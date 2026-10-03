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फूलों के राजा से खुशबू क्यों हुई दूर, रंगों ने कैसी बदली घर और बाजार की सतरंगी दुनिया

दुर्ग: हमारे जीवन में फूलों का बड़ा महत्व है. फूल हमारे जीवन की खुशियों में जहां अहम रोल निभाते हैं, वहीं गम में भी फूलों का अपना खास योगदान होता है. जन्म और उसके बाद पूजा की थाली से लेकर जीवन की अंतिम यात्रा तक फूल हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं. जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक चलने वाली फूलों की इस अनवरत यात्रा को देखते तो हम सभी लोग हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जो फूल हमें महकना और खिलना-खिलखिलाना सिखाते हैं, वो कहां से हमारे घरों तक पहुंचते हैं. हमारे जीवन को महकाने और बगिया से लेकर घर तक को सजाने वाले ये फूल क्यों अपनी खुशबू अब खोते जा रहे हैं.

फूलों का कारोबार करने वाले लोग बताते हैं कि जो भी ग्राहक उनके पास आते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसे फूल खरीदें जो ज्यादा टिकाऊ और चटख हों. शादी-विवाह और दूसरे आयोजन में जब फूलों का इस्तेमाल हो तो वो काफी देर तक ताजे नजर आएं. फूलों के कारोबारी कहते हैं कि चटख रंगों और टिकाऊ फूलों की चाहत में ग्राहक देशी और महक वाले फूलों से दूर होते जा रहे हैं. कारोबारी कहते हैं कि उनकी भी मजबूरी है कि वो डिमांड के हिसाब से फूलों को मंगाते हैं. दुकानदार कहते हैं कि ज्यादातर ग्राहकों की पसंद हाइब्रिड फूल होते हैं. ग्राहकों को अब खुशबू से कोई मतलब नहीं होता. इस वजह से धीरे-धीरे फूलों के बाजार से देशी फूलों की आवक खत्म होते जा रही है, या फिर कहें खत्म हो चुकी है.

चंडौका और धमधा में होती है फूलों की खेती

चंडौका और धमधा में फूलों की बड़े पैमाने पर अब खेती होने लगी है. दुर्ग-भिलाई की दुकानदार अब यहां से भी फूलों को मंगाने और लाने लगे हैं. फूलों का कारोबार करने वाले बताते हैं कि नागपुर, बंगलुरू, कोलकाता और हैदराबाद से बड़ी मात्रा में फूलों का आयात यहां किया जाता है. जो भी फूल इन राज्यों से आते हैं वो पूरी तरह से हाईब्रिड होते हैं. इनके रंग जहां कड़क या कहें सुर्ख होते हैं, वहीं इनटी लॉस्टिंग भी काफी ज्यादा होती है. दुकानदार कहते हैं कि हाईब्रिड फूल काफी देर से मुरझाते हैं, देशी फूलों की अपेक्षा. इसलिए ग्राहक ज्यादातर हाईब्रिड फूल खरीदना पसंद करते हैं.

चटख रंगों वाले गुलाब से गायब होती खुशबू (ETV Bharat)

क्लाइमेट और पर्यावरण प्रदूषण भी बड़ी वजह

फूलों की खेती बाड़ी से जुड़े एक्सपर्ट एन के जैन बताते हैं, ''किसी फूल की सुगंध पर सिर्फ खेती का तरीका ही असर नहीं डालता, वातावरण में मौजूद प्रदूषण, तापमान में बदलाव, मिट्टी की स्थिति, फूल की प्रजाति और खेती में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग पदार्थ भी इसकी सुगंध को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए सिर्फ खुशबू कम होने के आधार पर किसी एक वजह को इसका कारण मानना उचित नहीं होगा.''

टिकाऊ फूलों से खुशबू गायब (ETV Bharat)

उद्यानिकी विभाग से जुड़े अधिकारी की राय

उद्यानिकी विभाग के प्रभारी टिकेश्वर साहू खेती के तरीके में आए बदलाव को खुशबू में कमी आने को महत्वपूर्ण कारण मानते हैं. उनका कहना है, ''पारंपरिक जैविक खेती की तुलना में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ी है. यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल का असर फूलों की गुणवत्ता पर पड़ सकता है. उनके मुताबिक खेती में जैविक खाद और पारंपरिक तरीकों को प्रोत्साहित करने से प्राकृतिक गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.''

पहले जैसी नहीं रही बात (ETV Bharat)

फूलों की खेती करने वाले किसानों की राय

युवा किसान शिवेंद्र के मुताबिक, ''फूलों के बाजार में मांग लगातार बनी रहती है. इसी मांग को पूरा करने के लिए हाइब्रिड किस्मों का चलन बढ़ा है. इन पौधों में अपेक्षाकृत जल्दी उत्पादन मिल जाता है, जबकि देशी किस्मों को तैयार होने में अधिक समय लगता है. यही वजह है कि बाजार की जरूरत के हिसाब से हाईब्रिड फूलों की खेती और बिक्री बढ़ रही है.

कोलकातार और हैदराबाद से आते हैं फूल (ETV Bharat)

देशी फूलों में प्राकृतिक खुशबू सबसे ज्यादा होती है. बाजार में इन दिनों जरूर हाईब्रिड फूलों का चलन है. हम ग्राहकों को बताते हैं कि अगर आपको खुशबू वाले फूल चाहिए तो देशी पौधे अपने घर पर ले जाकर लगाइए और अगर दिखने में सुंदर और कड़क रंग वाले फूल चाहिए तो हाईब्रिड फूलों के पौधे लगाएं. अब ग्राहक अपने हिसाब से और जरूरत को देखते हुए सिलेक्शन करते हैं. ज्यादातर ग्राहकों की पंसद चटख रंग वाले फूलों के पौधे होते हैं. ग्राहक चाहते हैं कि उनके बाग में लगाए फूलों का साइज भी बड़ा और आकर्षक हो, भले उसमें से खुशबू आए या न आए: तारकेश्वर प्रसाद, फूल विक्रेता

सालों भर रहती है डिमांड (ETV Bharat)

पहले घरों में बड़े आंगन और बगीचे हुआ करते थे. अब अपार्टमेंट और छोटे घरों में रहने का चलन बढ़ा है. ऐसे में लोगों के पास पौधे लगाने के लिए सीमित जगह है. बालकनी जैसी छोटी जगह में लोग ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं, जो कम जगह घेरें और देखने में आकर्षक लगें. हाईब्रिड पौधों में बड़े फूल और ज्यादा फूल मिलने की वजह से उनकी मांग बढ़ी है. साथ ही व्यस्त जीवनशैली के कारण लोग पौधों की ज्यादा देखभाल के लिए समय भी नहीं निकाल पाते. पहले सुबह की चाय आंगन में लगे पौधों के बीच और फूलों की खुशबू के साथ हुआ करती थी, जो अब छोटी सी बालकनी में सीमित हो गई है. ऐसे में लोग कम जगह में हरियाली और फूलों की खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं. खुशबू हो या न हो, घर में फूलों का होना ही लोगों को सुकून देता है: महिला ग्राहक, भिलाई

फूलों की खेती (ETV Bharat)

किसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती लगातार उत्पादन की है. अगर किसान केवल सीजनल फूलों पर निर्भर रहे तो साल के कुछ महीनों में ही उत्पादन कर पाएगा. लेकिन ग्राहक बारहो महीने फूलों की डिमांड लेकर पहुंचते हैं. ऐसे में हाईब्रिड पौधे किसानों और बाजार दोनों के लिए व्यावहारिक विकल्प बन गए हैं. उनके मुताबिक सीजनल या देशी फूल अपने मौसम में अच्छी खुशबू दे सकते हैं, लेकिन ग्राहक किसी खास मौसम का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होते. उन्हें जब जरूरत होती है, उसी समय फूल चाहिए: गेंदालाल साहू, फूलों के विक्रेता

देशी फूलों में होती है अच्छी खुशबू (ETV Bharat)

किसानों क्या चाहते हैं ?

फूलों की फसल उगाने वाले किसान ये चाहते हैं कि वो साल के 12 महीनों में अलग-अलग तरह के फूलों की खेती करें, जो जल्द तैयार हो जाता है और मुनाफा भी ज्यादा देता है. ऐसे में देशी फूलों से किसान और ग्राहक दोनों की दूरी बढ़ती जा रही है. बदलते समय के साथ देशी फूलों का जहां तेजी से आकर्षण कम होता जा रहा है, वहीं वो दूर नहीं है जब देशी फूल हमें कहीं देखने को नहीं मिले.

फूलों की बागवानी (ETV Bharat)

हाईब्रिड फूलों से जुड़ी बड़ी बातें जानिए

हाईब्रिड फूलों के आकार सामान्य फूलों से होते हैं बड़े

हाईब्रिड फूलों में कीड़े लगते हैं कम

हाईब्रिड फूल में देखभाल करनी पड़ती है कम

हाईब्रिड फूल को चाहिए कम पानी और कम खाद

हाईब्रिड फूलों की फसल जल्द होती है तैयार

हाईब्रिड फूल सामान्य फूलों की तुलना में होते हैं ज्यादा टिकाऊ

बड़े और टिकाऊ फूलों की बाजार में होती है डिमांड

हाईब्रिड फूलों की खैती बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत और नागपुर सहित कोलकाता में होती है

शादी-विवाह में हाईब्रिड फूलों की सजावट लोग करते हैं पसंद

इन फूलों की खेती से किसान को मिलता है अच्छा मुनाफा

देशी फूलों की जगह अब हाईब्रिड फूलों की हर जगह बढ़ रही डिमांड

हाईब्रिड फूल हर सीजन में होते हैं उपलब्ध

गेंदा और गुलाब की डिमांड ज्यादा (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ के इन जिलों में होती है फूलों की खेती

महासमुंद में गुलाब और गेंदा की खेती होती है.

सूरजपुर में गेंदा की खेती की जाती है.

बिलासपुर में सेवंती और गुलाब की खेती की जाती है.

मुंगेली और रायगढ़ में ग्लैड्यूलस की खेती की जाती है.

कोरबा में सेवंती फूल की खेती की जाती है.

सरगुजा में रजनीगंधा फूल की खेती की जाती है.

दुर्ग में ग्लैडुलस और सेवंती फूल की खेती होती है.

जानिए दुर्ग में हर दिन कितनी होती है फूलों की खपत