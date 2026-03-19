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मेरठ में क्यों मुखर हुआ गुर्जर समाज, BJP को लेकर क्या है नाराजगी, जानिए

गुर्जर समाज के नेताओं ने बीजेपी पर क्या गंभीर आरोप लगाए, क्या चेतावनी दी, जानिए.

why has gurjar mahasangh become vocal in meerut against bjp
मेरठ में क्यों मुखर हुआ संयुक्त गुर्जर परिसंघ? (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 9:04 AM IST

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मेरठ: पश्चिमी यूपी में गुर्जर समाज में बड़ी पैठ रखने वाले गुर्जर महासंघ ने बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज मुखर की है. महासंघ के नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. समाज ने बीजेपी से क्या मांगें की हैं चलिए आगे जानते हैं.

बीजेपी पर क्या आरोप लगाए: मेरठ में बुधवार को गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग एकजुट हुए और बैठक की. इसके बाद संयुक्त गुर्जर परिसंघ के अध्यक्ष भोपाल सिंह गुर्जर मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने में आगे रहा है लेकिन देशभक्त और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रहने वाले इस समाज को पार्टी ने हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं दिया है.


गुर्जर समाज के नेताओं ने कहा कि समाज ने भाजपा की 'सबका साथ सबका विकास' नीति और राष्ट्रहित के मुद्दों से प्रभावित होकर पिछले सभी चुनावों में पार्टी को एकजुट समर्थन दिया था. एकतरफा समर्थन देने के बावजूद गुर्जर समाज को राजनीतिक रूप से उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान पार्टी ने नहीं दिया है. हाल ही में बीजेपी की तरफ से अलग अलग शहरों में भाजपा द्वारा संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर की गई नियुक्ति पर भी गुस्से का इजहार किया.



संयुक्त परिसंघ के संयोजक वीरेंद्र गुर्जर और इंजीनियर जगदीश पुठा ने चेतावनी दी कि यदि भाजपा प्रदेश और देश में गुर्जर समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं करेगी तो समाज आगामी चुनावो में अपने समर्थन पर पुनर्विचार करेगा. गुर्जर समाज जन-जागृति अभियान चलाकर मेरठ में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करके आगे की रुपरेखा बनाएगा.

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