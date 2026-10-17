आखिर सराहन में ही क्यों स्थापित हो रही वीरभद्र सिंह की प्रतिमा? विक्रमादित्य सिंह ने बताई वजह
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 18 अक्टूबर को शिमला जिले के रामपुर के सराहन में किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 4:06 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा उनकी जन्मभूमि सराहन में स्थापित होने जा रही है. उनके बेटे और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को अपने जन्मदिन पर मीडिया को इसकी खास वजहें बताईं. उन्होंने कहा कि सराहन को चुनने के दो मुख्य कारण हैं. पहला, सराहन राजा वीरभद्र सिंह की जन्मभूमि है और दूसरा, माता भीमाकाली के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी. इसी वजह से मंदिर परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.
जन्मभूमि सराहन से था राजा वीरभद्र सिंह का गहरा जुड़ाव
विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सराहन का राजा वीरभद्र सिंह के जीवन में विशेष स्थान रहा है. किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जन्मभूमि भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होती है. राजा वीरभद्र सिंह का भी सराहन और बुशहर क्षेत्र से गहरा रिश्ता था. ऐसे में उनकी जन्मभूमि पर प्रतिमा स्थापित करना उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. सराहन में प्रतिमा स्थापना के जरिए उनकी स्मृतियों को उस स्थान से जोड़ा जा रहा है, जहां उनका जन्म हुआ था.
माता भीमाकाली के परम भक्त थे राजा साहब
प्रतिमा स्थापना का दूसरा प्रमुख कारण राजा वीरभद्र सिंह की माता भीमाकाली के प्रति गहरी आस्था है. विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें माता भीमाकाली का सबसे बड़ा भक्त बताते हुए कहा कि मंदिर परिसर में प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय उनकी धार्मिक श्रद्धा और देवी के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है. सराहन स्थित माता भीमाकाली मंदिर बुशहर रियासत की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख केंद्र है. ऐसे में मंदिर परिसर में प्रतिमा स्थापित होने से राजा वीरभद्र सिंह की स्मृतियां उनकी जन्मभूमि और आराध्य देवी से जुड़े स्थान पर सहेजी जा सकेंगी.
18 अक्टूबर को होगा प्रतिमा का अनावरण
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 18 अक्टूबर को सराहन में किया जाएगा. कांग्रेस कमेटी रामपुर के संचालक नरसिंग देव शर्मा ने बताया कि प्रतिमा तांबे से तैयार की गई है. इसकी ऊंचाई 8 फुट है और इसका निर्माण जयपुर में किया गया है. उन्होंने बताया कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा सराहन में स्थापित करना क्षेत्रवासियों की भावनाओं से जुड़ा विषय है. वीरभद्र सिंह का सराहन से गहरा जुड़ाव रहा है. ऐसे में उनकी जन्मभूमि में प्रतिमा की स्थापना उनके प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि समारोह में करीब 10 हजार लोगों के जुटने की संभावना है.
छह बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह
वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को सराहन में हुआ था. बुशहर रियासत के शाही परिवार से संबंध रखने वाले वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वह छह बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लंबे समय तक राज्य की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे. उनका निधन 8 जुलाई 2021 को हुआ था. सराहन उनकी जन्मभूमि होने के साथ बुशहर क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रमुख केंद्र है.
समारोह में कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना
प्रतिमा अनावरण समारोह में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के सह-प्रभारी विदित कुमार चौधरी भी 18 अक्टूबर को सराहन पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लेंगे. उनके दौरा कार्यक्रम के अनुसार, वह सुबह 9 बजे नारकंडा से रवाना होकर सुबह 11:30 बजे सराहन पहुंचेंगे. इसके बाद शाम 4 बजे सराहन से शिमला के लिए रवाना होंगे. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर के अध्यक्ष के अनुसार, समारोह में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने की संभावना है.
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