ETV Bharat / state

शिया समुदाय के लिए आखिर क्यों खास है ‘दुलदुल’ घोड़ा; आम घोड़ों से अलग होती है परवरिश

शिया समुदाय के लिए आखिर क्यों खास है ‘दुलदुल’ घोड़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कर्बला से चोरी हुआ ‘दुलदुल’ घोड़ा आखिरकार उन्नाव में मिल गया. ईरानी नस्ल के इस खास घोड़े के लिए दुआएं की जा रही थी. सही सलामत घोड़ा मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली है. कर्बला प्रबंधन ने पुलिस का धन्यवाद किया है. हालांकि, इन सबके बीच यह भी चर्चा चल पड़ी है, कि आखिर ‘दुलदुल’ घोड़ा शिया समुदाय के लिए इतना खास क्यों है? शिया धर्मगुरुओं ने बताया कि मान्यता के अनुसार कि कर्बला मैदान में शहीद हजरत इमाम हुसैन के भाई और पराक्रमी हजरत अब्बास अलमदार जिस घोड़े पर सवार होते थे, वह वफादार था. उसी परंपरा की याद को जीवित रखने के लिए आज भी दुलदुल (जिसे कई जगह ‘जुलजना’ भी कहा जाता है) पाला जाता है. कर्बला की घटना में जब हजरत अब्बास अलमदार खेमे के बच्चों और महिलाओं के लिए फरात नदी से पानी लेने गए, तब दुश्मन सेना ने उन पर हमला किया. दोनों हाथ जख्मी होने के बावजूद उन्होंने मश्क को दांतों से थामे रखा. ऐसे कठिन समय में उनका घोड़ा उन्हें सहारा देकर खेमे तक वापस लाया. इसी वफादारी और बलिदान की याद में ‘दुलदुल’ घोड़े को विशेष सम्मान दिया जाता है. आम घोड़ों से अलग होती है परवरिश. (Photo Credit: ETV Bharat) होती है खास परवरिश: दुलदुल घोड़ों के संरक्षक फैजी बताते हैं, कि यह आम घोड़ा नहीं होता. यह ईरानी नस्ल का खास घोड़ा है. इसे बचपन से ही खास तरीके से पाला जाता है. इस पर कभी सवारी नहीं की जाती. इसकी सेवा के लिए विशेष व्यक्ति नियुक्त होता है, जो इसकी देखभाल करता है.