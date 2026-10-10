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सैफई में अखिलेश यादव का सवाल- चुनाव आयोग के खिलाफ बोलने पर बीजेपी को दर्द क्यों? कहा- नाम हटाने वाले खुद हटने वाले

सैफई में अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

इटावा : सैफई में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की. सैफई में निर्माणाधीन स्मारक में समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्होंने नेताजी को नमन किया. इस दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए.

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाने पर बीजेपी को दर्द क्यों होता है. अखिलेश ने दावा किया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में धांधली कर जीत हासिल कर रही है. अखिलेश ने पुलिस पर सादे कपड़ों में वोट डलवाने और बीजेपी कार्यालय से फोन कर फॉर्म-7 भरवाने के भी आरोप लगाए.