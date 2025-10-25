ETV Bharat / state

'..जाइए, 30 को फिर आइए', लखनऊ महापौर को क्यों आया गुस्सा?, नगर निगम अफसरों को क्यों लगाई लताड़, जानिए

मेयर के सामने पार्षदों ने कई मुद्दे उठाए, 3 घंटे चली मैराथन बैठक में मेयर को क्या नागवार गुजरा, जानिए.

why did lucknow municipal corporation nagar nigam mayor angry in meeting know
लखनऊ नगर निगम की बैठक में महापौर क्यों गुस्साईं? (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 8:21 AM IST

Updated : October 25, 2025 at 8:32 AM IST

लखनऊ: लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी की तीन घंटे चली बैठक में बुधवार को महापौर सुषमा खर्कवाल बेहद नाराज हो गईं. उन्होंने 30 अक्टूबर को पुनः बैठक बुलाने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने अफसरों को जमकर लताड़ लगाई. आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, चलिए आगे जानते हैं.

महापौर ने दीपावली के बाद बुलाई थी बैठकः दरअसल, महापौर सुषमा खर्कवाल ने दीपावली के बाद शहर के विकास कार्यों को लेकर कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी. यह बैठक करीब 3 घंटे चली. बैठक के दौरान पिछले विकास कार्यों को लेकर बनी सहमति पर कोई भी काम सामने नहीं आया. महापौर को यह जानकार काफी हैरानी हुई. मेयर ने कहा कि 22 अगस्त की कार्यकारिणी बैठक में पारित संकल्पों पर एक भी कार्रवाई नहीं की गई. दिवाली से पूर्व प्रत्येक पार्षद को 50-50 स्ट्रीट लाइट देने का प्रस्ताव था, जिस पर कोई अमल नहीं हुआ.
मार्ग प्रकाश, गड्ढा मुक्ति अभियान, सफाई व्यवस्था, पार्कों और सड़कों के नामकरण जैसे महत्त्वपूर्ण संकल्प अधर में लटके हैं. यह स्थिति जानकर उन्हें बेहद गुस्सा आया.

पार्षदों ने जताई नाराजगीः कार्यकारिणी सदस्य अनुराग मिश्रा ‘अन्नू’ ने कहा कि अधिकारी बिना तैयारी के बैठक में शामिल होते हैं. पिछली बैठक में पारित दर्जनों प्रस्तावों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जनता रोज सवाल पूछती है और जवाब पार्षदों को देना पड़ता है. पार्षदों ने एक सुर में कहा कि अगली बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट के साथ अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की जाए.

अफसरों को जिम्मेदार ठहरायाः नगर आयुक्त एवं संबंधित विभागों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जनता के बीच हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, अब जवाबदेही निश्चित होगी. नाराज मेयर ने बैठक को पूरी तरह से बेनतीजा करार देते हुए 30 अक्टूबर को पुनः बैठक बुलाने की घोषणा की और यह भी साफ किया कि अगली बैठक में सभी अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाएगी.

महापौर ने ये कहा: अगली बैठक में सभी विभागों से कार्यों की स्थिति रिपोर्ट मांगी जाएगी, जो संकल्प लंबित हैं उन्हें हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. मेयर सुषमा खर्कवाल ने सख्त लहजे में कहा कि नगर निगम जनता के प्रति जवाबदेह है. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अब हर अधिकारी को अपना काम पूरा करके ही बैठक में आना होगा.



इन मुद्दों की फाइल खुली नहीं

  • सड़क मरम्मत एवं गड्ढा मुक्ति अभियान
  • स्ट्रीट लाइट व्यवस्था
  • शहर की सफाई और कचरा प्रबंधन
  • पार्कों का रखरखाव
  • नामकरण

