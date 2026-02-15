ETV Bharat / state

मेरठ के 40 साल पुराने मार्केट के व्यापारियों ने दुकानों के क्यों गिराए शटर, 48 घंटे के लिए शहर बंद करने का क्यों किया ऐलान?

मेरठ: मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के व्यापारी अपनी दुकानों पर ताला लगाकर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं. इन व्यापारियों ने एकजुट होकर जनसभा करते हुए सरकार को बड़ी चेतावनी दी है. इसके साथ ही 48 घंटे के लिए शहर बंद करने की चेतावनी दे दी है. चलिए आगे जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में.





क्या था मामला: दरअसल, मेरठ ​शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हड़कंप मच गया है. व्यापारियों ने न केवल बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है, बल्कि 21 और 22 फरवरी को संपूर्ण 'मेरठ बंद' का बिगुल भी फूंक दिया है. संघर्ष की इस आग में अब व्यापारियों के परिवार भी शामिल हो गए हैं, जहां एक महिला ने आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली है.



​मुख्य विवाद और अदालती आदेश: आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल मार्केट के अवैध निर्माणों को 6 सप्ताह में ध्वस्त करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होनी है, जिससे पहले प्रशासन को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी है. व्यापारियों का कहना है कि यह बाजार 40 साल पुराना है. उन्होंने हापुड़ अड्डे की 'भगत सिंह मार्केट' का हवाला देते हुए कहा कि वहां भी अदालत ने पुराने निर्माण को तोड़ना अव्यवहारिक मानकर राहत दी थी, तो यहाँ क्यों नहीं?



​व्यापारियों का फूटा गुस्सा: इस मार्केट के व्यापारी एकजुट हो गए हैं. महिला रजनी शर्मा का आरोप है कि भाजपा हमारा व्यापार उजाड़ रही है. ​शास्त्रीनगर भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस कार्रवाई ने 'कोर वोटर' को बागी बना दिया है. आमसभा के दौरान व्यापारियों ने खुले मंच से भाजपा के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि हम सालों से भाजपा को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आज वही सरकार हमारा व्यापार समाप्त करने की साजिश रच रही है.



​भावुक अपील और आत्मघाती चेतावनी: ​सभा में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब एक व्यापारी की पत्नी रजनी शर्मा ने भावुक होते हुए कहा यदि अब एक भी निर्माण पर हथौड़ा चला, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी. अन्य महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की.



​आरटीआई कार्यकर्ता पर गंभीर आरोप: ​व्यापारियों के निशाने पर याचिकाकर्ता लोकेश खुराना भी रहे. व्यापारियों ने आरोप लगाया कि ​लोकेश खुराना जानबूझकर शास्त्रीनगर को निशाना बना रहे हैं. ​हापुड़ अड्डे पर उनके अपने कथित अवैध निर्माणों पर वे खामोश हैं. ​प्रशासन नियमों की मनमानी व्याख्या कर रहा है. व्यापार बचाओ संघर्ष समिति ने ​अनिश्चितकालीन बंद का आहवान भी किया है. सेंट्रल मार्केट की सभी दुकानें फिलहाल बंद रहेंगी.



​मेरठ बंद का आह्वान: व्यापारियों ने आमसभा में 21 और 22 फरवरी को जिले के सभी व्यापारिक संगठनों से समर्थन मांगा है. पूर्व पार्षद सतीश गर्ग और वीरेंद्र शर्मा बिल्लू ने कहा कि यह आर-पार की लड़ाई है और वे किसी भी हाल में ध्वस्तीकरण नहीं होने देंगे.