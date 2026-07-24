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'ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा भी पिघला दे', कुल्हाड़ी लेकर DM दफ्तर पहुंचे किसान ने मारा डायलॉग, ये थी वजह

डीएम दफ्तर में मचा हड़कंप, पुलिस ने नाराजगी की वजह पूछी, ऐसे कराया शांत.

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लखीमपुर खीरी में कुल्हाड़ी लेकर DM दफ्तर पहुंचा किसान. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 12:59 PM IST

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लखीमपुर खीरी: जिले में गुरुवार को डीएम दफ्तर में एक किसान कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया. यहीं नहीं किसान ने दफ्तर में घुसते ही सनी देयोल का प्रसिद्ध डायलॉग 'ये मजदूर का हाथ है कातिया'. यह सुनते ही डीएम दफ्तर में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने उसकी नाराजगी की वजह पूछी और किसी तरह उसको समझाकर शांत कराया. चलिए आगे जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

ये था मामला: दरअसल, गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सिंगाही थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव निवासी राम सिंह पुत्र बद्री प्रसाद अपनी मां और दो मासूम बच्चों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचा. शिकायत पत्र देने के बाद वह बाहर निकला और अपने पास छिपाकर लाई गई कुल्हाड़ी निकाल ली.

उसने खुद को पृथ्वीराज चौहान का वंशज बताते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है. इस दौरान उसने फिल्म का मशहूर डायलॉग भी दोहराया कि "यह मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है." मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली, जबकि उसकी मां लगातार उसे डांटती रही. घटना के बाद कुछ देर के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे.

ये आरोप लगाया: पुलिस जांच में सामने आया कि राम सिंह ने 19 जुलाई 2026 को सिंगाही थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया था कि गांव के गाटा संख्या 737, जो खाद के गड्ढे के लिए दर्ज है को लेकर पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह और अन्य लोगों से विवाद हुआ था. उसने मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा दिया था.


वहीं गांव के कई ग्रामीणों ने राम सिंह के आरोपों को खारिज करते हुए उस पर ही सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास करने का आरोप लगाया है. ग्रामीण पैकरमा के मुताबिक राम सिंह ने उनकी दुकान के सामने सड़क किनारे गड्ढा खोद दिया, जिससे सड़क को नुकसान पहुंचने की आशंका है. विरोध करने पर वह गाली-गलौज करता है. गांव की महिला सुंदरी का भी आरोप है कि राम सिंह आए दिन लोगों से अभद्रता करता है और ग्राम समाज की जमीन पर जबरन नाली बनाकर कब्जा करना चाहता है. इसी का विरोध पूरा गांव कर रहा है.

इसे लेकर सिंगाही थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप चौबे ने बताया कि पुलिस ने मौके पर जांच की है. प्रथम दृष्टया सामने आया है कि राम सिंह ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, जिसका गांव के लोग और पूर्व प्रधान विरोध कर रहे हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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