आखिर क्यों टूट जाता है मानसिक संतुलन? जानिए इंसान के 'हैवान' बनने का खौफनाक सच
दिमाग का 'केमिकल लोचा' या बचपन का आघात? क्यों कुछ लोग काबू नहीं कर पाते अपना गुस्सा?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 1:59 PM IST
लखनऊ: रिजेक्शन, तनाव और गुस्सा किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ सकते हैं. जब ये भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तो व्यक्ति हिंसक या अमानवीय व्यवहार करने लगता है. लखनऊ में पांच साल के बच्चे की हत्या और फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम का मर्डर, ये दोनों रिजेक्शन, तनाव और गुस्सा का ही नतीजा लगता है.राज किशोर के संपादन के साथ पेश है संवाददाता प्रशांत मिश्रा की खास रिपोर्ट.
आखिर क्यों? इंसान से हैवान बन जाते हैं?: वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर पीके श्रीवास्तव कहते हैं कि, जब किसी व्यक्ति के मन की बात नहीं होती, उसे लगता है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है, या सामने वाला उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में कुछ लोगों में 'रिजेक्शन सेंसिटिविटी' (Rejection Sensitivity) यानी अस्वीकृति के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता हो जाते हैं. ऐसे व्यक्ति के लिए 'ना' केवल एक जवाब नहीं होता, बल्कि उसे लगता है कि उसका अपमान किया जा रहा है, उसको लगता है उसकी अहमियत खत्म कर दी गई है, या उसके अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है. यही सोच उसके भीतर गहरा तनाव और भयानक गुस्सा पैदा करती है.
कई मामलों में यह स्थिति 'नार्सिसिस्टिक इंजरी' (Narcissistic Injury) यानी आत्म-अहम को गहरी व गंभीर चोट का रूप ले लेती है. यदि यह आहत की भावना लगातार बढ़ती जाए तो यह 'नार्सिसिस्टिक रेज' (Narcissistic Rage) यानी आहत से उपजा उग्र क्रोध ( आक्रामक गुस्सा) बन सकती है. इस अवस्था में व्यक्ति का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह सही-गलत को समझ नहीं सकता है.- डॉक्टर पीके श्रीवास्तव, वरिष्ठ मनोचिकित्सक
भावनाएं काबू में रहना जरूरी: अपराध के समय कई लोग 'इम्पल्सिव एग्रेसन' (Impulsive Aggression) यानी आवेग में की गई आक्रामकता की स्थिति में भी आ जाते हैं. इसका मतलब है कि उस समय व्यक्ति भावनाओं के तेज बहाव में निर्णय लेता है. वह कुछ पल के लिए यह सोच ही नहीं पाता कि, उसके कदम का कानूनी, सामाजिक और मानवीय परिणाम क्या हो सकता है?. गुस्सा उसके विवेक पर हावी हो जाता है, और वह ऐसा अपराध कर बैठता है, जिसका पछतावा बाद में उसे हो सकता है.
इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुस्सा और आक्रामकता कई बार व्यक्ति की भावनात्मक उथपुथल व मानसिक प्रतिक्रिया का हिस्सा हो सकता हैं. लेकिन इनकी आड़ में किसी भी आपराधिक काम को सहानुभूति के नजरिये से नहीं देखा जा सकता है. यदि कोई व्यक्ति आक्रामक होकर किसी दूसरे को शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, तो यह अपराध है जिसके लिए कानून के तहत सजा होनी चाहिए.-वीर सिंह, हाईकोर्ट के अधिवक्ता
अचानक नहीं होती ऐसी घटनाएं: आज का समाज पहले से काफी बदल चुका है. पहले लोग परिवार और समाज में एक-दूसरे से खुलकर बात करते थे, खूब संवाद होता था. लोग आपस में सुख दुख साझा करते थे. बच्चे- बड़ों के बीच रहते थे, और उन्हें समझाने-डांटने वाला माहौल मिलता था. आज परिवार छोटे हो गए हैं, बातचीत कम हो गई है और लोग मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हैं, आपस में लोगों की कम बात होती है. लोग एक-दूसरे के साथ कम समय बिताते हैं. इसका असर यह हुआ कि लोग अपनी भावनाएं भीतर ही दबाकर रखने लगे हैं
जब मन की बात बाहर नहीं निकलती है तो तनाव बढ़ता है, और कई बार यही तनाव विस्फोटक रूप ले लेता है जो कई बार हिंसक भी हो जाता है. ऐसे तनाव की वजह से कई बार लोग खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं- डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल
संवाद ही हर समस्या का हल है?: ऐसी मानसिक स्थिति से बचाव संभव है. सबसे जरूरी है कि परिवार के सदस्यों के बीच में बातचीत का माहौल बना रहे. बचपन से यह सिखाया जाए कि जीवन में हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, और 'ना' सुनना भी जीवन का ही हिस्सा है. धैर्य रखना, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना और असफलता को स्वीकार करना सिखना होगा. परिवार के लोग यदि देखें कि कोई सदस्य लगातार तनाव में है, वह बहुत गुस्सा करता है, उसके व्यवहार तेजी से बदल रहा है, तो उसे अकेला न छोड़े, उसके साथ समय बिताएं और उसकी बातें सुनें.
तनाव कम करने के लिए नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, व्यायाम, परिवार और दोस्तों से खुलकर बातचीत करना आवश्यक है. इसके साथ साथ यदि लगे मामला थोड़ा गंभीर है तो मनोचिकित्सक या काउंसलर से सलाह लेनी चाहिए. मानसिक परेशानी को छिपाने या शर्म करने के बजाय समय पर इलाज कराना चाहिए- डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल
विशेषज्ञों का मानना है कि लखनऊ और फिरोजाबाद जैसी घटनाएं सिर्फ कानून-व्यवस्था का मामला नहीं हैं, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी बड़ी चेतावनी हैं. यदि बचपन से ही धैर्य, संवाद और असफलता को स्वीकार करने की आदत विकसित की जाए और मानसिक तनाव को समय रहते पहचाना जाए, तो ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है.
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