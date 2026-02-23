ETV Bharat / state

बनारस में जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे के पोस्टर, आखिर क्या है किसानों की बेबसी

वाराणसी में काशी द्वार परियोजना का विरोध. ( ETV Bharat )

वाराणसी: बनारस से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है, जिस गांव के हर मकान, खेत पर एक पोस्टर लगा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. यह पोस्टर है अपनी जमीन को बचाने का, जिसमें महिला से लेकर पुरुष तक, हर कोई अपनी जो जोर-आजमाइश कर रहा है. जी हां, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के चनौली गांव की, यह वो गांव है, जहां के लोग इन दिनों अपनी जमीन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं. इसके लिए इन लोगों ने जहां अपने घरों खेतों में, जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे के पोस्टर लगाए हैं. ये लोग 3 सालों से इसका विरोध भी कर रहे हैं. दरअसल, यह पूरा मामला "काशी द्वार परियोजना" को लेकर है. इस परियोजना के तहत वाराणसी एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर दूर नई काशी बसाई जा रही है. स्पोर्ट्स सिटी बनाई जा रही है. इसके तहत लगभग 11 गांवों की जमीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है. लेकिन किसान अपनी जमीन का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है. उनका कहना है कि हम अपनी जमीन को मां मानते हैं और हम अपनी मां का सौदा नहीं करेंगे. इस लड़ाई को वो बीते 3 सालों से लड़ रहे हैं. आलम यह है कि अब इन लोगों ने अपने घर सड़क खेतों पर पोस्टर भी लगा रखा है. इसमें इन्होंने लिखा है, जान दे देंगे मगर, अपनी जमीन नहीं देंगे. बनारस में लगे जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे के पोस्टर किसानों की क्या बेबसी है, यह जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम चनौली गांव पहुंची. परियोजना के तहत जमीनों के अधिग्रहण में यह गांव भी शामिल है. इस गांव की जनसंख्या लगभग 2000 है. गांव में जब हम पहुंचे, तो महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आईं. अपने घर पर पोस्टर चिपकाने वाली गांव की एक महिला ने बताया कि यह सिर्फ हमारा घर जमीन नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों की वह याद है, जिसके सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं. अगर आज हम जमीन दे देंगे, तो अब हम बसेंगे कहां, हमारी कई पीढ़ियां इस जगह पर रही खेती करके अपना जीवन चलाई, लेकिन सरकार हमसे हमारा हक छीन रही है. यहां पर शहरवासियों को बसाने की तैयारी है और हम किसानों को उजाड़ने की कोशिश है, लेकिन हम अपने अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अपनी जमीन का सौदा नहीं करेंगे. सरकार गांव को ही बनाएं मॉडल, दे सुख-सुविधा गांव के रहने वाले किसान संतोष पटेल कहते हैं कि, "अपनी जमीन को बचाने के लिए मैं दर्जनों पर जेल जा चुका हूं. प्रशासन मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, लेकिन मैं प्रताड़ना से हारने वाला नहीं. उन्होंने बताया कि यह सारा मामला सरकार व प्रशासन की अराजकता का है. काशी द्वार परियोजना के तहत हमारी जमीन को अधिग्रहीत किया जा रहा है, जब हम लोग अपनी जमीन देने से मना कर रहे हैं, तो हमें पुलिस के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है. गिरफ्तार किया जा रहा है. हमारे घर की महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है. प्रताड़ना से पीछे हटने वाले नहीं है. हम अपनी मां के लिए लड़ेंगे, यह जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी पीढ़ी का वह साथ है, जहां हम हर जगह एक साथ अपने दु:ख सुख को बांट पाते हैं." उन्होंने कहा कि यदि सरकार विकास करना चाहती है तो इस गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करें, यहां तमाम सुख सुविधाओं का विकास करें, ताकि गांव वालों को अपनी आवश्यकताओं के लिए परेशान ना होना पड़े, हमें यहां से उजाड़ना यह कैसी सोच है. जमीन जाने से छूट जाएंगी पीढ़ियां, टूट जाएगा समाज आंखों में आंसू भर कंपकपाती जुबान लिए गांव की बुजुर्ग महिला प्रभावती कहती हैं कि हमारी चार पीढ़ियां इस जगह रह आई हैं. अब अचानक से हमको यहां से हटाया जा रहा है, हम गरीब लोग कहां जाकर के बसेंगे, जहां जाएंगे वह कैसा समाज होगा. यहां इस गांव में हमारे पास कोई नहीं भी रहता तो भी गांव वाले हमारी मदद करते हैं. किसी समस्या में सब मिलकर के उसे दूर करते हैं, रोटी दे देते हैं. लेकिन अगर हम अनजान जगह जाकर के बस जाएंगे, तो वहां हमें कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा. हमारे दु:ख को प्रशासन क्यों नहीं समझता, प्रशासन नहीं मानेगा, तो हम इस खेत में अपनी जान दे देंगे, मगर हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे. 'भगवान सब देख रहा है, वही करेगा न्याय'