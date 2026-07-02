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कम उम्र में सफेद हो रहे बाल, इन गलतियों को न करें नजरअंदाज, जानें कहां हो रही है चूक

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि बालों का समय से पहले पकना या सफेद होना या प्रीमेच्योर ग्रेईंग ऑफ हेयर कई बार यह स्वतंत्र व्याधि होती है. कई बार परतंत्र व्याधि होती है. ज्यादातर ये देखा जाता है, हम लोग बालों को डेड टिशु ही समझते हैं, जबकि ये सही नहीं है. बालों की जो हेयर रूट होती है, वो लिविंग होती है और हेयर रूट के बाद में जो बाल हमें बाहर से दिखते हैं, वो डेड टिशु होते हैं. अगर बालों की हेयर रुट को सही पोषण ना मिले, तो उनमें मेलेनिन का कंटेंट कम हो जाता है, खत्म हो जाता है.

शहडोल: आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि लोगों के सिर के बाल समय से पहले ही सफेद होने लगते हैं. लोग उसे लेकर परेशान भी रहते हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या होती है और अपने हर दिन के दिनचर्या में रहन-सहन में हम क्या बदलाव करें, किन बातों का ख्याल रखें, जिससे समय से पहले हमारे बाल सफेद न हों.

जिसके कारण बाल अपने प्राकृतिक कलर को खो देते हैं और इसे प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलते हैं. आदुनिक मत के मतानुसार, एलोपैथिक के हिसाब से यह डिफिशिएंसी डिजीज है, शरीर में बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो मिनिरल्स के डिफिशिएंसी के कारण होता है और एज पर आयुर्वेद, आयुर्वेद के मतानुसार ये पित्त प्रकोप के कारण होता है. पित्त प्रकोप के कारण बाल अगर असमय सफेद होते हैं, तो हमें पित्त प्रकोप के कारणों को देखना पड़ेगा.

फिजिकल और मेंटल वजह से बाल हो सकते हैं सफेद

शारीरिक और मानसिक कारण दो तरह के होते हैं. शारीरिक कारण होता है कि आपकी दिनचर्या, रितु चर्या, आहार बिहार, उचित नहीं है, जो कि पित्त कारक है, और मानसिक विकार जैसे कि अनिद्रा, अत्यधिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल फटीग और दिन में सोना रात को जागना. आज के समय में जो बच्चे हैं, वो अपने उम्र से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं. पढ़ाई को लेकर रात को जागते हैं. अन्य क्रियाकलाप जैसे कि अत्यधिक केमिकल यूज इन फॉर्म ऑफ शैंपू, अनुचित तेलों का उपयोग करना, जिनमें मुख्यतः नेचुरल तेल नहीं होते हैं, बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी तेल हैं, जो कि आयुर्वेद के नाम पर मिनरल आयल बेस तेल बनाते हैं.

सफेद बालों को लेकर सावधानी (Getty Image)

केमिकल वाले शैंपू-कंडीशनर का उपयोग

शास्त्रोक्त विधि से जो निर्मित नहीं होते हैं, उनका उपयोग करना. हार्स केमिकल वाले शैंपू, कंडीशनर का उपयोग करना, एयर ड्रायर के माध्यम से बालों को सुखाना, ये सारे जो कारण हैं, उनके कारण बालों का समय से पहले पकना होता है. खान पान तो विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हमें ऋतुओं के अनुसार ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए. दिनचर्या का पालन करना चाहिए और आहार बिहार ऐसा रखना चाहिए, जो कि पित्त को अनुचित न बढ़ाए.