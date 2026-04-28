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7 घंटे चला झांसी नगर निगम सदन, नगर आयुक्त-महापौर आमने-सामने, ईंट लेकर कौन पहुंचा?

झांसी: झांसी नगर निगम सदन की बैठक बेहद हंगामेदार रही. लगभग 7 घंटे चले सदन में प्रस्ताव पर जोरदार चर्चा हुई. वहीं, पार्षदों के निशाने पर अधिकारी और नगर आयुक्त रहे. लंबे अंतराल के बाद सदन की कोई बैठक इतनी लंबी चली है. एक तरफ जहां निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग से पार्षद नाराज थे, तो वहीं दूसरी तरफ खुद को नजरंदाज किए जाने से भी खफा थे. सरकारी जमीन पर कब्जा होने की शिकायत पर कोई कार्रवाई ना होने का विरोध करते हुए एक महिला पार्षद आसन के सामने धरने पर बैठ गई. वहीं, दूसरी तरफ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में पार्षदों द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्र को वरीयता ना देने की शिकायत भी किया. इन सबके बीच लगभग 450 करोड़ का बजट पास किया गया.





मेयर और नगर आयुक्त में तीखी बहस: मेयर बिहारीलाल आर्य ने अन्य पार्षदों की मांग पर नगर निगम में 500 नए स्वच्छता कर्मियों को नौकरी पर रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी. जब इसके लिए नगर आयुक्त आकांक्षा राणा से कहा गया तो उन्होंने बजट और नियम का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि अभी यह नियुक्तियां संभव नहीं है. इस पर मेयर भड़क उठे. दोनों के बीच बेहद तीखी बहस हुई. मेयर ने कहा कि नियुक्तियां किसी भी स्थिति में होनी चाहिए. इसके लिए वह मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे.

रोड कटिंग से शुरू हुआ मुद्दा: एक पार्षद ने रोड कटिंग का मुद्दा उठाया. नगर निगम की बनाई सड़कों को अन्य विभागों द्वारा खोद डालने से राजस्व को होने वाले नुकसान का हिसाब मांगा. इसी बीच सदन के पदेन सदस्य विधायक रवि शर्मा ने पाइपलाइन और वाटर सप्लाई का मुद्दा उठा दिया. उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों से जवाब तलब किया. वार्ड वार रिपोर्ट भी मांगी. इसके बाद यह तय हुआ कि एक बैठक अलग से सिर्फ पार्षदों और जल निगम के अधिकारियों की बुलाई जाए. सदर विधायक ने बैठक के दौरान नाश्ता बांटने की प्रथा पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया.