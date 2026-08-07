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हमीरपुर कुंडौरा ब्लैक स्पॉट पर नहीं थमे हादसे; आंदोलन-प्रदर्शन के बाद भी हालात जस के तस

हमीरपुर का कुंडौरा ब्लैक स्पॉट पर नहीं थम रहे हादसे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आंदोलनकारियों का कहना था कि उनका उद्देश्य सरकार और प्रशासन का ध्यान लगातार हो रहे हादसों की ओर आकर्षित करना है. इसी बीच परिवहन विभाग की सड़क सुरक्षा समिति ने NH-34 के ब्लैक स्पॉट पर साइनेज, बल स्ट्रिप, कैट्स-आई, शेवरॉन बोर्ड, डेलिनेटर, क्रैश बैरियर और अन्य सुरक्षा उपायों को लेकर कई निर्णय लिए.

आंदोलन हुए और मामले की विवेचना अभी तक जारी है. आंदोलन के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अभय सिंह के नेतृत्व में कानपुर से कबरई तक हाईवे किनारे 'खूनी सड़क एनएच-34' रोड नहीं तो वोट नहीं और सड़क सुरक्षा से जुड़े संदेशों की वाल पेंटिंग कराकर जनजागरण अभियान चलाया गया.

इसके बाद मई में बागेश्वर धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार एक ट्रक से टकराई और चालक समेत 4 लोगों की जान चली गई. इसके बाद भी कई छोटे-बड़े हादसे हुए. बुधवार को कुंडौरा ब्लैक स्पॉट पर फिर 4 लोगों की मौत हो गई. सड़क हादसों को लेकर प्रदर्शन हुए.

बीते 4 महीनों में NH-34 पर हुए बड़े हादसों पर नजर डालें तो अधिकांश मामलों में आमने-सामने की टक्कर सामने आई है. 27 अप्रैल 2026 को मौदहा क्षेत्र के छिरका मोड़ पर बारातियों से भरी ओमनी वैन ट्रक से भिड़ गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी.

भाजपा पदाधिकारी और सामाजिक संगठन भी आंदोलन में शामिल हुए थे. इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे दर्ज हुए. सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में कई फैसले लिए गए. हाईवे पर चेतावनी संकेतक भी लगाए गए, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं थमा.

इससे पहले भी इसी हाईवे पर बारातियों और श्रद्धालुओं की मौत के बाद लोगों ने सड़क पर उतरकर डिवाइडर, सड़क चौड़ीकरण और सुरक्षा इंतजामों की मांग उठाई थी. कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुआ था.

हमीरपुर: जिले के कुंडौरा ब्लैक स्पॉट पर बुधवार देर शाम रोडवेज बस और डीजल टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई. 20 से अधिक यात्री घायल हो गए. इस हादसे ने कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) की सुरक्षा-व्यवस्था एक बार फिर कठघरे में खड़ी कर दी है.

एआरटीओ प्रवर्तन प्रवीण कुमार द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, कई कार्य पूरे किए गए, जबकि कुछ कार्य प्रगति पर हैं. इसके बावजूद दुर्घटनाओं का सिलसिला नहीं रुक रहा है. कुंडौरा हादसे के बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया.

NH-34 के अनुरक्षण का कार्य देख रही जय बिल्डर्स के प्रतिनिधि गौरव ने बताया कि हादसा स्थल पर पहले से 'नो ओवरटेकिंग' का साइन बोर्ड लगाया गया था. सड़क सुरक्षा के तहत चेतावनी संकेतक लगाए गए थे, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसी स्थान पर ओवरटेकिंग के दौरान आमने-सामने की भिड़ंत हुई. यानी जहां चालक को ओवरटेक न करने की चेतावनी दी गई थी, वहीं सबसे बड़ी चूक हो गई.

NHAI के परियोजना निदेशक पंकज यादव ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में हादसा ओवरटेकिंग के दौरान आमने-सामने की टक्कर से होना सामने आया है. उन्होंने बताया कि सड़क के सीधे और तेज रफ्तार वाले हिस्सों में, जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहां सड़क चौड़ी कर बीच में डिवाइडर विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार कराई जा रही है. प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजा जाएगा, ताकि भविष्य में आमने-सामने की टक्करों को कम किया जा सके.

जहां संकेतक लगा, वहीं सबसे ज्यादा हादसे. (Photo Credit: ETV Bharat)

भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने कहा कि युवाओं ने पहले भी NH-34 पर डिवाइडर और सड़क सुरक्षा की मांग उठाई थी. उन्होंने कहा कि मौतें सड़क बनने का इंतजार नहीं करतीं. सरकार अपने स्तर पर सड़क बनाएगी, लेकिन तब तक जिला प्रशासन उपलब्ध संसाधनों से अस्थायी डिवाइडर, बैरियर या अन्य सुरक्षा उपाय कर सकता है. हमारी मांग केवल इतनी है कि लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं.

आंदोलन में नामजद अशोक निषाद 'गुरु' ने कहा कि सड़क सुरक्षा की मांग उठाने पर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हादसे नहीं रुके. एक नहीं, सौ मुकदमे भी दर्ज हो जाएं, तब भी NH-34 पर डिवाइडर और सड़क सुरक्षा की मांग जारी रहेगी. मुकदमे हादसे नहीं रोकेंगे, प्रभावी सुरक्षा इंतजाम ही लोगों की जान बचाएंगे.

जनजागरण अभियान चलाने वाले अभय सिंह ने कहा कि लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि सड़क सुरक्षा के स्थायी उपाय नहीं किए गए तो बड़े हादसे दोबारा होंगे. इसलिए हाईवे किनारे वाल पेंटिंग कर लोगों और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया. ताजा हादसे ने उनकी आशंकाओं को सही साबित कर दिया है.

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार ने बताया कि NH-34 राष्ट्रीय राजमार्ग है और सड़क संबंधी तकनीकी कार्य NHAI के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. जिला प्रशासन संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाए हुए है. घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया गया तथा पात्र मृतकों के परिजनों को शासन की योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

आंकड़ों में NH-34 पर हादसे

वर्ष 2025 में 389 सड़क दुर्घटनाएं हुईं. इनमें 224 मौत, 349 घायल हुए.

वर्ष 2026 (जुलाई तक) में 179 सड़क दुर्घटनाएं हुई. 111 मौत और 153 घायल हुए.

अगस्त की शुरुआत में कुंडौरा ब्लैक स्पॉट पर 4 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल.

पिछले 4 महीने में तीन बड़े हादसे हुए. पहला 27 अप्रैल को छिरका मोड़ पर बारातियों की वैन और ट्रक की भिड़ंत, 4 मौत हुई.

मई में बागेश्वर धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकराई, 4 मौत.

बुधवार को कुंडौरा ब्लैक स्पॉट पर रोडवेज बस और डीजल टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत, 4 मौत हुई.

जहां 'नो ओवरटेकिंग' का संकेत, वहीं हुई जानलेवा चूक.

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