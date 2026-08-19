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नोएडा की सड़कों पर रोजाना क्यों लगता है लंबा जाम ? जानें कारण और उपाय

नोएडा की सड़कों पर रोजाना क्यों लगता है लंबा जाम ? डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्रा से समझिए ( ETV Bharat )

गौतम बुद्ध नगर देश के प्रमुख औद्योगिक और आईटी केंद्रों में से एक है. देश भर से लाखों लोग यहां अपने दफ्तरों, फैक्ट्रियों और व्यापार के लिए आते हैं. नतीजा यह कि सुबह और शाम के पीक आवर्स में सड़कों पर वाहनों का भारी दबाव बन जाता है. लेकिन क्या केवल वाहनों की संख्या ही इस जाम की वजह है ? डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्रा कहते हैं कि इसके मुख्य कारणों में अत्यधिक वाहनों के अलावा सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग और कई स्थानों पर सड़क में गड्ढे या रोड इंजीनियरिंग की खामियां शामिल हैं.

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली से सटे नोएडा में पीक आवर्स के दौरान लगने वाला भीषण ट्रैफिक जाम अब आम जनता की रोज़मर्रा की नियति बन चुका है. सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें और घंटों बर्बाद होता समय शहर की गति पर ब्रेक लगा रहा है. आखिर इस विकराल होती समस्या की असली वजह क्या है? ट्रैफिक विभाग इसे दुरुस्त करने के लिए धरातल पर क्या कदम उठा रहा है और इस अव्यवस्था को सुधारने में आम जनता की क्या भूमिका है? आइए इन सवालों के जवाब नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्रा से जानते हैं.

डीसीपी ट्रैफिक ने आगे बताया कि, जाम के लिए सिर्फ सड़कों की चौड़ाई ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि चालकों द्वारा नियमों की अनदेखी भी एक बड़ा कारण है. कई जगहों पर समय बचाने के चक्कर में लोग यू-टर्न से रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए प्राधिकरण के साथ मिलकर हम जहां भी रोड इंजीनियरिंग और बॉटलनेक्स की समस्या है, उसे दुरुस्त करवा रहे हैं.

डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्रा ने जनता से अपील है कि वे लेन ड्राइविंग का पालन करें, गलत दिशा में गाड़ी न चलाएं और अनाधिकृत पार्किंग न करें. सुचारू यातायात के लिए जनसहयोग बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि, यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस लगातार सख्त रुख अपना रही है. रॉन्ग साइड चलने वालों, अवैध पार्किंग करने वालों और ओवर-स्पीडिंग करने वाले वाहनों पर मैनुअल चेकिंग के साथ-साथ हाई-टेक कैमरों की मदद से सतत निगरानी रखी जा रही है और चालान काटे जा रहे हैं.

डीसीपी ट्रैफिक अभय कुमार मिश्रा के मुताबिक, 19 अगस्त को चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने मैनुअल चेकिंग और हाई-टेक ISTMS कैमरों के जरिए 7,300 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे हैं. वहीं, नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 29 वाहनों को सीज किया गया है. उन्होंने कहा कि सड़कों को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन अब तकनीक और सख्त चालानी कार्रवाई दोनों का सहारा ले रहा है. ऐसे में चालकों को भी चाहिए कि वे जाम और भारी जुर्माने से बचने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करें.

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