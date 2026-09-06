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पसीने में आने वाली बदबू को नजरअंदाज ना करें, यह गंभीर बीमारी का भी हो सकता है संकेत

अजमेर: पसीने से आने वाली बदबू भला किसी अच्छी लगती है. बदबू के कारण लोग दूरी बनाने लगते हैं. यह स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व पर तो प्रभाव डालती ही है, लेकिन यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है. पसीने में बदबू आना किसी और असाधारण बीमारी का संकेत भी हो सकता है. चिकित्सकों का कहना है कि पसीने से आने वाली बदबू को डियो या अन्य खुशबूदार पदार्थ लगाकर दबाने की बजाय किसी पीछे के कारण को जानें और उचित उपचार लें. आयुर्वेद चिकित्सा पद्दति में इस समस्या के उपाय बताए गए हैं. आइए जानते हैं बदबूदार पसीने के पीछे के वास्तविक कारणों और उपचार के बारे में...

आयुर्वेद के वरिष्ठ चिकित्सा बी एल मिश्रा का कहना है कि पसीना आना शरीर में एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन पसीना अधिक आना या नहीं आना भी अच्छे संकेत नहीं है. सामान्य रूप से यदि पसीना आता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्वस्थ है. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पसीने में कहीं बदबू तो नहीं है. यदि तीव्र बदबू आ रही है, तो इसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. कई लोग पसीने की बदबू को छुपाने के लिए तरह-तरह के खुशबूदार पदार्थ लगते हैं जो बदबू को रोक देते हैं. लेकिन बदबूदार पसीने के पीछे उत्पन्न हो रहे असाधारण रोग को नहीं रोक पाते है. लंबे समय तक बदबूदार पसीना आने के चलते व्यक्ति किसी ना किसी रोग घिर जाता है.

बदबूदार पसीने से बचने के ये हैं उपाय, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

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पसीना आने के कारण: डॉ मिश्रा बताते हैं कि मेद (फेट) के पाचन के दौरान अपशिष्ट के रूप में पसीने का रोम छिद्र में निर्माण होता है. जब शरीर में मेद ज्यादा होने लगता है, तो पसीना भी ज्यादा आता है. उन्होंने बताया शरीर में जब तापमान अधिक बढ़ने लगता है तो पित्त और अग्नि की गर्मी को शांत करने के लिए और आंतरिक अंगों को बचाने के लिए पसीने के स्त्रोत खुल जाते हैं और शरीर का तापमान संतुलित होने लगता है. इसके अलावा शारीरिक श्रम और व्यायाम करने से भी वायु और पित्त की अधिकता के कारण शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है, तापमान को संतुलित करने के लिए शरीर से पसीना बाहर आता है. क्रोध, भय, चिंता और तनाव के कारण पित्त असंतुलित हो जाता है, जिससे तापमान बढ़ने से पसीना आने लगता है. इसके अलावा शरीर में आंव (टॉक्सिन) बढ़ने लगते हैं, तो उसे बाहर निकालने के लिए शरीर प्रतिक्रिया करता है. जिससे पसीने के साथ टॉक्सिन बाहर आते है.

पसीने में बदबू के कारण : उन्होंने बताया कि शरीर में पाचन क्रिया के विकृत होने के कारण चर्बी पिघलती है और जब बढ़े हुए टॉक्सिन के साथ चर्बी मिलती ,है तब यह पसीने के रूप में बाहर आती है. तब पसीने में बदबू आने लगती है. उष्ण, तीक्ष्ण और तले हुए भोजन के अलावा विरुद्ध भोजन करने से भी पसीने में बदबू आने लगती है. मादक पदार्थों के अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप बढ़ता है और टॉक्सिन बढ़ जाते हैं. यह जब शरीर से पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं तो बदबू आने लगती है. पानी कम पीने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे टॉक्सिन मिश्रित पसीना बाहर आता है और यह बदबूदार होता है.