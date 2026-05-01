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फर्रुखाबाद से क्यों नहीं जुड़ सका गंगा एक्सप्रेस वे, क्यों 25 किमी दूर से गुजरा, जानिए वजह

फर्रुखाबाद: पीएम मोदी ने 29 अप्रैल को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया था. 12 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेस वे से फर्रुखाबाद नहीं जुड़ सका. एक्सप्रेस वे जिल से करीब 25-26 किलोमीटर की दूरी से गुजर रहा है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है. वहीं, जिले के बीजेपी सांसद ने मीडिया के सामने आकर एक्सप्रेस वे के जिले से न जुड़ पाने की वजह बताई है. चलिए जानते हैं इस बारे में. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का अपने हाथों से उद्घाटन किया.594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जाता है और साथ ही 12 जिलों को जोड़ता है, इसके अलावा कई अन्य जिलों को भी इनडायरेक्टइस जोड़ता है, जिनमें गाजियाबाद सबसे प्रमुख है. हालांकि, गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ा नहीं है.



क्या कहा है बीजेपी सांसद ने: सांसद मुकेश राजपूत ने बताया 29 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिला हरदोई के मल्लावा में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घधाटन किया गया था. इसमें फर्रुखाबाद जनपद की भागीदारी हुई लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ अराजक तत्व जिनमें सपा कार्यकर्ता भी शामिल हैं, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है. फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपशब्दों का भी उपयोग किया गया है. यह उचित नहीं है.



एक्सप्रेस वे क्यों नहीं जुड़ सका जिले से: उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि डबल इंजन की सरकार में लिंक एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा. यह फर्रुखाबाद होकर गुजरेगा. इसकी लागत 7600 करोड़ रुपए और लंबाई 94 किलोमीटर सुनिश्चित की गई है. कुछ लोगों द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से न जोड़ने को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है.







एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है, कोई साधारण राजमार्ग का निर्माण नहीं होना था. तकनीकी समस्याओं के कारण यह फर्रुखाबाद से नहीं गुजर सका है. लिंक एक्सप्रेस वे बनने के बाद यह फर्रुखाबाद से भी जुड़ जाएगा. फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे की दूरी 25 से 26 किलोमीटर के बीच की है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर आरोप लगाना ठीक नहीं है.





सांसद ने आरोप लगाया कि 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में सपा की सरकार रही लेकिन उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस को फर्रुखाबाद से नहीं जोड़ा. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सैफई को महत्वता देकर फर्रुखाबाद को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे से वंचित किया. उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे की दूरी अधिक है बल्कि फर्रुखाबाद से यह एक्सप्रेसवे निकट है. उन्होने आरोप लगाया कि रजीपुर- उधनपुर एवं नवाबगज-हथियापुर मार्ग को सपा की सरकार ने 3:30 मीटर से घटकर 3 मीटर कर दिया था. भाजपा की सरकार ने ऐसे मार्गो को 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ा करने का कार्य किया. बीजेपी ने जिले के लिए कई विकास कार्य कराए हैं.





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