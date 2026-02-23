बनारस में जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे के पोस्टर, आखिर क्या है किसानों की बेबसी
वाराणसी में काशी द्वार परियोजना का विरोध जारी है. जमीन नहीं देंगे के पोस्टर लगे हैं. लोग कह रहे हैं जान देंगे, पर जमीन नहीं.
वाराणसी: बनारस से 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है, जिस गांव के हर मकान, खेत पर एक पोस्टर लगा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. यह पोस्टर है अपनी जमीन को बचाने का, जिसमें महिला से लेकर पुरुष तक, हर कोई अपनी जो जोर-आजमाइश कर रहा है.
जी हां, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के चनौली गांव की, यह वो गांव है, जहां के लोग इन दिनों अपनी जमीन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं. इसके लिए इन लोगों ने जहां अपने घरों खेतों में, जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे के पोस्टर लगाए हैं. ये लोग 3 सालों से इसका विरोध भी कर रहे हैं.
दरअसल, यह पूरा मामला "काशी द्वार परियोजना" को लेकर है. इस परियोजना के तहत वाराणसी एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर दूर नई काशी बसाई जा रही है. स्पोर्ट्स सिटी बनाई जा रही है. इसके तहत लगभग 11 गांवों की जमीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है. लेकिन किसान अपनी जमीन का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है.
उनका कहना है कि हम अपनी जमीन को मां मानते हैं और हम अपनी मां का सौदा नहीं करेंगे. इस लड़ाई को वो बीते 3 सालों से लड़ रहे हैं. आलम यह है कि अब इन लोगों ने अपने घर सड़क खेतों पर पोस्टर भी लगा रखा है. इसमें इन्होंने लिखा है, जान दे देंगे मगर, अपनी जमीन नहीं देंगे.
बनारस में लगे जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे के पोस्टर
किसानों की क्या बेबसी है, यह जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम चनौली गांव पहुंची. परियोजना के तहत जमीनों के अधिग्रहण में यह गांव भी शामिल है. इस गांव की जनसंख्या लगभग 2000 है. गांव में जब हम पहुंचे, तो महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आईं. अपने घर पर पोस्टर चिपकाने वाली गांव की एक महिला ने बताया कि यह सिर्फ हमारा घर जमीन नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों की वह याद है, जिसके सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं. अगर आज हम जमीन दे देंगे, तो अब हम बसेंगे कहां, हमारी कई पीढ़ियां इस जगह पर रही खेती करके अपना जीवन चलाई, लेकिन सरकार हमसे हमारा हक छीन रही है. यहां पर शहरवासियों को बसाने की तैयारी है और हम किसानों को उजाड़ने की कोशिश है, लेकिन हम अपने अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अपनी जमीन का सौदा नहीं करेंगे.
सरकार गांव को ही बनाएं मॉडल, दे सुख-सुविधा
गांव के रहने वाले किसान संतोष पटेल कहते हैं कि, "अपनी जमीन को बचाने के लिए मैं दर्जनों पर जेल जा चुका हूं. प्रशासन मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, लेकिन मैं प्रताड़ना से हारने वाला नहीं. उन्होंने बताया कि यह सारा मामला सरकार व प्रशासन की अराजकता का है. काशी द्वार परियोजना के तहत हमारी जमीन को अधिग्रहीत किया जा रहा है, जब हम लोग अपनी जमीन देने से मना कर रहे हैं, तो हमें पुलिस के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है. गिरफ्तार किया जा रहा है. हमारे घर की महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है. प्रताड़ना से पीछे हटने वाले नहीं है. हम अपनी मां के लिए लड़ेंगे, यह जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी पीढ़ी का वह साथ है, जहां हम हर जगह एक साथ अपने दु:ख सुख को बांट पाते हैं."
उन्होंने कहा कि यदि सरकार विकास करना चाहती है तो इस गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करें, यहां तमाम सुख सुविधाओं का विकास करें, ताकि गांव वालों को अपनी आवश्यकताओं के लिए परेशान ना होना पड़े, हमें यहां से उजाड़ना यह कैसी सोच है.
जमीन जाने से छूट जाएंगी पीढ़ियां, टूट जाएगा समाज
आंखों में आंसू भर कंपकपाती जुबान लिए गांव की बुजुर्ग महिला प्रभावती कहती हैं कि हमारी चार पीढ़ियां इस जगह रह आई हैं. अब अचानक से हमको यहां से हटाया जा रहा है, हम गरीब लोग कहां जाकर के बसेंगे, जहां जाएंगे वह कैसा समाज होगा. यहां इस गांव में हमारे पास कोई नहीं भी रहता तो भी गांव वाले हमारी मदद करते हैं. किसी समस्या में सब मिलकर के उसे दूर करते हैं, रोटी दे देते हैं. लेकिन अगर हम अनजान जगह जाकर के बस जाएंगे, तो वहां हमें कंधा देने वाला भी कोई नहीं होगा. हमारे दु:ख को प्रशासन क्यों नहीं समझता, प्रशासन नहीं मानेगा, तो हम इस खेत में अपनी जान दे देंगे, मगर हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे.
'भगवान सब देख रहा है, वही करेगा न्याय'
गांव में अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ने वाली पूजा कहती हैं कि वह 3 सालों से इस लड़ाई को लड़ रही हैं. वह कहती हैं कि वह दुल्हन बनकर इस गांव में आई थीं और आज उनकी एक बच्ची भी है, वह भी इस लड़ाई में शामिल है.
उन्होंने कहा कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, जो हमारे लिए विनाश करने वाला है. यहां कोई भी विधायक, मंत्री अधिकारी आकर हमसे बात नहीं करते, बस पुलिस आरएएफ आती है, रात में गाली-गलौज करती है. हमारे घर के आदमियों को गिरफ्तार करके ले जाती और हम पर दबाव बनाती है कि हम अपनी जमीन सरकार को दे दें. उन्होंने कहा कि, यदि उन्हें जमीन लेनी है तो वह सलीके से आकर के हमसे बात करते जिसे अपनी जमीन लिखनी है वह लिखता जिन्हें नहीं देनी है वह मना करते, लेकिन इस तरीके से प्रशासन मनमानापन करते हुए जो प्रताड़ित कर रही है वह सहन करने योग्य नहीं है, भगवान सब देख रहा है वही न्याय करेगा.
संतुष्टि जितना नहीं मिल रहा मुआवजा
गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि, हमने अब तक बहुत उतार-चढ़ाव देखे. हमें लगा कि जब यहां रिंग रोड बन गया तब हमारे जीवन में खुशहाली आई, हमें जीविकोपार्जन का एक बेहतर जरिया मिला और हम अपनी जमीनों का अपने रोजगार में प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन हम भूल गए कि हम किसान हैं और हमें आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है. सरकार जो मुआवजा दे रही है वह बहुत कम है. वर्तमान में हमारी जमीनों की कीमत 30 से 40 लाख रुपए है और सरकार हमें तीन से आठ 10 लाख रुपए ही दे रही हैं. हम ऐसे मुआवजे का क्या करेंगे इतने में तो कहीं ना जमीन मिलेगी, ना ही हम घर बनवा करके रह पाएंगे. इससे अच्छा हम जहां हैं, वहीं ठीक है और हमने इसीलिए यह फैसला लिया कि हम जान दे देंगे मगर अपनी जमीन नहीं देंगे.
जाने, क्या बोले जिम्मेदार
बता दे कि, यह सिर्फ चनौली गांव की तस्वीर नहीं है, बल्कि आसपास के कुल 11 गांव का कमोबेश यही हाल है. गांव वाले मुआवजे से संतुष्ट नहीं है, वह अपनी जमीन सरकार को नहीं देना चाहते. वहीं इस बारे में यदि विभागीय अधिकारी प्रशांत वर्धन की माने, तो उनका कहना है कि इस परियोजना के तहत एक टाउनशिप बनाए जा रही है. अस्पताल स्कूल पार्क इत्यादि सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है. यहां कुछ लोगों द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है जिसके कारण किसानों में भ्रम की स्थिति है. जबकि किसी भी किसान से जबरदस्ती जमीन अधिग्रहित नहीं कराई जा रही है. उनकी स्वेच्छा से जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है, जो भी किसान अपनी जमीन की रजिस्ट्री करना चाहते हैं वह आकर कर रहे हैं. अब तक 80 किसानों ने रजिस्ट्री की और लगभग 90 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है.
उन्होंने बताया कि हम किसानों से लगातार यह अपील भी कर रहे हैं कि वह भ्रम की स्थिति में न जाए, किसी भी भवन को अधिग्रहित नहीं किया जा रहा है जो पक्के मकान बने हुए हैं या जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उन्हें हमारे नियोजन समिति ने समायोजित कर लिया है, सिर्फ जो सामान्य परती खेत है उसे लिया जा रहा है और उसका सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा मुआवजा भी दिया जा रहा है. किसने की सहूलियत के लिए हमने तहसील पर रजिस्ट्री की सुविधा रखी है यहां बैंक के भी लोग मौजूद हैं, ताकि किसान तुरंत रजिस्ट्री करें और उनके अकाउंट में तुरंत पैसा चला जाए.
उसके बाद ही वह वहां से जाएं. इसके साथ ही किसी भी तरीके की भ्रम की स्थिति ना हो इससे भी सुलझाने के लिए तहसील पर संबंधित अधिकारी मौजूद हैं, जो किसानों की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं, हम किसानों से अपील कर रहे हैं कि यदि उन्हें कोई समस्या है तो वह तहसील पर आकर उसे दूर करें.
जाने क्या है काशी द्वारा परियोजना
वही किसान सरकारी महकमे की इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखते. उनका कहना है कि यह लोग जो कह रहे हैं वह हकीकत के धरातल पर नजर नहीं आता,हम किसानों का सिर्फ शोषण हो रहा है. बताते चलें कि काशी द्वारा परियोजना के तहत पिंडरा तहसील में बाबतपुर एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक महत्वाकांक्षी टाउनशिप और शहरी विकास परियोजना का विस्तार देना है. जिसके तहत लगभग 11 गांव की 900 एकड़ भूमि में इसे बसाया जाएगा. यह अब तक की सबसे बड़ी आवासीय परियोजना मानी जा रही है.
