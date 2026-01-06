ETV Bharat / state

छावनी में बदला संभल का गांव, ढहाए जा रहे मस्जिद से जुड़े लोगों के अवैध मकान, गरज रहे बुलडोजर

संभल में मस्जिद से जुड़े लोगों के अवैध आशियाने पर चला बुलडोजर. ( ETV Bharat )

संभल: यूपी के संभल जिले के असमोली थाना इलाके के गांव राया बुजुर्ग में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए तालाब की सरकारी भूमि पर बने तीन अवैध मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी. संभल में इस कार्रवाई के दौरान चार थानों की पुलिस फोर्स, 50 से अधिक जवान, 15 लेखपाल, तीन कानूनगो और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात रहे. पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया. तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, गाटा संख्या 682 (रकबा 0.88 हेक्टेयर) की 880 वर्ग मीटर तालाब भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद मुतव्वली के तीन भाइयों बाबू,असरार और अबरार ने तीन मकान खड़े कर लिए थे. इस अवैध कब्जे को लेकर 5 नवंबर 2022 को तत्कालीन लेखपाल द्वारा नोटिस जारी किया गया था. मामला तहसीलदार न्यायालय से होते हुए 4 फरवरी 2025 को बेदखली आदेश तक पहुंचा. इसके बाद जिलाधिकारी न्यायालय में दायर अपील भी 19 दिसंबर 2025 को खारिज हो गई, जिससे कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया.