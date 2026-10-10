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बंद मिलें, बिखरे सपने: चीनी मिलों पर लटके ताले ने छीनी 20 हजार परिवारों की मुस्कान!

पटरी से उतर गई जिंदगी! ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: कभी जिसे उत्तर प्रदेश का 'चीनी का कटोरा' कहा जाता था, आज उसी देवरिया की पहचान बंद पड़े कारखानों और खंडहर बन चुकी इमारतों से हो रही है. एक ऐसा जिला जहां कभी चीनी मिलों के चलने से हजारों घरों के चूल्हे जलते थे, वहां पिछले 27 सालों से मिलों के गेट पर सिर्फ जंग खाता ताला लटका है. ये सिर्फ मिलें बंद होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस आर्थिक ढांचे के ढहने की जिससे 20 हजार परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी थी. देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार और भटनी की चीनी मिलों में आज करोड़ों की मशीनें कबाड़ हो चुकी हैं, जमीनें कौड़ियों के भाव बिक चुकी हैं और किसान-मजदूर बेबसी के आंसू रो रहे हैं.

बंद मिलें, बिखरे सपने (Video Credit: ETV Bharat) पटरी से उतर गई जिंदगी!: जिले की चार बड़ी चीनी मिलें देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार और भटनी. बंद क्या हुईं, 20 हजार परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए पटरी से उतर गई. दर्द सिर्फ मिलों पर लटके 27 साल पुराने तालों का नहीं है, दर्द उन 8 हजार स्थायी और 12 हजार मौसमी मजदूरों का है जिनका हक और सालों का बकाया वेतन आज भी कागजों और फाइलों में अटका पड़ा है. कल तक जो मजदूर सम्मान से गन्ने की पेराई करते थे, आज उनके हाथों में मनरेगा का फावड़ा है. कोई अपने हक के लिए सालों से कोर्ट-कचहरी के चक्कर काट रहा है, तो कोई परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली और मुंबई की तंग गलियों में दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर है.