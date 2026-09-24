घर ही बना 'डेथ ट्रैप'? परंपरा और आधुनिकता की जंग में बलि चढ़ते रिश्ते!
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता श्यामवीर सिंह की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 5:44 PM IST
आगरा: कहते हैं कि दुनिया में माता-पिता का साया बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित ढाल होता है. एक बाप अपनी बेटी की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है लेकिन तब क्या करेंगे आप, जब वही रक्षक, भक्षक बन जाए? और जब घर की वो चारदीवारी, जिसे दुनिया का सबसे महफूज कोना माना जाता है, वही किसी बेटी के लिए 'कत्लगाह' बन जाए? सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और क्या है इस खौफनाक बीमारी से बचने के रास्ते?
दिल दहला देने वाली वारदात: आगरा में 35 दिनों के भीतर हॉरर किलिंग के तीन खौफनाक मामले सामने आए हैं. 29 जुलाई 2026 को अपनी नाबालिग गर्भवती बेटी को दिल्ली से आगरा लाकर चंबल में डूबो कर मार दिया. नाबालिग का दूसरे जाति के किशोर से प्रेम संबंध था. 3 अगस्त 2026 को आगरा जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में एक पिता ने बेटी की कोर्ट मैरिज से नाराज होकर गला घोंटकर हत्या कर दी. 3 सितंबर 2026 को ताजनगरी में चंद्रवीर ने 17 वर्षीय बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी. परिवार में बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते तनाव था. ऐसी घटनाएं सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि अलीगढ़, बहराइच, एटा और अन्य जिले में भी हुईं हैं जहां तथाकथित झूठी शान की खातिर ने पिता ने अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया. हर मामले में कॉमन एक ही बात, अंतरजातीय विवाह, परिवार की रजामंदी के बिना प्रेम संबंध है.
इसके पीछे काला सच पितृ सत्ता है. इस चीज को समाज में अपनी प्रतिष्ठा का एक माध्यम बनाकर रखा जाता है. ईगो हर्ट होने से ऐसी घटनाएं होती हैं.- डॉ. दिनेश राठौर, निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान
टकराव की असल वजह क्या?: एक्सपर्ट कहते हैं कि आज का समाज इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी से लैस है. इसमें धर्म, जाति, देश की बाउंड्री बहुत फैल्युएट (कमजोर पड़ना) हो गई है. हम लोग अब एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं. इसमें बेसिकली क्या हो रहा है. जिसे हम जेन जी कहते हैं. उनके अपने वैल्यू सिस्टम हैं. जो न धर्म का ज्यादा महत्व दे रहे हैं और न जाति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. ये दूसरे वैल्यू सिस्टम को लेकर चल रहे हैं. जेन जी अपने हिसाब से शादी करना चाहते हैं. अपनी हिसाब से प्रेम संबंध बना रहे हैं. इतना ही नहीं, कई बार तो जेन जी शादी पर भी विश्वास नहीं करना चाहते हैं. जो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और रहते भी हैं. जबकि, पुराने वाले(अभिभावक) शादी को पवित्र बंधन मानते हैं. जेन जी ऐसा नहीं मान रहे हैं. जिससे ही दोनों जनरेशन में टकराव है.
हमारा जो समाज है. वो एक ट्रेडिशनल (पारंपरिक) समाज है. जो रिलीजन बेस्ड (धर्म आधारित) समाज है. कास्ट बेस्ड (जाति आधारित) समाज है. इसलिए, जेन से पहले वाले लोग और जेन जी के बीच में एक सीरियस जनरेशन गैप है. आज पुराने वाले उसी तरह से अपनी जाति और समाज में बच्चों की शादी करना चाहते हैं. जेन जी जनरेशन इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं. इस टकराव की वजह से दोनों के बीच का गैप इतना बढ़ा है. जिसमें मामला हॉरर किलिंग तक पहुंच रहा है.- प्रो. मोहम्मद अरशद, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय
संस्कार और समझाना जरूरी: समाजसेवी मनोरमा गुप्ता का कहना है कि ऐसी घटनाओं के पीछे मां और बाप के साथ ही संस्कार की कमी है. यदि बेटियां किसी दूसरी कास्ट या संप्रदाय में रिलेशन बनाती हैं तो इसमें मां और बाप दोनों ही जिम्मेदार होते हैं. यदि हम अपने बच्चों से ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह के कदम नहीं उठाएं तो हमें बच्चों को संस्कार भी देने चाहिए. क्योंकि, आजकल वेस्टर्न कल्चर से बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में मां और बाप की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं.
सविंधान में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है. यदि कोई अपने सम्मान की खातिर हत्या करता है तो ये गंभीर अपराध है. जिसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होता है. जिसमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है. इस मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को मृत्यदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. इसलिए, किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए.- अजय चाहर, प्रवक्ता, आगरा एडवोकेटस एसोसिएशन
कथित शान भी वजह: कांग्रेसी नेत्री गीता सिंह कहती हैं कि देश में जहां बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा गूंज रहा है. इसी बीच झूठी शान की खातिर बेटी की हत्या करना बेहद गंभीर है. ये सोचनीय विषय है. समाज को इस बारे में आगे आना चाहिए. यदि बेटी नादानी में कोई ऐसा कदम उठा ले तो हमें उसकी हत्या करने का अधिकार किसने दिया. बेटी का अपना जीवन है उसे जो करना है वो करेगी. बेटी के बालिग होने के बाद तो मां और बाप भी इसके जिम्मेदार नहीं हैं.
यह बहुत गलत बात है. बाप, बेटी को पालता है. उसकी सभी जिम्मेदारी उठाता है. बेटी का यदि किसी से प्रेम संबंध या उससे कोई गलती हो जाए तो उसकी हत्या कर देना कहां का न्याय है. आप बेटियों को समझाएं. उनसे बैठकर बात कीजिए मगर, हत्या नहीं करें.- नीलम शर्मा, समाजसेवी
संस्कृति और संस्कार किसी भी परिवार की नींव होते हैं, और माता-पिता का यह पूरा अधिकार है कि वे अपने बच्चों को बेहतर मूल्य सिखाएं लेकिन संस्कार देने और अपनी सोच थोपने के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है. जब हम अपनी पसंद या नापसंद को हिंसा का रूप दे देते हैं, तो वह परंपरा नहीं बल्कि एक संगीन अपराध बन जाता है.
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