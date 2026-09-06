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पसीने में आने वाली बदबू को नजरअंदाज ना करें, यह गंभीर बीमारी का भी हो सकता है संकेत

शरीर से अधिक मात्रा में और बदबूदार पसीना आना सामान्य नहीं है.

Excessive and foul-smelling sweat is a cause of ailments
ज्यादा और बदबूदार पसीना रोगों का कारण (Source - GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 6, 2026 at 2:28 PM IST

6 Min Read
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अजमेर: पसीने से आने वाली बदबू भला किसी अच्छी लगती है. बदबू के कारण लोग दूरी बनाने लगते हैं. यह स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व पर तो प्रभाव डालती ही है, लेकिन यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है. पसीने में बदबू आना किसी और असाधारण बीमारी का संकेत भी हो सकता है. चिकित्सकों का कहना है कि पसीने से आने वाली बदबू को डियो या अन्य खुशबूदार पदार्थ लगाकर दबाने की बजाय किसी पीछे के कारण को जानें और उचित उपचार लें. आयुर्वेद चिकित्सा पद्दति में इस समस्या के उपाय बताए गए हैं. आइए जानते हैं बदबूदार पसीने के पीछे के वास्तविक कारणों और उपचार के बारे में...

आयुर्वेद के वरिष्ठ चिकित्सा बी एल मिश्रा का कहना है कि पसीना आना शरीर में एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन पसीना अधिक आना या नहीं आना भी अच्छे संकेत नहीं है. सामान्य रूप से यदि पसीना आता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वस्थ है. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पसीने में कहीं बदबू तो नहीं है. यदि तीव्र बदबू आ रही है, तो इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. कई लोग पसीने की बदबू को छुपाने के लिए तरह-तरह के खुशबूदार पदार्थ लगते हैं जो बदबू को रोक देते हैं. लेकिन बदबूदार पसीने के पीछे उत्पन्न हो रहे असाधारण रोग को नहीं रोक पाते है. लंबे समय तक बदबूदार पसीना आने के चलते व्यक्ति किसी ना किसी रोग घिर जाता है.

बदबूदार पसीने से बचने के ये हैं उपाय, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

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पसीना आने के कारण: डॉ मिश्रा बताते हैं कि मेद (फेट) के पाचन के दौरान अपशिष्ट के रूप में पसीने का रोम छिद्र में निर्माण होता है. जब शरीर में मेद ज्यादा होने लगता है, तो पसीना भी ज्यादा आता है. उन्होंने बताया शरीर में जब तापमान अधिक बढ़ने लगता है तो पित्त और अग्नि की गर्मी को शांत करने के लिए और आंतरिक अंगों को बचाने के लिए पसीने के स्त्रोत खुल जाते हैं और शरीर का तापमान संतुलित होने लगता है. इसके अलावा शारीरिक श्रम और व्यायाम करने से भी वायु और पित्त की अधिकता के कारण शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है, तापमान को संतुलित करने के लिए शरीर से पसीना बाहर आता है. क्रोध, भय, चिंता और तनाव के कारण पित्त असंतुलित हो जाता है, जिससे तापमान बढ़ने से पसीना आने लगता है. इसके अलावा शरीर में आंव (टॉक्सिन) बढ़ने लगते हैं, तो उसे बाहर निकालने के लिए शरीर प्रतिक्रिया करता है. जिससे पसीने के साथ टॉक्सिन बाहर आते है.

पसीने में बदबू के कारण : उन्होंने बताया कि शरीर में पाचन क्रिया के विकृत होने के कारण चर्बी पिघलती है और जब बढ़े हुए टॉक्सिन के साथ चर्बी मिलती ,है तब यह पसीने के रूप में बाहर आती है. तब पसीने में बदबू आने लगती है. उष्ण, तीक्ष्ण और तले हुए भोजन के अलावा विरुद्ध भोजन करने से भी पसीने में बदबू आने लगती है. मादक पदार्थों के अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप बढ़ता है और टॉक्सिन बढ़ जाते हैं. यह जब शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं तो बदबू आने लगती है. पानी कम पीने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे टॉक्सिन मिश्रित पसीना बाहर आता है और यह बदबूदार होता है.

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बदबूदार पसीने से बचने के लिए करें ये उपाय:

  • उष्ण और तीक्ष्ण के अलावा तले हुए खाद्य पदार्थों से करें परहेज
  • नारियल पानी पीना भी लाभदायक
  • शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करें
  • योग–व्यायाम और सुबह–शाम वॉक करें
  • रात 8 बजे बाद भोजन नहीं करें

बदबूदार पसीने से हो सकते हैं ये रोग: डॉ मिश्रा ने बताया कि लगातार लंबे समय तक यदि बदबूदार पसीना आता है तो कई तरह के त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं. इनमें त्वचा का काला होना, खुजली चलना, दाद होना, सोरायसीस नामक गंभीर रोग होना, फंगल इन्फेक्शन होना, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना, त्वचा का फटना, त्वचा का ग्लो कम होना आदि दुष्प्रभाव होते हैं. उन्होंने बताया कि पसीना शरीर की त्वचा से अधिक आने लगता है तब मल–मूत्र द्वारा टॉक्सिन बाहर नहीं निकाल पाते हैं. जिससे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं. उन्होंने बताया कि त्वचा के रोग के अलावा लिवर में सूजन आना, तिल्ली का बढ़ जाना, थायराइड का असंतुलन होना, डायबिटीज, किडनी में पथरी होना और किडनी में संक्रमण रोग भी हो सकता है.

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पसीने में बदबू हो तो ऐसे भोजन से बचें: डॉ मिश्रा बताते हैं कि पसीने से लगातार बदबू लंबे समय तक रहती है तो खानपान में विशेष सावधानी रखें. उष्ण और तीक्ष्ण के अलावा तले हुए खाद्य पदार्थों से परहेज करें. मसालेदार भोजन न करें. शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन न करें. रात्रि को 8 बजे बाद भोजन न करें.

बदबूदार पसीना आने पर यह करें: डॉ मिश्रा ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में पानी और मौसमी फलों का सेवन करें. विशेष कर नींबू, संतरा और मौसमी का रस लाभदायक है. गुदेदार सब्जियां, टमाटर और हरी सब्जियों का भोजन में उपयोग करें. ठंडा दूध, ठंडाई, नींबू की शिकंजी, ताजी छाछ, दही का सेवन भी फायदेमंद है. जौ की राबड़ी, चने का सत्तू का सेवन करें. फाइबर युक्त अनाज का सेवन करें. कच्चा नारियल खाना या नारियल पानी पीना भी लाभदायक है. खस, चंदन, केवड़ा, मुल्तानी मिट्टी का शरीर पर लेप करें. फिटकरी या नीम के पत्ते या पेड़ की परत को पानी में उबालकर उस पानी से नहाएं. सूती कपड़ों का उपयोग करें. गोंद कतीरा, किशमिश, उन्नाव का सेवन पानी में भिगो कर करें. ताजा भोजन का ही सेवन करें. जंक फास्ट फूड से बचें. योग और व्यायाम के अलावा मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करे. ताकि पाचन क्रिया संतुलित रहे.

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