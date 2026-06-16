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योगी सरकार के प्रभारी मंत्रियों की जिला दौड़ क्यों हुई तेज, जानिए

बलरामपुर/बुलंदशहर/सिद्धार्थनगर/इटावा: योगी सरकार के जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने सोमवार को कई जिलों का दौरा किया. उनके दौरे के दौरान क्या खास बातें रहीं. चलिए आगे जानते हैं.





बलरामपुर में मंत्री सतीश चंद्र पहुंचे: केन्द्र कि बीजेपी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बलरामपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इसमें प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश चंद्र शर्मा द्वारा विकास खंड श्रीदत्तगंज परिसर में आयोजित स्वास्थ्य मेला, लाभार्थी संतृप्तिकरण शिविर एवं श्रीअन्न (मिलेट्स) प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार, पंजीकरण एवं जागरूकता स्टॉलों का प्रभारी मंत्री ने अवलोकन किया. प्रभारी मंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया तथा गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दी. कार्यक्रम में विधायक बलरामपुर पल्टूराम, विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला, विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा आदि मौजूद थे.





बुलंदशहर में मंत्री भोला ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां: बुलंदशहर में सांसद डॉ भोला सिंह ने सरकार के कामों का लेखा-जोखा पेश किया. भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय गंगानगर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. वही बीजेपी जिला अध्यक्ष विकास चौहान व डॉक्टर भोला सिंह ने सरकार के किए हुए कार्यों को बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफलतम 12 वर्ष पूरे होने पर बुलन्दशहर के सांसद और अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. भोला सिंह ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश किया.







मंत्री अनिल राजभर सिद्धार्थनगर पहुंचे: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद सिद्धार्थनगर के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की. सरकार के बारह वर्षों की उपलब्धियों को बताया. कहा कि 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा सरकार 5 जून पर्यावरण दिवस से लेकर 21 जून विश्व योग दिवस तक विशेष कार्यक्रम चला रही है जिसमें जनकल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है.





इटावा में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां: इटावा के प्रेरणा सभागार, विकास भवन में मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रभारी मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान देश में हुए व्यापक परिवर्तन, सुशासन, विकास और जनकल्याण के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए अनेक ऐतिहासिक योजनाओं और जनहितकारी कार्यक्रमों को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू किया है.

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