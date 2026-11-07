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सुबह की सैर बनी सेहत के लिए खतरा!, जानें नवंबर में क्यों घुटने लगता है यूपी का दम?

लखनऊ: नवंबर की गुलाबी ठंड के साथ उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण भी तेजी से बढ़ने लगा है. सुबह की ताजी हवा अब लोगों को राहत देने के बजाय गले में खराश, खांसी और आंखों में जलन जैसी परेशानियां दे रही है. प्रदेश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों पर पड़ रहा है. ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा अस्थमा के मरीजों के साथ देखने को मिल रहा है, जिन्हें डॉक्टर सुबह अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं.

वजह क्या है: हर साल नवम्बर माह के दौरान हवा की गुणवत्ता खराब होने को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रो. अजय आर्या का कहना है कि इसके पीछे बहुत से कारण है. उनका कहना है कि इस समय हवा के खराब होने के पीछे मुख्य रूप से भौगोलिक और मौसमी बदलाव जिम्मेदार होते हैं. जिसे विज्ञान की भाषा में विंटर इनवर्जन और मानवीय गतिविधियों का मिश्रण कहा जाता है. दूसरे उत्तर भारत (इंडो-गैंगेटिक प्लेन) एक कटोरी की तरह है, जिसके उत्तर में विशाल हिमालय है. जब सर्दियों में हवाएं पहाड़ों से नीचे की ओर आती हैं, तो वे प्रदूषण को आगे बढ़ने से रोक देती हैं, जिससे पूरा एनसीआर और यूपी के मैदानी इलाके प्रदूषण के चैंबर में बदल जाते हैं.

घनी धुंध की चादर: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च के निदेशक डॉ. भास्कर नारायण का कहना है कि इस समय हवा के प्रदूषित होने के पीछे एक नही कई कारण होते हैं. उनका कहना है कि नवंबर में मॉनसून पूरी तरह जा चुका होता है और हवा की गति बहुत धीमी हो जाती है. जबकि गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का उत्सर्जन और कंस्ट्रक्शन साइटों से उड़ने वाली धूल साल भर रहती है लेकिन गर्मियों में तेज धूप और हवा के कारण यह प्रदूषण वायुमंडल में ऊपर उड़ जाता है. नवंबर में मौसम के कारण यही रोज का प्रदूषण शहर के ऊपर एक काली और घनी धुंध की चादर बना लेता है. पटाखों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और भारी धातु (हैवी मेटल्स) हवा में कई दिनों तक सस्पेंडेड (पीएम 2.5 के रूप में) बने रहते हैं. जो सांस के जरिये फेफड़ों में प्रवेश कर परेशानी पैदा करते हैं. क्या होता है पीएम 2.5: पीएम 2.5 और पीएम 10 हवा में तैरते हुए बेहद छोटे धूल, धुएं और लिक्विड के कण होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है. पीएम का मतलब पार्टिकुलेट मैटर होता है और उसके आगे लिखे नंबर (2.5 और 10) इन कणों के आकार (साइज) को माइक्रोमीटर में बताते हैं. पीएम 2.5 वह कण होता है, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है. यह हमारे बाल के एक पतले रेशे से भी लगभग 30 गुना ज्यादा छोटा होता है. इसे आप खुली आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते. यह मुख्य रूप से पेट्रोल-डीजल के जलने (गाड़ियों के साइलेंसर), फैक्ट्रियों के धुएं, पटाखों, पराली और कोयला जलने से हवा में घुलता है. चूंकि यह आकार में इतना छोटा होता है कि हमारी नाक के फिल्टर इसे रोक नहीं पाते. यह सांस के रास्ते सीधे फेफड़ों के बिल्कुल अंदर तक पहुंच जाता है और वहां से सीधे हमारे खून में मिल जाता है. जो दिल का दौरा, अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है. शायद, यही कारण है कि ठंड के सीजन में हार्ट के मरीज बढ़ जाते हैं. यह होता है पीएम 10: पीएम 10 वह कण होता है, जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है. मतलब हमारे सिर का एक बाल लगभग 50 से 70 माइक्रोमीटर मोटा होता है. यानी पीएम 10 का एक कण हमारे बाल से लगभग 5 से 7 गुना छोटा होता है. यह मुख्य रूप से सड़कों पर उड़ने वाली धूल, कंस्ट्रक्शन साइट (भवन निर्माण), कचरा जलने और गाड़ियों के धुएं से पैदा होता है. सांस लेते समय इसके कण हमारी नाक और गले के बालों व बलगम में फंस जाते हैं, जिससे गले में खराश, खांसी और आंखों में जलन होती है.

प्रदूषण का एक जैसा नहीं होता है प्रभाव: सिविल अस्पताल के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉ. आशुतोष दुबे बताते हैं कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 सांस के जरिए फेफड़ों के गहरे हिस्सों और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, चूंकि हवा का यह प्रदूषण हर उम्र पर एक जैसा असर नहीं डालता, इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों का शरीर इसकी चपेट में सबसे पहले और सबसे घातक तरीके से देखने को मिलता है. उनका कहना है कि बच्चों की श्वसन प्रणाली और प्रतिरक्षा तंत्र अभी पूरी तरह विकसित हो रहे होते हैं. साथ ही, बच्चे वयस्कों की तुलना में तेजी से सांस लेते हैं, जिससे वे अपने शरीर के वजन के अनुपात में अधिक प्रदूषित हवा अंदर खींचते हैं. जिसके चलते फेफड़ों की कार्यक्षमता स्थाई रूप से कमजोर हो सकती है. यही कारण है कि बच्चों में निमोनिया का खतरा लगभग दोगुना बढ़ जाता है. वहीं बुजुर्गों में उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों के फेफड़े प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगते हैं और उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है. उनमें पहले से मौजूद क्रॉनिक बीमारियां (जैसे बीपी, शुगर, अस्थमा) इस प्रदूषण के कारण और गंभीर हो जाती हैं. इसके अलावा हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा, सांस की गंभीर बीमारियां होने लगती हैं.

योग प्राणायाम के अंतर्गत अनुलोम-विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका जैसी क्रियाएं फेफड़ों की कार्यक्षमता को सीधे तौर पर बढ़ा देती है. प्राणायाम से फेफड़ों के हर हिस्से तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे फेफड़े गहरे जमे हुए प्रदूषण के कणों और बलगम को बाहर निकालने में सक्षम बनते हैं. यह तनाव को कम करके पूरे श्वसन तंत्र को लचीला और मजबूत बनाता है.- डॉ. अमरजीत यादव, योगाचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय











क्षमता कैसे बढ़ाएं: स्टेट आयुर्वेदिक कालेज एंड हॉस्पिटल टुडियागंज के पूर्व प्राचार्य व निदेशक आयुर्वेद के पद पर तैनात रहे डॉ. आर.आर. चौधरी का कहना है कि जाड़े के मौसम में च्यवनप्राश, तुलसी, गिलोय और प्राणायाम का नियमित उपयोग फेफड़ों की इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में काफी मददगार साबित होते हैं. भारतीय पारंपरिक चिकित्सा (आयुर्वेद) और योग में इन्हें फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना गया है. उन्होंने बताया कि च्यवनप्राश का मुख्य आधार आंवला होता है, जो विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है. यह फेफड़ों की कोशिकाओं को प्रदूषण और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है. इसका नियमित सेवन बार-बार होने वाले सर्दी-जुकाम और सांस के संक्रमण से रक्षा करता है. वहीं तुलसी में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी (प्रतिरोधक क्षमता को संतुलित करने वाले) और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं. यह श्वसन मार्ग की सूजन को कम करने में मदद करती है. तुलसी की पत्तियां या इसका काढ़ा फेफड़ों में कफ को जमने नहीं देता और अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं में राहत पहुंचाता है जबकि गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है. यह शरीर की टी-कोशिकाओं को सक्रिय करके प्राकृतिक इम्युनिटी को तेजी से बढ़ाता है. यह वायु प्रदूषण या बदलते मौसम के कारण होने वाले श्वसन संक्रमण और बार-बार होने वाले बुखार से लड़ने में गिलोय का रस या वटी बहुत असरदार है. एक बात ध्यान देना आवश्यक है कि गिलोय और तुलसी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से पेट में गर्मी या एसिडिटी हो सकती है, इसलिए इन्हें सीमित व अनुशंसित मात्रा में ही लें. एक बात का ध्यान रहे कि ध्यान रखें कि ये चीजें आपकी अंदरूनी इम्युनिटी को तो बढ़ाती हैं, लेकिन ये खराब हवा (पीएम 2.5) को शरीर में जाने से नहीं रोक सकतीं हैं.





ग्रेप के नियम क्या है: वायु प्रदूषण को रोकने के लिए समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ग्रेप के नियम लागू किये जाते हैं और कार्रवाई भी की जाती है. ग्रेप का पूरा नाम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है. जो सर्दियों के दौरान बढ़ाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए आपातकालीन योजना के रूप में लागू किया जाता है. इसके चार चरण होते हैं.



ग्रेप के 4 चरण और लागू होने वाले नियम: यूपी पीसीबी बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, इसमें स्टेज वन के तहत 201 से 300 तक एक्यूआई आने पर होटलोन में कोयले और लकड़ी जलाने पर रोक लगाने के साथ ही सड़कों पर पानी का छिड़काव, कचरा जलाने पर पूरी पाबंदी, निर्माण स्थलों पर स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाता है. जबकि स्टेज 2 में 301 से 400 एक्यूआई आने पर निजी वाहनों के इस्तेमाल काम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के उपयोग पर सख्त पाबंदी लगा दी जाती है. वहीं स्टेज 3 में 401 से 450 एक्यूआई के आने पर गैर आवश्यक निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है. साथ ही बीएस-3 और बीएस-4 डीजल के छोटे वाहनों के संचालक पर रोक लगा दी जाती है. इस स्टेज के तहत प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन विकल्प का प्रयोग किया जाता है. वही स्टेज 4 में 450 से अधिक एक्यूआई आने पर बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक के साथ ही सरकारी व निजी कार्यालय में 50 फीसद वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह दी जाती है.



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