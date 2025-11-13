ETV Bharat / state

झारखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी से क्यों हटाई गईं गुंजन सिंह, जानें क्या कहा प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने

झारखंड महिला कांग्रेस की नव मनोनित प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: गुंजन सिंह की जगह कांग्रेस आलाकमान के द्वारा रमा खलखो को झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है. इस निर्णय के बाद सवाल उठने लगे हैं. लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि जब 10 नवंबर 2025 को ही महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने गुंजन सिंह और प्रदेश पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की थी तो फिर एक महीने बाद ही उनको हटा कर रांची की पूर्व मेयर रहीं रमा खलखो को झारखंड महिला कांग्रेस का नया अध्यक्ष क्यों बनना पड़ा?

लोगों के जेहन में सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी की "नारी न्याय जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी " नीति की वजह से गुंजन सिंह की कुर्सी चली गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत ने कांग्रेस के कई नेताओं से बात की.

झारखंड कांग्रेस के नेताओं और भाजपा नेता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कांग्रेस नेता जगदीश साहू का तर्क

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने यह कहकर सबकुछ साफ कर दिया कि आदिवासी और ईसाई व्यक्ति को भी संगठन में बड़ी जिम्मेवारी देनी थी, इसलिए रमा खलखो को गुंजन सिंह की जगह प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. अजय कुमार जब झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब से गुंजन सिंह लगातार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुईं थीं. ऐसे में यह बदलाव स्वाभाविक है. लेकिन जब बदलाव ही करना था तब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने क्यों 10 अक्टूबर को फिर से गुंजन सिंह को प्रदेश महिला कांग्रेस की बागडोर सौंप दी थी, इस सवाल से जगदीश साहू बचते नजर आये.

प्रदेश कांग्रेस के महासचिव ने बताया सामान्य निर्णय