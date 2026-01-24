नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्यों छोड़ी कांग्रेस, ईटीवी भारत को बताई पूरी बात
मुझमें जंग लग गया था, जमीन से जुड़कर काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा था इसलिए इस्तीफा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 7:27 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि वह अपने 72 साथियों के साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दिया है.
इस्तीफे की वजह बताया: नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफे की वजह बताते हुए कहा कि वह पिछले आठ सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन पार्टी के भीतर वह उस तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, जैसा वह करना चाहते थे. उन्होंने कहा कि मुझमें जंग लग गया था. जमीन से जुड़कर काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा था. इसलिए यह फैसला लेना पड़ा.
एआईएमआईएम में शामिल: राजनीतिक की आगली कदम पर उन्होंने कहा कि फिलहाल कुछ भी तय नहीं है. लोगों से राय-मशविरा करने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि ना तो वह बहुजन समाज पार्टी में वापसी कर रहे हैं. और ना ही एआईएमआईएम में शामिल हो रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी से उनकी मुलाकात जरूर हुई है. लेकिन पार्टी जॉइन करने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है.
नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि अभी चुनाव में समय है. और राजनीतिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं. उन्होंने कहा कि आज जो दिख रहा है, जरूरी नहीं कि कल भी वही हो, इसलिए अभी किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा.
सिद्दीकी ने इस बात की भी संभावना जताई कि भविष्य में एक अलग राजनीतिक दल का गठन भी किया जा सकता है. जो दलित, मुस्लिम, पिछड़े, शोषित और वंचितों की आवाज बनेगा. हम सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं हैं. अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमने दलित, पिछड़ो और वंचित समाज की बात की है. लेकिन कांग्रेस में रहते हुए मैं यह बात प्रभावी तरीके से नहीं रख पा रहा था. इस लिए ये कदम उठाना पड़ा.
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वह प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पूरा सम्मान करते हैं. प्रियंका गांधी उनके आवास पर भी आ चुकी हैं. और अगर वह दोबारा आएंगी तो भी उनका स्वागत है. मैं ग्रास रूट का नेता हूं और जमीन पर काम करना चाहता हूं, लेकिन पार्टी में रहते हुए यह संभव नहीं हो पा रहा था.
इस्तीफे के बाद अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह कहा जाएगा कि वह भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं, या बीजेपी की बी टीम का हिस्सा हैं, या फिर एआईएमआईएम या बसपा में जाने वाले हैं, लेकिन इन आरोपों से वह डरने वाले नहीं हैं. पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं, जिस पर फल लगे होते हैं.
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का उदाहरण देते हुए कहा कि वनवास से लौटने के बाद उन पर भी आरोप लगे थे, अगर उन पर आरोप लगाए जाएंगे तो यह कोई नई बात नहीं होगी. उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 तक क्या हालात होंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा. क्योंकि राजनीति में बदलाव बहुत तेजी से होते हैं. फिलहाल वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते.