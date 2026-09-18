कौन थे काका हाथरसी जो बने हाथरस की पहचान?, जयंती-पुण्यतिथि पर स्मारक सूना क्यों?, जानिए वजह
देश-दुनिया को गुदगुदाने वाले श्रेष्ठ कवि के नगर से संवाददाता अतुल नारायण की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 10:52 AM IST|
Updated : September 18, 2026 at 11:24 AM IST
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हाथरस:हास्य व्यंग की एंट्री डिप्रेशन वाली ऐसी श्रेष्ठ रचनाओं से देश और दुनिया को गुदगुदाने वाले काका हाथरसी (प्रभु लाल गर्ग) की आज जयंती और पुण्यतिथि है. विडंबना यह है कि आज इस बेहद खास मौके पर उनकी अपनी जन्मभूमि हाथरस में बना स्मारक खुद व्यवस्था की बेरुखी का शिकार है. इस स्मारक में उनकी एक प्रतिमा के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित हो सके. हद तो तब हो गई जब आज उनकी जयंती पर एक भी कार्यक्रम यहां आयोजित नहीं होगा. इसे ऐसे कह सकते हैं कि हाथरस ही काका हाथरसी को भूल गया है.
कौन थे काका हाथरसी?
काका हाथरसी का जन्म 18 सितंबर 1906 को हाथरस में हुआ था. उनका बचपन काफी कठनाइयों में बीता था. उनके जन्म के बाद ही उनके पिता का निधन हो गया था. मां ने काफी गरीबी का सामना करते हुए उन्हें पढ़ाया लिखाया था. उन्हें हिंदी उर्दू अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञान था. उनकी रुचि हास्य व्यंग्य काव्य,संगीत, नाटक और चित्रकला में थी. उनके बनाए तेल चित्र उनके संगीत कार्यालय में आज भी देखे जा सकते हैं.
काका हाथरस हास्य व्यंग के अलावा संगीत के भी महारथी थे. काका हाथरसी "संगीत", "फिल्म संगीत", "म्यूजिक मिरर", तथा हास्यरसम" पत्रिकाओं, संगीत प्रेस और प्रकाशन संस्थान संगीत कार्यालय हाथरस तथा काका हाथरसी पुरस्कार ट्रस्ट के संस्थापक थे. वह 1985 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किए गए थे. वर्ष 1984 में उन्होंने जमुना किनारे नाम से ब्रजभाषा में एक फिल्म बनाई थी.
काका की प्रमुख रचनाएं
काका ने हास्य और व्यंग पर ढेरों किताबें और रचनाएं लिखीं. काका की फुलझड़ियां, काका के प्रहसन, काका के कहकहे, काका के व्यंग्य-बाण, काका तरंग, काका के गप्पे / गोलगप्पे, काका की कचहरी, काकदूत (या काक दूत), दुलत्ती समेत उनकी कई रचनाएं कालजयी कही जाती हैं.
काका की अंतिम यात्रा ऊंट गाड़ी पर क्यों निकली?
काका हाथरसी का 18 सितंबर 1995 को 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ था. उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अंतिम यात्रा ऊंट गाड़ी पर निकाली जाए. साथ ही श्मशान पर रोकर नहीं बल्कि ठहाके लगाकर उनको अंतिम विदाई दी जाए. उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए ऐसा ही किया गया.
हाथरस में स्मारक का निर्माण कब हुआ?
काका हाथरसी स्मारक का निर्माण वर्ष 2002 में हुआ था. इसके खर्च का लेखा जोखा किसी के पास नहीं है.काका के पौत्र अशोक गर्ग ही इसका खर्चा उठाते हैं. स्मारक 500 से 600 वर्ग गज में बना हुआ बताया जाता है. हाथरस के जिला अधिकारी रहे डॉक्टर रविकांत भटनागर इस काका हाथरसी स्मारक के अध्यक्ष हैं. शरद अग्रवाल कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं. दिनेश सेकसरिया कोषाध्यक्ष,डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा सचिव हैं. इनके अलावा काका के पौत्र जो अमेरिका में रहते हैं अशोक गर्ग वह और प्रोफेसर डॉक्टर एस के शर्मा संरक्षक है.
सिर्फ 18 सितंबर को ही खुलता है
यह स्मारक काका की याद ताजा करने के लिए सिर्फ 18 सितंबर को खुलता है. इसके अलावा किसी सत्संग और अन्य प्रोग्राम के लिए कभी कभार खुल जाता है. इसकी देखरेख की व्यवस्था सुचारू चलती रहे इसके लिए मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी कुछ धनराशि लेकर उपलब्ध कराया जाता है.
स्थाई कर्मचारी भी तैनात नहीं
इस स्मारक की देखरेख एक स्थानीय व्यक्ति सूरज पाल करते हैं. स्थाई रूप से कोई कर्मचारी यहां तैनात नहीं है. सफाई आदि के लिए कभी-कभार नगर पालिका परिषद की मदद ले ली जाती है. मुख्य गेट पर ताला लगा रहता है. दीवारें भी ऊंची है जिससे कोई आसानी से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता.
पिछले साल हुआ था कार्यक्रम
स्मारक समिति के लोगों के अनुसार पिछले साल 18 सितंबर को ही काका की स्मृति में कार्यक्रम हुआ था. उसके अलावा अन्य कुछ कार्यक्रम जरूर हुए. आमतौर पर रोजमर्रा वहां कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है. रात के कार्यक्रम के समय लाइट आदि की व्यवस्था कार्यक्रम आयोजन के खर्चे के हिसाब से कर दी जाती है. शौचालय की स्थिति ठीक-ठाक है लोगों का रोजाना आवागमन न होने से वहां धूल जरूर हो जाती है लेकिन अन्य प्रकार की गंदगी नहीं होती. इस स्मारक के संरक्षक काका हाथरसी के पौत्र हैं. वह साल में एक बार नवंबर के महीने में आकर स्मारक में रंग रोगन पुताई व अन्य काम जरूर के हिसाब से करा कर जाते हैं. बिजली का कनेक्शन है पानी के लिए भी समर की व्यवस्था सुचारू है.
कवि क्या बोले
कवि अनिल बौहरे ने बताया काका कभी झूठ नहीं बोलते थे. काका के व्यंग कालजयी होते थे. उनकी 70 साल पुरानी रचना आज भी चरितार्थ है. काका लोगों से मिलते जुलते रहते थे जो समाज की समस्याएं होती थी उन पर ही रचना लिखते थे. उनके कद के अनुरूप यहां कार्यक्रम ना होने पर कवि ने कहा कि काका बड़े थे शहर का विचार बड़ा नहीं है. यदि विचार बड़ा होता तो 18 सितंबर जो काका की आवागमन तिथि के दिन काका की स्मृति में कार्यक्रम जरूर रखा जाता. उन्होंने बताया कि वह दाऊजी मेले में 18 सितंबर को काका हाथरसी की स्मृति में कार्यक्रम के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं परंतु ऐसा नहीं हो पाया है. इस बार भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन काका की जयंती का कार्यक्रम रखा गया है.
साहित्यकार क्या बोले
साहित्यकार विद्यासागर ने काका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि काका हाथरसी इसलिए बेगाने नहीं हैं क्योंकि उनकी रचनाएं जो सड़क से लेकर संसद तक और देश की प्रधानमंत्री तक जो वचन कर रहे हैं. वह निश्चित रूप से बेगाने तो नहीं हो सकते. अपने घर की बात कर रहे हैं यह बात मानने लायक है कि हाथरस में उनके अनुरूप कोई न संग्रहालय है, ना पुस्तकालय ना शोधार्थियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है कि उसके बारे में एक ही जगह जानने समझने को मिल जाए यह कमी तो है.
उन्होंने कहाकि मुझे नहीं लगता कि काका कभी भी गैर प्रासंगिक होंगे उनकी रचना तो जन-जन से जुड़ी रचना हैं. काका की रचनाएं एंटी डिप्रेशन फार्मूला हैं. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से एक साल में उनकी स्मृति में जो बात होती है उसे पर चला नहीं जाता है. आज काका का सब कुछ है काका की चीजों के संग्रह में कोई दिक्कत भी नहीं है. उनके परिवार में उनके संगीत कार्यालय में उनके डायमंड पैकेट बुक्स वालों के यहां तमाम उनकी रचनाएं हैं वह संकलित की जा सकती है उनके उपयोग की वस्तु भी उनके परिवार के पास सुरक्षित रखी है वह रखी जा सकती हैं. उन्होंने कहा उनकी है जो अच्छी रचना है उन्हें स्कूलों में वितरित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सके कि काका क्या थे और हमें क्या होना चाहिए.
युवा माधव शर्मा ने बताया कि काका जी को इस धरा पर आए 120 साल हो चुके हैं. आज उन्हें हम उनके मरने के 30 साल बाद भी याद कर रहे हैं. उनकी रचनाएं कालजयी हैं. उनकी रचनाएं उसे समय भी सार्थक थी आज भी सार्थक बनी हुई है. काका स्मारक की मौजूदा दशा को देखते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से काका ही नहीं हर साहित्यकार के लिए चिंता का विषय है. पूर्वजों की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ियां को नहीं सौंपा जा रहा है. हम अपने स्वयं के लिए भी एक गड्ढा खोद रहे हैं. एक दिन आकर हम इस स्मारक पर कुछ कह जाएं या काका को कोट कर लें इससे कुछ नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि हाथरस की युवा सिर्फ इतना ही जानते हैं की काका हाथरसी नाम के कवि हुए थे वह किस विधा में लिखते थे उनकी कविता कैसी थी युवा नहीं जानते हैं.
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