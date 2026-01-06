ETV Bharat / state

छावनी में बदला संभल का गांव, ढहाए जा रहे मस्जिद से जुड़े लोगों के अवैध मकान, गरज रहे बुलडोजर

प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संभल के तालाब की सरकारी भूमि पर बने तीन अवैध मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

संभल में मस्जिद से जुड़े लोगों के अवैध आशियाने पर चला बुलडोजर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 12:31 PM IST

2 Min Read
संभल: यूपी के संभल जिले के असमोली थाना इलाके के गांव राया बुजुर्ग में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए तालाब की सरकारी भूमि पर बने तीन अवैध मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

संभल में इस कार्रवाई के दौरान चार थानों की पुलिस फोर्स, 50 से अधिक जवान, 15 लेखपाल, तीन कानूनगो और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात रहे. पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया.

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, गाटा संख्या 682 (रकबा 0.88 हेक्टेयर) की 880 वर्ग मीटर तालाब भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद मुतव्वली के तीन भाइयों बाबू,असरार और अबरार ने तीन मकान खड़े कर लिए थे. इस अवैध कब्जे को लेकर 5 नवंबर 2022 को तत्कालीन लेखपाल द्वारा नोटिस जारी किया गया था.

मामला तहसीलदार न्यायालय से होते हुए 4 फरवरी 2025 को बेदखली आदेश तक पहुंचा. इसके बाद जिलाधिकारी न्यायालय में दायर अपील भी 19 दिसंबर 2025 को खारिज हो गई, जिससे कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया.

इसी गांव में तालाब से लगभग 100 मीटर दूर नवीन पर्ती की 552 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर ग़ौसुलबरा मस्जिद का निर्माण भी किया गया था. 2 अक्टूबर 2025 को जब प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा, तो मस्जिद कमेटी ने एक सप्ताह का समय मांगा. इस बीच मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश मिला.

मुतव्वली मिंजार हुसैन को नोटिस जारी किया गया. पहले मस्जिद का आंशिक हिस्सा हटाया गया, फिर 4 जनवरी को प्रशासन दोबारा सक्रिय हुआ. भारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की मौजूदगी में चार बुलडोजरों के साथ कार्रवाई शुरू हुई.

वहीं मंगलवार को ग़ौसुलबरा मस्जिद के मुख्य हिस्से को तोड़कर जमीन समतल की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह भूमि सरकारी उपयोग में लाई जाएगी, यहां कौन-सी इमारत बनेगी, इसका निर्णय आगे लिया जाएगा.

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने पूरी कार्रवाई के लिए विशेष टीम गठित कर नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल को प्रभारी बनाया है. राजस्व और प्रशासनिक अमले की लंबी फेहरिस्त के साथ कानून-व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई है. CO असमोली कुलदीप कुमार ने बताया कि आज तीन अवैध मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है.

