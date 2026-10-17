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आखिर सराहन में ही क्यों स्थापित हो रही वीरभद्र सिंह की प्रतिमा? विक्रमादित्य सिंह ने बताई वजह

सराहन में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापना के पीछे क्या है खास वजह? ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा उनकी जन्मभूमि सराहन में स्थापित होने जा रही है. उनके बेटे और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को अपने जन्मदिन पर मीडिया को इसकी खास वजहें बताईं. उन्होंने कहा कि सराहन को चुनने के दो मुख्य कारण हैं. पहला, सराहन राजा वीरभद्र सिंह की जन्मभूमि है और दूसरा, माता भीमाकाली के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी. इसी वजह से मंदिर परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.

जन्मभूमि सराहन से था राजा वीरभद्र सिंह का गहरा जुड़ाव