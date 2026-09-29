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मोहब्बत में मर्डर की साजिश: क्यों खूनी आक्रोश में बदल रहा है प्यार?

लखनऊ: सात जनम साथ निभाएंगे, सुख हो या दुख, हमेशा साथ रहेंगे, शादी हो या प्यार, अक्सर लोग एक-दूसरे से यही कसमें और वादे करते हैं. एक-दूसरे पर जान न्योछावर करने का दावा करते हैं लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि वही सात जनम के वादे, सात कदम चलने से पहले ही खूनी साजिश में बदल जाते हैं? जो हाथ कभी थामने के लिए आगे बढ़ते थे, वही हाथ अचानक अपने ही साथी को मौत के घाट उतारने के लिए क्यों उठ जाते हैं? इन्हीं सुलगते सवालों का जवाब तलाशने के लिए, हमने बात की पूर्व आईपीएस अधिकारी एके धर द्विवेदी और बलरामपुर अस्पताल के अधीक्षक वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. पीके श्रीवास्तव से.

रिश्तों में शक, बढ़ते 'लव-क्राइम्स': लखनऊ से पिछले कुछ महीनों में जो तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. कहीं आपसी मनमुटाव इस कदर बढ़ा कि पति ने पत्नी की जान ले ली, तो कहीं सड़क पर सरेआम झगड़े के बाद प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका पर गाड़ी चढ़ा दी. आखिर प्यार में इस खौफनाक और जानलेवा आक्रोश की वजह क्या है? क्यों लोग एक-दूसरे की जान के दुश्मन बन रहे हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे मामलों में कई बार व्यक्ति अपने साथी को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाता है. उसे डर रहता है कि उसका साथी उसे छोड़ देगा या किसी दूसरे व्यक्ति के करीब चला जाएगा. यही डर धीरे-धीरे शक में बदल जाता है और शक के साथ गुस्सा जुड़ने पर स्थिति और खराब हो जाती है.

कई बार घटना अचानक गुस्से में हो जाती है. व्यक्ति उस समय अपनी आक्रामक भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है लेकिन घटना के बाद जब गुस्सा कम होता है तो उसे अपने किए पर अफसोस भी हो सकता है. ऐसे मामलों में समय रहते काउंसलिंग और भावनात्मक मदद मिल जाए तो स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है.- अशोक कुमार धर द्विवेदी, पूर्व डीजी







संवाद की कमी: वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर पीके श्रीवास्तव के मुताबिक इन घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह संवाद की कमी है. उनका कहना है कि आज कई लोग अपनी भावनाएं ठीक से सामने नहीं रख पाते. परेशान होने पर वह किसी से बात करने के बजाय उसी बात को अपने दिमाग में बार-बार सोचते रहते हैं. मसलन किसी युवक को लगता है कि उसकी प्रेमिका उससे दूर जा रही है. फोन नहीं उठाती तो उसे शक होने लगता है. किसी दूसरे युवक से बात करते देखता है तो उसे लगता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है. यह सोच बार-बार दिमाग में घूमती रहती है.

प्यार में गुस्सा क्यों? (Photo Credit: ETV Bharat)

मनोचिकित्सा की भाषा में लगातार एक ही नकारात्मक बात के बारे में सोचते रहना रूमिनेशन कहलाता है. जब किसी व्यक्ति की पूरी भावनात्मक निर्भरता सिर्फ एक ही व्यक्ति पर हो जाती है और उसे लगता है कि वही व्यक्ति अब उसे छोड़ रहा है, तो उसके अंदर असुरक्षा और बेचैनी बढ़ सकती है. अगर उस समय गुस्से पर नियंत्रण कमजोर हो तो प्रतिक्रिया बहुत आक्रामक हो सकती है.- डॉक्टर पीके श्रीवास्तव, वरिष्ठ मनोचिकित्सक

निजी तनाव की भनक पुलिस को नहीं: इन खौफनाक घटनाओं को सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत कहकर नहीं समझा जा सकता. लखनऊ में सामने आए ये मामले अलग-अलग परिस्थितियों के हैं. कहीं बेलगाम शक है, कहीं परिवार का विरोध, कहीं शादी का दबाव तो कहीं पुराना वैवाहिक विवाद. हर घटना की अपनी एक अलग और पेचीदा कहानी है. लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि ऐसी स्थिति में हमारी और आपकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है.

विषम स्थिति में क्या करना चाहिए? (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस के लिए भी ऐसे अपराधों को रोकना आसान नहीं होता है. पुलिस को आम तौर पर यह जानकारी नहीं होती कि कौन व्यक्ति किस रिश्ते में है और उस रिश्ते के अंदर क्या चल रहा है. जब तक धमकी, मारपीट या शिकायत जैसी कोई बात पुलिस तक नहीं पहुंचती, तब तक निजी रिश्ते के अंदर चल रहे तनाव की जानकारी मिलना मुश्किल होता है. इसीलिए ऐसे मामलों में परिवार और दोस्तों की भूमिका भी अहम हो जाती है.- अशोक कुमार धर द्विवेदी, पूर्व डीजी

अगर आपके आस-पास, आपके दोस्तों या परिवार में कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोच से घिरा है, गुस्से में किसी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, तो उसे सिर्फ गुस्से की बात मानकर नजरअंदाज बिलकुल न करें. क्योंकि समय पर की गई एक छोटी सी बात, किसी की जिंदगी बचा सकती है.

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