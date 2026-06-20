पकाते समय क्यों फट जाते हैं चावल के दाने?, जर्नल ऑफ फूड साइंस में IIT इंदौर की रिसर्च
चावल के दानों के भीतर मौजूद सूक्ष्म और छिपी दरारें तथा आंतरिक संरचनाएँ भिगोने और पकाने के दौरान पानी के प्रवेश को नियंत्रित करती हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 8:22 PM IST
इंदौर: किचन में चावल के दाने पकने के बाद लंबे, मुलायम और फूले हुए क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं या फट जाते हैं. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), इंदौर के शोधकर्ताओं ने चावल की कुकिंग करते समय अक्सर देखी जाने वाली एक सामान्य घटना के पीछे का वैज्ञानिक कारण उजागर किया है. देश में चावल की कुकिंग पर यह शोध जर्नल ऑफ फूड साइंस में प्रकाशित हुआ है.
आईआईटी इंदौर में इस अध्ययन का नेतृत्व डॉ. अंकुर मिगलानी, प्रोफेसर पवन कुमार कांकर और डॉ. अमन खुराना ने किया है. जबकि पीएचडी शोधार्थी नितीन सपकाल, अनूप केआर और सौरभ कुमार इस शोध में शामिल रहे हैं. चावल की कुकिंग होते समय उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग और सूक्ष्मदर्शी विश्लेषण के माध्यम से शोधकर्ताओं ने पाया कि अपारदर्शी सफेद चावल के दाने, जिन्हें चॉकी ग्रेन्स कहा जाता है, उनमें सूक्ष्म आंतरिक दरारें और एयर पॉकेट्स होते हैं.
ये सूक्ष्म दरारें पानी सोखते समय पानी के लिए तेज़ी से चावल के अंदर जाने का रास्ता बनाती हैं, जिससे सफेद चावल, अच्छे पारदर्शी चावल की तुलना में लगभग 2.7 गुना तेज़ी से पानी सोखते हैं. इससे पता चलता है कि ज़्यादा देर तक भिगोने से चावल के दाने कभी-कभी पकाने से पहले ही हल्के क्यों हो सकते हैं. दरअसल यह रिसर्च रसोई से जुड़े एक सामान्य प्रश्न ‘चावल को कुकिंग के पहले कितनी देर तक भिगोना चाहिए? की भी वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान करता है.
67% फट जाते है बासमती चावल
रिसर्च में पूसा 1121 बासमती चावल पर किए गए प्रयोग से पता चला कि बासमती चावल के पूरी तरह चॉकी दानों में से लगभग 67 प्रतिशत पकाने के दौरान फट जाते हैं. जबकि साबुत दाने (हेल्दी ग्रेन्स) में संख्या केवल 13 प्रतिशत होती है. शोध यह भी बताता है कि कुछ दाने पकाते समय क्यों मुड़ जाते हैं. दाने के विभिन्न हिस्से अलग-अलग दर से पानी अवशोषित करते हैं और फैलते हैं, जिससे आंतरिक यांत्रिक तनाव उत्पन्न होता है और दाना धीरे-धीरे मुड़ जाता है.
इसी प्रकार, लंबे दाने वाले पके हुए चावल में दिखाई देने वाली छोटी सफेद रिंग या उभार भिगोने के दौरान बनने वाले सूक्ष्म ट्रांसवर्स क्रैक के कारण उत्पन्न होते हैं, जो स्थानीय उभार और खंडों जैसी संरचना का निर्माण करते हैं.
पानी सोखने के लिए चावल में होती है महीन दरारें
इस अध्ययन के प्रमुख अन्वेषक डॉ. अंकुर मिगलानी ने कहा, "यह शोध दर्शाता है कि चावल के दानों के भीतर मौजूद सूक्ष्म और छिपी हुई दरारें तथा आंतरिक संरचनाएँ भिगोने और पकाने के दौरान पानी के प्रवेश को नियंत्रित करती हैं. यही प्रक्रिया अंततः तय करती है कि कोई दाना लंबा और फूला हुआ बनेगा या फिर मुड़ जाएगा, टूट जाएगा अथवा फट जाएगा. रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने चावल की सूक्ष्म दरार-चौड़ाई (क्रैक-विथ) सीमा की भी पहचान की है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई दाना पकाने के दौरान फटने की संभावना रखता है या नहीं."
कुकिंग के पहले ही तय हो जाएगी चावल की स्थिति
यह खोज भविष्य में चावल की पकाने योग्य गुणवत्ता और उसकी एकरूपता के बेहतर मूल्यांकन हेतु चावल प्रजनकों, खाद्य वैज्ञानिकों तथा चावल प्रसंस्करण उद्योग के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. यह रिसर्च बताता है कि चावल का प्रत्येक दाना अपने पौधे के भीतर विकास की प्रक्रिया की “मैकेनिकल मेमोरी” बनाए रखता है. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भोजन की थाली में चावल का दाना सुंदर ढंग से लंबा और फूला हुआ दिखाई देगा या पकाते समय टूट जाएगा, इसका निर्धारण संभवतः उसके रसोई तक पहुँचने से बहुत पहले ही हो चुका होता है.
रिसर्च को लेकर आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास एस. जोशी ने कहा, यह शोध इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि वैज्ञानिक अनुसंधान दैनिक जीवन की सामान्य घटनाओं को समझाने के साथ-साथ कृषि, खाद्य गुणवत्ता मूल्यांकन और चावल प्रसंस्करण उद्योग के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान कर रहा है.