपना चाहते हैं? आखिर नायब सिंह एक निजी कंपनी को नेटवर्क बनाने में 4700 करोड़ रूपए का निवेश क्यों दिलाना चाहते हैं? ढांडा ने सीएम नायब सिंह के 'पर्ची नहीं चलती' वाले बयान पर तंज कसते हुए पूछा कि बिना पर्ची के किसी 1 करोड़ की कंपनी को 4700 करोड़ के निवेश की इजाजत कोई सरकार दे ही नहीं सकती तो आखिर 10000 करोड़ के लाभ की पर्ची सीएम कार्यालय से गई थी या 'सुपर सीएम' केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के दफ्तर से? ढांडा ने कहा कि सीएम नायब सिंह यह भी बताएं कि इस पूरी डील में गुजरात कनेक्शन क्या है? क्योंकि आपके गुजरात कनेक्शन के चक्कर में हम हरियाणा की जनता को पानी और बिजली संकट में नहीं डाल सकते.