बंद मिलें, बिखरे सपने: चीनी मिलों पर लटके ताले ने छीनी 20 हजार परिवारों की मुस्कान!
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता विश्वदीपक त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 6:34 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 6:39 PM IST
देवरिया: कभी जिसे उत्तर प्रदेश का 'चीनी का कटोरा' कहा जाता था, आज उसी देवरिया की पहचान बंद पड़े कारखानों और खंडहर बन चुकी इमारतों से हो रही है. एक ऐसा जिला जहां कभी चीनी मिलों के चलने से हजारों घरों के चूल्हे जलते थे, वहां पिछले 27 सालों से मिलों के गेट पर सिर्फ जंग खाता ताला लटका है. ये सिर्फ मिलें बंद होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस आर्थिक ढांचे के ढहने की जिससे 20 हजार परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी थी. देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार और भटनी की चीनी मिलों में आज करोड़ों की मशीनें कबाड़ हो चुकी हैं, जमीनें कौड़ियों के भाव बिक चुकी हैं और किसान-मजदूर बेबसी के आंसू रो रहे हैं.
पटरी से उतर गई जिंदगी!: जिले की चार बड़ी चीनी मिलें देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार और भटनी. बंद क्या हुईं, 20 हजार परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए पटरी से उतर गई. दर्द सिर्फ मिलों पर लटके 27 साल पुराने तालों का नहीं है, दर्द उन 8 हजार स्थायी और 12 हजार मौसमी मजदूरों का है जिनका हक और सालों का बकाया वेतन आज भी कागजों और फाइलों में अटका पड़ा है. कल तक जो मजदूर सम्मान से गन्ने की पेराई करते थे, आज उनके हाथों में मनरेगा का फावड़ा है. कोई अपने हक के लिए सालों से कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहा है, तो कोई परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली और मुंबई की तंग गलियों में दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर है.
गौरी बाजार शुगर फैक्ट्री भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की थी. बंद करते समय न नोटिस दिया, न ले-ऑफ, न पे-ऑफ. मजदूर आज भी नियमानुसार कार्यरत हैं. पहले गंगोत्री इंटरप्राइजेज को बेचा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के पक्ष में फैसला दिया तो वापस हुई. फिर राजेंद्र इस्पात कोलकाता ने यूनियन से मिलकर पूरी मशीनरी उखाड़ ली, मजदूर आवास भी गिरवा दिए. मजदूर 12 साल से हर रविवार फैक्ट्री गेट पर विरोध करते हैं. मजदूरों का 14 करोड़ 73 लाख 38 हजार बकाया है, किसानों का 1 करोड़ 62 लाख बकाया है.- ऋषिकेश यादव, किसान नेता
देवरिया की मिलों का इतिहास: जब देवरिया-कुशीनगर एक था, मतलब 1994 से पहले जब कुशीनगर देवरिया का हिस्सा था, तब अविभाजित देवरिया में 14 चीनी मिलें थीं. बंटवारे के बाद देवरिया में 5 बचीं, जिनमें से 4 अब बंद हैं. गौरी बाजार चीनी मिल ब्रिटिश हुकूमत ने बनाई. 1000 TCD क्षमता थी. 60.78 एकड़ जमीन पर कब्जे, मशीनरी स्क्रैप में बेच दी गई. देवरिया चीनी मिल की 1250 TCD क्षमता थी. 2011 में आइकॉन शुगर दिल्ली को बेची गई. खरीदार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, ED ने ताला लगा रखा है. बैतालपुर चीनी मिल की 2000 TCD क्षमता थी. डायनामिक शुगर उन्नाव को बेची गई, तब से बंद है. भटनी चीनी मिल 1990 से बंद है, परिसर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट में मामला होने से दिक्कत है. सीएम से मिलकर नई चीनी मिल की मांग की है.- नीरज शाही, पूर्व उपाध्यक्ष, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान
सिर्फ एक मिल चालू: यहां पर प्रतापपुर शुगर मिल (1903) जो एशिया की सबसे पुरानी चीनी मिल है. यही बस चालू है. इसकी क्षमता 2500 से बढ़कर 5000 TCD है. ये मिल बजाज ग्रुप के पास है. यहां ये जानना भी जरूरी है कि TCD मतलब क्या होता है? Tonnes of Cane per Day (टन क्रशिंग प्रतिदिन). यानी कोई चीनी मिल एक दिन में कितने टन गन्ने की पेराई कर सकती है. चीनी मिल चलाओ समिति के जिला संयोजक अवधेश मणि ने बताया कि सालों से कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं. पीएम मोदी ने रुद्रपुर की सभा में कहा था अगली बार आएंगे तो यहीं की चीनी से चाय पिएंगे, सपना आज तक अधूरा है.
घाटा दिखाकर मिलें बंद की गईं. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी. मिलें चलतीं तो हजारों को रोजगार मिलता.- एनएन श्रीवास्तव, रिटायर्ड केमिस्ट
घट रहा गन्ने का रकबा: आलम ये है कि, अब गन्ने की खेती से किसानों का मोहभंग हो रहा है. 90 के दशक से आज तक की बात करें तो हर साल गन्ने का रकबा कम हो रहा है. भाकियू नेता राघवेंद्र शाही ने कहा कि मिल बंद होने से किसान बर्बाद हुआ. इसी फसल से बेटी की शादी और मकान बनता था.
रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं- अखिलेश प्रताप सिंह, गन्ना उपायुक्त
बंद पड़ी मिलों की दीवारें आज भी उन मजदूरों की सिसकियां और किसानों की बेबसी बयां कर रही हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस 'चीनी के कटोरे' को सींचने में लगा दिया. करोड़ों की मशीनें भले ही कबाड़ में तब्दील हो गई हों, लेकिन उन 20 हजार परिवारों की उम्मीदें आज भी इन बंद गेटों के बाहर इंसाफ का इंतजार कर रही हैं. सवाल सिर्फ बकाया वेतन या बंद मिलों का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या कभी देवरिया के इन खंडहरों में दोबारा रौनक लौटेगी, या फिर दिल्ली-मुंबई की तंग गलियों में यहां के मजदूरों का पसीना यूं ही बहता रहेगा?
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