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सरकारी किताबें कबाड़ में...! धमतरी के निजी स्कूल में ही वजन के बाद ऑटो में निकाली गईं पुस्तकें, कलेक्टर ने कहा- जांच होगी

कबाड़ में देने के नियम और अनुमति जैसे तथ्यों की जांच के बाद कार्रवाई की बात कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कही है.

government books in scrap
सरकारी किताबें कबाड़ में...! (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2026 at 4:18 PM IST

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धमतरी: शहर के एक निजी स्कूल में सरकारी पाठ्य पुस्तकों को कबाड़ में देने का वीडियो सामने आया है. कथित लापरवाही का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. मराठापारा रोड स्थित नूतन इंग्लिश मीडियम स्कूल से जुड़े वीडियो में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकें भी कबाड़ी में देने की बात सामने आई है. हालांकि पुस्तकों को देने के क्या नियम है और क्या अनुमति है उसकी जांच की जा रही है.

कबाड़ में देने के नियम और अनुमति जैसे तथ्यों की जांच करने की बाद कलेक्टर ने कही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें बड़ी संख्या में किताबों का ढेर स्कूल परिसर में दिख रहा है. बताया जा रहा है कि इन्हीं पुस्तकों को स्कूल परिसर में ही तौला गया और इसके बाद ऑटो में लोड कर बाहर ले जाया गया. वीडियो में बच्चों से भी पुस्तकों को उठवाने और ढुलवाने का काम कराए जाने की बात सामने आ रही है. वहीं पुस्तकों को ऑटो में रखने के बाद उन्हें कार्टून से ढककर बाहर निकाला गया. इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं.

स्कूल प्रिंसिपल ने क्या कहा?

ईटीवी भारत संवाददाता ने स्कूल की प्रिंसिपल नम्रता पाठक से फोन पर मामले पर चर्चा की प्रिंसिपल का कहना है कि वह स्कूल में नहीं है, इलाज के लिए रायपुर आई हुई हैं. हालांकि उनका यह भी कहना है कि किताबों को वह बेच सकती हैं, जला और फेंक तो नहीं सकती है. साथ ही कहा कि पुस्तक 2 से 3 साल पुरानी हैं और स्कूली बच्चों ने वापस लाकर जमा किया था.

government books in scrap
छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकें भी कबाड़ी में देने की बात सामने आई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने कहा- जांच की जाएगी

सरकारी पुस्तक बेचने को लेकर क्या नियम है और जिला शिक्षा विभाग से अनुमति ली गई या नहीं ये सब जांच का विषय है. मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने भी कहा कि स्कूल की जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

अब प्रशासन की जांच में यह साफ होगा कि स्कूल परिसर में रखी सरकारी किताबों का वजन किसके निर्देश पर किया गया, इन्हें कबाड़ में क्यों भेजा गया, ऑटो में कार्टून से ढककर इन्हें बाहर ले जाने की वजह क्या थी?

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