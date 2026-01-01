ETV Bharat / state

शिया समुदाय के लिए आखिर क्यों खास है ‘दुलदुल’ घोड़ा; आम घोड़ों से अलग होती है परवरिश

संरक्षक फैजी बताते हैं, कि यह आम घोड़ा नहीं ईरानी नस्ल का खास घोड़ा है. इसे बचपन से ही खास तरीके से पाला जाता है.

शिया समुदाय के लिए आखिर क्यों खास है ‘दुलदुल’ घोड़ा.
शिया समुदाय के लिए आखिर क्यों खास है ‘दुलदुल’ घोड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 12:02 PM IST

लखनऊ: कर्बला से चोरी हुआ ‘दुलदुल’ घोड़ा आखिरकार उन्नाव में मिल गया. ईरानी नस्ल के इस खास घोड़े के लिए दुआएं की जा रही थी. सही सलामत घोड़ा मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली है. कर्बला प्रबंधन ने पुलिस का धन्यवाद किया है. हालांकि, इन सबके बीच यह भी चर्चा चल पड़ी है, कि आखिर ‘दुलदुल’ घोड़ा शिया समुदाय के लिए इतना खास क्यों है?

शिया धर्मगुरुओं ने बताया कि मान्यता के अनुसार कि कर्बला मैदान में शहीद हजरत इमाम हुसैन के भाई और पराक्रमी हजरत अब्बास अलमदार जिस घोड़े पर सवार होते थे, वह वफादार था. उसी परंपरा की याद को जीवित रखने के लिए आज भी दुलदुल (जिसे कई जगह ‘जुलजना’ भी कहा जाता है) पाला जाता है.

कर्बला की घटना में जब हजरत अब्बास अलमदार खेमे के बच्चों और महिलाओं के लिए फरात नदी से पानी लेने गए, तब दुश्मन सेना ने उन पर हमला किया. दोनों हाथ जख्मी होने के बावजूद उन्होंने मश्क को दांतों से थामे रखा. ऐसे कठिन समय में उनका घोड़ा उन्हें सहारा देकर खेमे तक वापस लाया. इसी वफादारी और बलिदान की याद में ‘दुलदुल’ घोड़े को विशेष सम्मान दिया जाता है.

आम घोड़ों से अलग होती है परवरिश.
आम घोड़ों से अलग होती है परवरिश. (Photo Credit: ETV Bharat)

होती है खास परवरिश: दुलदुल घोड़ों के संरक्षक फैजी बताते हैं, कि यह आम घोड़ा नहीं होता. यह ईरानी नस्ल का खास घोड़ा है. इसे बचपन से ही खास तरीके से पाला जाता है. इस पर कभी सवारी नहीं की जाती. इसकी सेवा के लिए विशेष व्यक्ति नियुक्त होता है, जो इसकी देखभाल करता है.

मोहर्रम के दौरान निकलने वाले तमाम जुलूसों में यह घोड़ा अगुवाई करता है. इसे विशेष रूप से सजाया जाता है और इसके सिर पर खून के निशान दर्शाने वाले कपड़े लगाए जाते हैं, ताकि कर्बला की शहादत की याद ताजा रहे. लोगों की श्रद्धा भी बनी रहे.

खान-पान भी अलग: उन्होंने बताया कि दुलदुल का खान-पान आम घोड़ों से बिल्कुल अलग होता है. इसे वहीं चीजें खिलाई जाती हैं, जो इंसान को खुद पसंद होता है. जैसे काजू, बादाम, दूध, केला, जलेबी आदि. इसकी परवरिश इस तरह की जाती है, कि यह बेहद शांत स्वभाव का होता है. यह किसी को लात नहीं मारता है, न ही हमला करता है, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों और जुलूसों में कोई खतरा न हो.

इसके रहने के लिए अलग से साफ-सुथरा घर बनाया जाता है. इसे किसी भी तरह की ब्रीडिंग या क्रॉस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता. ताकि इसे ‘पाक’ माना जाए. मन्नतों और आस्था का प्रतीक: लखनऊ शहर में फिलहाल तीन दुलदुल घोड़े पाले जा रहे हैं.

‘दुलदुल’ घोड़ा.
‘दुलदुल’ घोड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)

लोग मांगते हैं मन्नत: मोहर्रम के दिनों में मजलिस, मातम और जुलूसों के दौरान लोग इन्हें अपने यहां बुलाते हैं. बड़ी संख्या में लोग दुलदुल से मन्नत मांगते हैं. घोड़े को खिलाया गया खाना लोग प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं और परिवारजनों को खिलाते हैं. मान्यता है, कि इससे मुरादें पूरी होती हैं.

यही वजह है, कि दुलदुल घोड़े की देखभाल, सुरक्षा और सम्मान को लेकर शिया समुदाय बेहद संवेदनशील रहता है. तालकटोरा कर्बला से घोड़े की चोरी और फिर उसकी सकुशल बरामदगी ने यह साफ कर दिया कि दुलदुल सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और बलिदान की जीवित निशानी है.

