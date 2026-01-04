बदल चुके हैं नीतीश कुमार! लोगों से संवाद बंद, कार्यकर्ताओं से मिलना कम और मीडिया से भी बनाई दूरी
सीएम नीतीश कुमार लगातार लोगों से दूरी बनाने लगे हैं. कार्यकर्ताओं से कम मिलते हैं और मीडिया से भी बात नहीं करते हैं. पढ़ें वजह..
Published : January 4, 2026 at 6:33 PM IST
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से संवाद के लिए जाने जाते रहे हैं. 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद से पहले से वह लोगों के बीच जाते रहे हैं, उनसे संपर्क स्थापित करते रहे हैं. उन्होंने एक दर्जन से अधिक यात्रा निकाली लेकिन लंबे समय से वह लोगों से दूर होते जा रहे हैं. जनता दरबार से लेकर पार्टी कार्यालय में होने वाले कार्यक्रम भी अब तक पड़े हुए हैं. यहां तक कि किसी कार्यक्रमों में भी लोगों से नहीं मिलते है. सुरक्षा घेरा इतना सख्त होता है कि लोग उनके पास जा नहीं सकते हैं. कार्यकर्ताओं से भी दूरी बन रही है.
नीतीश ने लोगों से मिलना छोड़ा: 2005 में सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री ने न्याय यात्रा निकाली थी. सत्ता में आने के बाद लोगों के बीच जाकर फीडबैक लिया और उनसे मिले सुझाव पर ही उन्होंने साइकिल योजना और पोशाक योजना समेत कई योजनाओं की शुरुआत की. शराबबंदी से लेकर तमाम फैसले लोगों के सुझाव पर ही लिए गए. जनता दरबार के माध्यम से भी लोगों की समस्याओं को सुनते थे और उनकी समस्याओं का ऑन स्पोर्ट समाधान करते थे लेकिन वह भी अब बंद है.
कार्यकर्ताओं से मुलाकात बंद!: नीतीश कुमार पहले जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं से आमने-सामने की मुलाकात करते थे और उनकी समस्याओं का निदान करते थे लेकिन लंबे समय से वह भी बंद है. 1 जनवरी को मुख्यमंत्री आम लोगों से मुलाकात करते थे लेकिन इस बार कुछ चुनिंदा लोगों से ही मिले हैं. अब तो सीएम एक्टिव जरूर दिखते हैं लेकिन लोगों के बीच जाने से बचते हैं. या यूं कहें कि सुरक्षा घेरा इतना मजबूत कर दिया गया है कि आम लोग उनके पास जा ना सके.
जेडीयू नेता ने दी सफाई: लोगों से सीएम की बढ़ती दूरी पर विपक्ष लगातार हमलावर है. हालांकि नीतीश कुमार के नजदीकी संजय गांधी का कहना है कि मुख्यमंत्री तो हमेशा लोगों के बीच ही रहते हैं. लगातार कार्यक्रमों में जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं. जितनी जरूरत होती है, उतनी देर तक पार्टी कार्यालय में मौजूद रहते हैं.
"मुख्यमंत्री तो हमेशा लोगों के बीच ही रहते हैं. सुबह से दोपहर तक मुख्यमंत्री लगातार कार्यक्रम में जाते हैं. पार्टी कार्यालय में भी आते हैं. जहां तक पार्टी कार्यालय में 10 मिनट रुकने का सवाल है तो यही कहूंगा कि जब 10 मिनट का ही काम रहेगा तो उससे अधिक रुकेंगे क्यों?"- संजय गांधी, विधान पार्षद, जनता दल यूनाइटेड
विपक्ष ने कसा तंज: वहीं, विपक्ष इसको लेकर मुख्यमंत्री और जेडीयू पर तंज कस रहा है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि अब सीएम उस स्थिति में नहीं हैं कि सार्वजनिक तौर पर आम लोगों से मिल सकें, या फिर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करें. सच तो ये हैं कि अधिकारी और उनके कुछ नजदीकी मंत्री हैं सरकार को चला रहे हैं.
"मुख्यमंत्री का व्यवहार जिस प्रकार से होता है, उसके कारण उनके सारे कार्यक्रम अब ऑनलाइन ही हो रहे हैं. ऑफलाइन यदि कोई कार्यक्रम होता भी है तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी जाती है कि उनके पास कोई जा नहीं सकता है. पिछले दिनों जिस प्रकार से महिला चिकित्सक के हिजाब खींचने के कारण सरकार की किरकिरी हुई है, उसके बाद से अब उनके आसपास रहने वाले अधिकारी और मंत्री नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच जाएं."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल
क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ एनके चौधरी का कहना है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अपने व्यवहार के कारण विवादों में आ जाते हैं, इन्हीं बातों से बचने के लिए अब चुनिंदा लोगों के बीच ही रहते हैं और उन्हीं के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं. वे कहते हैं कि यह स्थिति बिहार के लिए सही नहीं है. नीतीश कुमार तो लोगों के बीच ही रहने वाले नेता माने जाते रहे हैं. कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से सवाल उठ रहे हैं.
मीडिया से भी बना ली है दूरी: वैसे तो सीएम आवास में कई कार्यक्रम का आयोजन होता है लेकिन पहले की तरह कार्यक्रम का विभिन्न माध्यमों से लाइव बंद है, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार अपनी हरकतों के कारण विवाद में आ चुके हैं. पिछले दिनों मुस्लिम महिला चिकित्सा को नियुक्ति पत्र देने के दौरान हिजाब खींचने के कारण देश-विदेश में चर्चा में आ गए थे और मामला अभी भी सुलझा नहीं है. डॉक्टर ने अभी तक ज्वाइन भी नहीं की है. ऐसे में सीएम ने मीडिया से भी दूरी बना ली है.
मुख्यमंत्री अब सरकार की बड़ी घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच रख रहे हैं. पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सोशल मीडिया आसानी से पहुंचने का माध्यम है, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है. मुख्यमंत्री भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन कुल मिलाकर देखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी सीधा संवाद का कार्यक्रम अब नहीं हो रहा है. आगे कार्यक्रम होंगे, इसकी भी संभावना कम ही हैं.
ये भी पढ़ें:
Explainer: नीतीश कुमार के व्यवहार की चर्चा, क्या सीमा लांघ गए बिहार CM.. क्या सोचते है इस्लामी स्कॉलर?
2026 में नीतीश कुमार की सरकार और JDU की 10 बड़ी चुनौती?
'अगले जनरेशन का भविष्य संवारें भाई निशांत कुमार', JDU नेता ने पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार से की मांग
Explainer: BJP के साथ या खिलाफ.. बंगाल में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा JDU?